Titularizare 2026. Încep înscrierile într-un an cu posturi „la porție”. De ce este mai greu ca niciodată să devii titular în învățământ

O nouă cursă pentru un loc la catedră a început pe 6 mai, odată cu deschiderea perioadei de depunere a dosarelor la inspectoratele școlare. Candidații din învățământul preuniversitar se lovesc însă de o realitate dură: posturile titularizabile sunt tot mai puține, iar la anumite discipline oferta lipsește cu desăvârșire.

Profesorii cu vechime în învățământ, dar și în reînnoit an de an dosarele pentru concurs, se pot înscrie, din 6 mai, pentru concursul de Titularizare 2026. Lor li se vor alătura și alți temerari, fie absolvenții 2026, fie persoane care își schimbă domeniul de activitate.

Este o cursă în care intră anual zeci de mii de profesori cu speranța că „poate anul ăsta apare un post” sau „poate anul ăsta reușesc notă peste 7”. Cei mai mulți știu din start că șansele de a se titulariza sunt minime sau efectiv lipsesc, pentru că nu sunt posturi viabile cel puțin patru ani pentru disciplinele pe care le predau. Chiar și așa, sunt obligați să susțină concursul pentru a ocupa un post ca suplinitor, și pentru acestea criteriul fiind tot nota de la Titularizare.

De ce e și mai greu decât în anii trecuți

Înscrierea candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2026, are loc în perioada 6-18 mai 2026. Lista posturilor vacante a fost publicată în 4 mai și poate fi accesată și pe titularizare.edu.ro/2026.

Puțini sunt, din păcate, cei care au efectiv șansa de a se titulariza, iar motivele sunt simple. Măsurile adoptate în vara anului trecut au lovit puternic sectorul educației. Numărul de elevi la clasă s-a mărit (atât numărul minim, deosebit de important în mediul rural, unde numărul mic de elevi face imposibilă formarea claselor și se ajunge în din ce în ce mai multe școli la învățământ simultan, cât și numărul maxim), au fost comasate clase, au fost comasate școli. În plus, profesorilor li s-a mărit norma de predare cu două ore, astfel că majoritatea covârșitoare a directorilor a avut, încă din vara 2025, de rezolvat problema reîntregirii catedrelor. Din anul școlar 2025-2026 sunt și mai mulți profesori obligați să predea în mai multe școli, iar din anul școlar următor lista se va mări. Noile planuri-cadru pentru clasa a IX-a au „mușcat” și acestea din numărul de ore, spun directorii care sunt obligați acum să găsească „artificii” astfel încât să asigure ore pentru toți titularii.

Și directorilor și inspectorilor li s-a mărit substanțial norma de predare, or asta înseamnă și mai puține ore rămase pentru profesori noi.

Peste toate cele deja menționate se adaugă problema cu care învățământul se confruntă de mai mulți ani: scăderea populației școlare.

În aceste condiții, devine ușor de înțeles de ce lista posturilor titularizabile va fi și mai săracă în 2026.

Ofertă generoasă în Olt pentru consilieri școlari, educatori pentru creșă și profesori de sprijin

Cu excepția Bucureștiului și a câtorva județe în care sunt mari centre universitare, va fi greu de găsit un județ cu ofertă de posturi titularizabile pentru absolvenții de Litere, de Limbi Străine, de Științe ale Educației etc. Dacă în București, spune secretarul Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Ionel Barbu, în continuare este mare nevoie de învățători, de educatori, de profesori de Matematică, Fizică sau Chimie, în cele mai multe județe oferta este și mai săracă decât în anii trecuți.

În județul Olt, lista posturilor titularizabile cuprinde 50 de posturi titularizabile. Adică posturi complete, viabile, posturi sigure. Lista este una generoasă la prima vedere, însă candidații vor avea șanse reale doar în cazul câtorva specializări.

Sunt 10 posturi de educator/profesor pentru educație timpurie, necesarul fiind mare pentru că în acest an primăriile care inițial nu au făcut transferul creșelor către IȘJ au făcut în acest an pasul. Cei care vizează în schimb un post de învățător, și din experiența anilor trecuți sunt foarte mulți candidați înscriși, care obțin note foarte mari, se vor lupta pentru un singur post.

Instructorii de practică au șanse în Olt doar pentru domeniile alimentație și instruire medicală, pentru care există câte un post titularizabil. Școala Postliceală Sanitară de Stat scoate din nou trei posturi de medicină generală (oferta este disponibiă de mulți ani, însă interesul este aproape inexistent).

Șanse mari sunt pentru cei care vizează un post de consilier școlar. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) scoate la concurs 12 posturi, aceeași instituție având de asemenea nevoie de 10 profesori de sprijin și șapte logopezi.

Alte cinci posturi din oferta IȘJ Olt sunt de profesor documentarist.

Lista de posturi netitularizabile (care pot fi ocupate pe perioadă determinată) este mult mai generoasă - 494, dintre care 57 sunt catedre rezervate. Din cele 437 vacante, mai puțin de jumătate sunt catedre întregi, profesorii care vor dori să ocupe posturi de suplinitori fiind nevoiți să accepte fragmente din care să le poată fi constituită o catedră.

