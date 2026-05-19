Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
Video Oana Țoiu: Românii care au muncit în SUA își vor putea cumula anii de contribuție la pensie începând de la 1 septembrie. Mesaj despre viitorul Guvern

Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a anunțat marți finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea în vigoare a acordului bilateral în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii. Astfel, începând cu 1 septembrie, românii care au lucrat în ambele state își vor putea cumula perioadele de contribuție pentru stabilirea dreptului la pensie.

Oana Țoiu. FOTO: Facebook
Acordul politic dintre cele două state exista de mai mulți ani, însă formalitățile administrative și procedurale necesare aplicării sale practice au fost finalizate abia acum, în colaborare cu Departamentul de Stat al SUA și cu reprezentanțele diplomatice ale celor două țări.

„Avem un anunţ de făcut, o veste bună, pentru românii care au lucrat şi în Statele Unite ale Americii, precum şi pentru cetăţenii în Statele Unite ale Americii care au lucrat sau intenţionează să lucreze şi pe teritoriul României. (...) De la 1 septembrie anul acesta drepturile la pensie vor putea fi cumulate. Ce înseamnă asta practic? Înseamnă că perioadele de contribuţie în România vor putea fi luate în calcul la stabilirea limitei pentru beneficii şi în Statele Unite ale Americii, precum şi perioadele lucrate pe teritoriul Statei Unite ale Americii vor putea fi luate în calcul în România la stabilirea pragului de eligibilitate pentru vechimea muncă şi pentru contribuţii pentru pensii”, a declarat Oana Țoiu, marți.

Ministrul a subliniat că această cumulare se aplică doar perioadelor care nu se suprapun, fiind vorba despre ani de muncă diferiți desfășurați în cele două state.

Măsura este considerată una esențială atât pentru persoanele aflate aproape de vârsta pensionării, cât și pentru generațiile active profesional.

„Avem din ce în ce mai mulţi investitori, companii care au activitate atât în România cât şi în Statele Unite ale Americii. Acest acord le permite o mai bună mobilitate a resurselor umane, practic angajaţii pot lucra pe teritoriul României, apoi pot lucra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii şi pot asigura această mobilitate între birouri, sedii şi echipe, după cum consideră, având siguranţa că le este această perioadă luată în calcul la beneficii, la vechimea muncă necesară pentru pensii”, a explicat ministrul.

Potrivit estimărilor Ministerului de Externe, sute de mii de cetățeni ar putea beneficia de noile prevederi, inclusiv lucrătorii independenți, „self-employed”.

Totodată, șefa diplomației române a anunțat și consolidarea parteneriatului strategic româno-american în plan economic și educațional. În acest sens, România și SUA au lansat un nou program de schimb educațional și cultural destinat consilierilor membrilor Congresului american și reprezentanților mediului academic, care va debuta în luna octombrie și va fi organizat anual.

„Resursele umane sunt un element necesar pentru a creşte din perspectivă bilaterală relaţia economică dintre noi”, a transmis Oana Țoiu.

Țoiu, mesaj despre viitorul Guvern: „Cine abandonează reformele când devin dificile nu poate fi partener credibil”

Oana Țoiu a transmis și un mesaj în contextul negocierilor pentru formarea viitorului Guvern, afirmând că partidele care au părăsit guvernarea în momente dificile nu pot fi considerate parteneri credibili pentru continuarea reformelor în România.

Din perspectiva USR, participarea la guvernare nu trebuie să se rezume la ocuparea unor funcții, ci trebuie să presupună asumarea reală a reformelor necesare.

„Noi nu credem că este suficient să existe roluri sau funcţii, trebuie să existe şi puterea de a face reformele necesare. (...) Noi nu credem că un partener care părăseşte guvernarea şi părăseşte reformele în momentul în care ele devin dificile, poate să fie un partener de reformă pentru viitor”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul interimar a arătat că programul de guvernare a fost implementat conform deciziilor asumate de toate formațiunile implicate și aprobate inclusiv prin semnătura miniștrilor care au făcut parte din Executiv.

Referindu-se la actuala perioadă de tranziție politică, Oana Țoiu a respins ideea unei blocări a activității executive și a dat asigurări că instituțiile statului își continuă activitatea. Aceasta a precizat că România continuă să avanseze în direcția obiectivelor și angajamentelor asumate, indiferent de negocierile politice aflate în desfășurare.

