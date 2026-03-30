Rezultate simulare Evaluare Națională 2026. Cum pot elevii de clasa a VIII-a să își afle notele

Rezultatele simulării Evaluării Naționale 2026 pentru elevii de clasa a VIII-a vor fi comunicate astăzi, 30 martie, potrivit calendarului oficial stabilit de Ministerul Educației.

Simularea a avut loc în perioada 16–18 martie și a inclus probele scrise la Limba Română, Matematică și, acolo unde este cazul, Mimba maternă.

Rezultatele nu sunt afișate public, iar fiecare elev își va primi nota individual, prin intermediul școlii. În plus, notele pot fi trecute în catalog doar la cererea elevului sau a părintelui.

Unde se anunță rezultatele de la simularea Evaluării Naționale 2026

Rezultatele simulării Evaluării Naționale 2026 nu vor fi publicate pe liste cu nume. Fiecare elev își va afla nota direct de la unitatea de învățământ, pe baza codului unic atribuit, în conformitate cu regulile privind protecția datelor personale.

Această procedură este utilizată pentru a evita expunerea publică a rezultatelor și pentru a încuraja folosirea simulării ca instrument de evaluare internă.

Ce se întâmplă cu notele

Notele obținute la simularea Evaluării Naționale 2026 nu sunt trecute automat în catalog.

Acestea pot fi însă înregistrate oficial, dar doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui ori tutorelui legal.

Lucrările sunt corectate digital. Mai precis, fiecare lucrare fiind evaluată de doi profesori. Dacă între notele acordate există o diferență mai mare de un punct, aceasta este trimisă automat către alți doi evaluatori, iar nota finală este calculată pe baza celor patru evaluări, după eliminarea valorilor extreme.

Rezultatele obținute la simulare nu pot fi contestate. În același timp, fiecare școală analizează rezultatele și întocmește un raport care este transmis inspectoratului școlar, împreună cu un plan de măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor.

Calendarul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a:

  • 10-12 iunie 2026: Înscrierea la Evaluarea Națională
  • 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă
  • 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă
  • 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă
  • 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00 – 18:00)
  • 2-3 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
  • 4-7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor
  • 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale

