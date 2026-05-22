Acordul privind vechimea cumulată la pensie în România și SUA intră în vigoare de la 1 septembrie

Românii care au lucrat atât în România, cât și în Statele Unite vor putea să își cumuleze perioadele de contribuție pentru obținerea pensiei, în baza noului Acord în domeniul securității sociale dintre cele două state. Documentul intră oficial în vigoare la 1 septembrie 2026 și aduce beneficii importante pentru angajați, pensionari și angajatori.

Acordul în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii, semnat la București la 23 martie 2023, precum și Aranjamentul administrativ pentru aplicarea acestuia, vor intra în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2026, după finalizarea tuturor procedurilor interne necesare în cele două state, a informat vineri Ministerul Muncii.

Noul cadru juridic le permite persoanelor care au desfășurat activități profesionale în România și SUA să își valorifice perioadele de asigurare pentru pensie prin principiul totalizării. Astfel, anii lucrați în cele două țări vor putea fi luați în calcul împreună pentru deschiderea dreptului la pensie, fiecare stat urmând să plătească partea de pensie aferentă perioadelor lucrate pe propriul teritoriu.

Acordul are rolul de a consolida protecția socială a persoanelor care au fost asigurate în sistemele de securitate socială din unul sau ambele state și este rezultatul unui proces bilateral desfășurat pe baza reciprocității și egalității de tratament.

Documentul se aplică sistemului public de pensii din România și programului federal american de asigurare pentru bătrânețe, urmași și dizabilitate. Beneficiarii acordului sunt persoanele care sunt sau au fost asigurate în unul dintre cele două state, precum și persoanele ale căror drepturi derivă de la acestea.

Ce beneficii aduce acordul

Printre cele mai importante prevederi ale acordului se numără:

  • cumularea perioadelor de asigurare din România și SUA pentru obținerea pensiei;
  • evitarea dublei contribuții la sistemele de asigurări sociale pentru aceeași perioadă de activitate;
  • protejarea drepturilor de pensie pentru persoanele care locuiesc în celălalt stat;
  • simplificarea procedurilor administrative pentru lucrători, angajatori și pensionari.

Intrarea în vigoare a acordului privind vechimea în muncă este considerată un pas important în consolidarea relației bilaterale româno-americane și în creșterea protecției sociale pentru persoanele care și-au desfășurat activitatea profesională în cele două țări.

Potrivit estimărilor Ministerului de Externe, sute de mii de cetățeni ar putea beneficia de noile prevederi, inclusiv lucrătorii independenți, „self-employed”.

„Avem din ce în ce mai mulţi investitori, companii care au activitate atât în România cât şi în Statele Unite ale Americii. Acest acord le permite o mai bună mobilitate a resurselor umane, practic angajaţii pot lucra pe teritoriul României, apoi pot lucra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii şi pot asigura această mobilitate între birouri, sedii şi echipe, după cum consideră, având siguranţa că le este această perioadă luată în calcul la beneficii, la vechimea muncă necesară pentru pensii”, a explicat ministrul de Externe Oana Țoiu în urmă cu câteva zile.

