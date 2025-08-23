search
Sâmbătă, 23 August 2025
A murit diplomatul Ioan Donca, fost ambasador al româniei în Rusia, China și Ungaria

Publicat:

Diplomatul Ioan Donca a murit sâmbătă, la vârsta de 85 de ani. Cunoscut pentru cariera în MAE, Ioan Donca a reprezentat România în funcții de prim-rang în Malaezia (Kuala Lumpur), Ungaria (Budapesta), Rusia (Moscova) și China (Beijing). 

Ioan Donca, diplomat român FOTO: Dan Andronic
Ioan Donca, diplomat român FOTO: Dan Andronic

Ioan Donca a fost ambasador al României în Ungaria (1993–1997), apoi consilier și director în MAE pentru Asia, Orientul Mijlociu, Africa și America Latină (1997–1999). Din 1999 a condus misiunea diplomatică de la Beijing, fiind acreditat și în Mongolia (2000) și a primit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor.

Ulterior a fost ambasador cu misiuni speciale (2002–2005) și ambasador în Federația Rusă (2005–2008). După 2008 a reprezentat România în cadrul ASEF/ASEM, iar din 2009 a activat în mediul privat și onorific: consilier al președintelui și director general la NIRO Holding și membru în structuri precum, “Asociației Române pentru Studii Baltice și Nordice”, „Casa România–China” și Fundația Universitară a Mării Negre.

Din 2015, a ocupat poziția de Consul onorific al Letoniei în România, șef al Consulatului Onorific al Letoniei.

Înmormântarea va avea loc luni, 25 august 2025, iar cei care vor să-și ia rămas bun de la diplomat o pot face la ora 12.00, la sediul Consulatului Onorific al Letoniei din str Dinu Vintilă 6b, în incinta complexului rezidențial Central Parc.

