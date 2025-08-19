search
Marți, 19 August 2025
Noi soluții de completare a normei didactice pentru profesorii titulari. Lista actualizată a posturilor pentru fiecare județ, titularizare 2025

Ministerul Educației a stabilit procedura pentru completarea normelor didactice de predare pentru anul școlar 2025-2026, menită să vină în sprijinul cadrelor didactice afectate de diminuarea normei sau de restrângeri de activitate.

Profesor în fața clasei la tablă, elevi care scriu
Profesorii își pot completa norma didactică prin activități remediale FOTO Freepik

Totodată, a apărut și lista actualizată a posturilor pe fiecare județ, după repartizarea candidaților prin transfer și pe posturi pe perioadă nedeterminată.

Astfel, profesorii titulari care nu își pot completa norma didactică de predare pentru anul școlar 2025-2026 nici la nivelul inspectoratului școlar județean au posibilitatea de a le fi alocate până la 4 ore pentru pregătire remedială sau de stimulare a excelenței didactice, potrivit procedurii oficiale privind constituirea normelor didactice de predare-învățare-evaluare.

Cererile profesorilor care nu și-au putut completa norma de 20 de ore în școală și ale celor afectați de restrângeri de activitate vor fi soluționate în ședințele de repartizare organizate de inspectoratele școlare între 20-22 august 2025 și, dacă va fi nevoie, și în etapele ulterioare, conform noului calendar al mobilității cadrelor didactice.

De asemenea, titularii care predau în trei sau mai multe unități de învățământ vor vedea numărul școlilor în care activează ajustat astfel încât să nu depășească nivelul anului precedent.

În situațiile în care norma nu poate fi completată nici la nivel județean sau în municipiul București, profesorii vor beneficia de completarea normei prin alte forme prevăzute de lege, inclusiv ore de pregătire remedială sau de excelență, conform articolului 207 din Legea educației.

Prevederile din Procedura oficială

Art. 6 din Procedura privind constituirea normelor didactice de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar, an școlar 2025-2026, aprobată prin OMEC nr. 5.198/2025, stipulează clar cum se va face completarea normei:

„(13) Cadrelor didactice afectate de diminuarea normei didactice de predare ale căror cereri de completare de normă nu se soluționează la nivelul unităților de învățământ/consorțiilor școlare, precum și cererile cadrelor didactice afectate de restrângere de activitate se soluționează prin completarea normei didactice de predare pe perioadă determinată sau nedeterminată/transfer/modificarea repartizării, după caz, în ședințe de repartizare organizate la nivelul inspectoratelor școlare în perioada 20-22 august 2025, precum și în oricare din ședințele de repartizare organizate ulterior la nivelul inspectoratelor școlare, conform Calendarului mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2025 – 2026, denumit în continuare Calendar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta Procedură.”

„(14) Cadrelor didactice titulare în 3 sau mai multe unități de învățământ, în anul școlar 2025-2026 li se va constitui norma didactică de predare, în condițiile legii, astfel încât numărul unităților de învățământ să fie cel mult egal cu al celor din anul școlar 2024-2025.”

„(15) Cadrele didactice titulare cărora nu li se poate completa norma didactică de predare la nivel județean/nivelul municipiului București conform prevederilor alin. (13)-(14) pot beneficia de completarea acesteia potrivit art. 207 alin. (6) din Legea nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare.”

Profesorii titulari pot beneficia de completarea normei potrivit art. 207 alin. (6) din Legea nr. 198/2023, care prevede:

„(6) Pentru pregătirea remedială sau de stimulare a excelenței didactice se pot aloca în norma didactică de predare până la 4 ore.”

Astfel, profesorii titulari vor putea beneficia de completarea normei prin ore suplimentare destinate activităților de sprijin sau performanță educațională, dacă soluțiile la nivel local sau județean nu sunt posibile.

Noile norme didactice, conform Legii nr. 141/2025

Reamintim că Legea nr. 141/2025, publicată recent în Monitorul Oficial, modifică Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și aduce prima creștere a normei didactice din ultimii 30 de ani.

Profesorii de gimnaziu și liceu vor avea, în medie, cu două ore în plus la catedră, iar învățătorii și profesorii pentru învățământul primar au deja în atribuțiile postului 2 ore obligatorii de pregătire remedială săptămânală. Conform legii, noile norme didactice sunt:

  • pentru învățători și profesori de învățământ primar, norma didactică rămâne de tip „un post pe clasă”, dar cu 2 ore obligatorii de pregătire remedială pe săptămână;
  • pentru profesorii de gimnaziu, liceu, postliceal, precum și cei din clasele cu program integrat de artă și sport sau din unități extrașcolare, norma crește la 20 de ore pe săptămână, dacă aceștia au cel puțin licență în cariera didactică;
  • excepție: profesorii cu grad didactic I sau titlul de profesor emerit, care desfășoară activitate de mentorat, vor avea normă redusă la 18 ore pe săptămână;
  • profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori vor avea norme de 26 de ore pe săptămână (cu licență), respectiv 22 de ore (dacă au gradul I și activitate de mentorat);
  • în învățământul special, norma este de 18 ore pentru profesori la predare și terapii specifice, respectiv 22 de ore pentru educatori și maiștri instructori;
  • cadrele didactice cu peste 25 de ani vechime și gradul I, sau care dovedesc performanță educațională, pot beneficia de o reducere a normei cu 2 ore pe săptămână, fără afectarea salariului, în baza unei metodologii aprobate de Minister.În perioada 2025-2026 până în 2029-2030, este valabil un regim special care permite includerea în norma didactică a unor activități precum pregătirea pentru examene naționale, performanță educațională și învățare remedială.   

Titularizare 2025: lista completă a posturilor pe județe

Luni, 18 august, site-ul Titularizare 2025 a fost actualizat cu lista posturilor pe fiecare județ, după repartizarea candidaților prin transfer și după repartizarea pe posturi pe perioadă nedeterminată.

La concursul național de Titularizare 2025 au fost scoase 9.180 de posturi, disponibile pentru angajare pe perioadă nedeterminată, potrivit Ministerului Educației și Cercetării.

Lista posturilor a fost actualizată pe fiecare județ, precum și pentru Municipiul București. Candidații și profesorii interesați pot consulta situația completă pentru: Alba, Argeș, Arad, București, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Botoșani, Brașov, Buzău, Cluj, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Harghita, Ilfov, Ialomița, Iași, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sibiu, Sălaj, Satu-Mare, Suceava, Tulcea, Timiș, Teleorman, Vâlcea, Vrancea, Vaslui.

Ce înseamnă titularizarea și diferența între post și catedră

Titularizarea este angajarea într-o școală, pe o perioadă nedeterminată. Pentru a se titulariza, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului.

Angajarea pe post se referă la cadrele didactice care predau unei singure clase (învățători, educatori), fără un număr impus de ore. Angajarea pe catedră presupune completarea normei didactice cu 18/20 de ore, la mai multe clase.

Educație