Inspectorul pentru resurse umane din cadrul IȘJ Olt, prof. Cristian Miu, a explicat de ce catedrele vacate, deși întregi, nu pot fi scoase la concurs pentru a fi ocupate de titulari. „Posturile titularizabile, pentru a avea acest statut titularizabil, trebuie să aibă o viabilitate estimată egală cu durata unui nivel de învățământ. La învățământul gimnazial-liceal trebuie să fie viabile cel puțin patru ani, la învățământul primar trebuie să fie viabile cinci ani, iar la preșcolar și antepreșcolar – trei ani”, a explicat prof. Miu.

Nu doar că din lista posturilor titularizabile lipsesc posturile pentru anumite discipline, ci chiar sunt situații greu de rezolvat pentru titulari. „La Limba Română avem persoane cu restrângere de activitate, pe care le-am dus de la Caracal la Drăgănești. Nu sunt ore. Avem un cadru didactic la Vădăstrița, angajat pe viabilitatea postului, care pierde postul și pleacă acasă”, a mai dat inspectorul școlar și alte exemple.

Certificat medical cu control la psihiatru în locul adeverinței simple

Noutatea în acest an este că în dosarul pe care profesorii canddați la Titularizare trebuie să-l completeze este necesar certificatul medical care înlocuiește adeverința de la Medicina Muncii. Pentru obținerea acestui certificat demersul începe la medicul de familie, care eliberează o adeverință ce atestă că solicitantul acesteia este „clinic sănătos”, iar cu acesta se ajunge la medicul de Medicina muncii. Certificatul de la Medicina muncii nu va putea fi eliberat decât după ce candidatul este evaluat de către un psihiatru.

După depunerea dosarelor de înscriere la concursul de Titularizare, comisiile județene/comisia municipiului București vor verifica și aviza aceste documente, etapa fiind programată în perioada 7-20 mai 2026.

Validarea fişelor de înscriere ale candidaţilor, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului, are loc în perioada 7-21 mai. Neprezentarea la validare a absolvenților din promoțiile anterioare atrage după sine anularea înscrierii la concurs.

În situaţia în care înscrierea candidaţilor la concurs se realizează exclusiv în sistem online, în 18 mai 2026 are loc afişarea pe pagina web a inspectoratelor şcolare a datelor de înscriere ale candidaţilor, iar în perioada 18-21 mai 2026 se realizează transmiterea de către candidaţi, inclusiv de către absolvenții promoției 2026, la inspectoratul şcolar/centrul de înscriere la concurs, a declarațiilor privind veridicitatea datelor de înscriere sau a cererilor de corectare a datelor de înscriere, după caz, conform procedurilor stabilite la nivelul ISJ/ISMB.

Validarea înscrierii pentru:

1. absolvenții promoției 2026/absolvenții 2026 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic; pregătirea personalului;

2. candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2026-2027;

3. absolvenții cursurilor de abilitare curriculară pentru educația timpurie organizate de casele corpului didactic sau ale unor cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației și Cercetării cu terți, după data de 21 mai 2026;

4. absolvenții modulelor de pedagogie specifică organizate de federaţiile, asociaţiile, centrele care organizează alternative educaţionale, Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena sau pedagogie curativă, după data de 21 mai 2026, perioada prevăzută în meodologie este 13-16 iulie 2026

În perioada 6-18 mai 2026, pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2026, mai prevede metodologia.

În mod excepţional pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 21 iulie 2026, până la ora 8.00, absolvenţii promoţiei 2026 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic).

Absolvenţii promoţiei 2026 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

În 29 mai are loc afișarea, pe pagina web a inspectoratelor şcolare, a:

- listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

- listei cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice;

- listei unităţilor de învăţământ în care se organizează probele scrise (centrelor de concurs pentru proba scrisă);

- comunicarea centrelor de concurs direcţiei de resort din cadrul Ministerul Educației și Cercetării;

În perioada 25 mai-30 iunie 2026, candidaţii pot solicita, dacă este cazul, inspectoratelor şcolare/centrelor de înscriere la concurs corectarea datelor de înscriere la concurs.

Calendarul probelor

În perioada 8-30 iunie vor fi organizate și desfășurate probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă şi se soluţionează contestaţiile la aceste probe.

În această perioadă, 8-30 iunie 2026, pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2026.

Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în perioada 5-12 iunie 2026.

Următoarele etape:

- afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă - 3 iulie 2026;

- afişarea datelor de înscriere reactualizate ale candidaţilor - 16 iulie 2026;

- desfășurarea probei scrise - 21 iulie 2026;

- comunicarea rezultatelor iniţiale- 28 iulie 2026;

- înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora comisiilor de soluţionare a contestaţiilor - 28-29 iulie 2026;

- soluţionarea contestațiilor - 29 iulie-3 august 2026;

- comunicarea rezultatelor finale - 4 august 2026;

- repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) din Metodologie - 5-6 august 2026;

- şedință de repartizare a candidaților - 6 august 2026;

- reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate -7 august 2026;

- emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră - 17-21 august 2026.