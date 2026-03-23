Simulare Bac 2026. Liceenii, încântați de subiectele de la prima probă. „Rezultatele slabe ar trebui să ne pună pe gânduri”

Peste 114.000 de elevi aflați în ultimul an de liceu s-au prezentat, luni, 23 martie, la prima probă de la simularea Bacalaureatului 2026, cea la Limba și literatura română.

Prima probă a simulării examenului de Bacalaureat, cea la Limba și literatura română, s-a susținut la nivel național în 1.368 de unități de învățământ (95,87% din total). În alte 59 de licee, elevii - peste 6.400 la număr - nu au putut participa din cauza deciziei profesorilor lor de a boicota această activitate în semn de protest față de măsurile de austeritate adoptate în educație.

În centrele în care s-a susținut simularea s-au consemnat și 23.100 elevi absenți, numărul mare de absențe fiind pus, în foarte multe situații, pe seama elevilor de la seral care de obicei nu se prezintă la simulări.

Olt: aproape jumătate dintre elevii înscriși au absentat

În județul Olt, unde săptămâna trecută simularea Evaluării Naționale a fost organizată în toate centrele de examen, de data aceasta sunt două licee mari în care liceenii nu vor rezolva subiectele în cadrul acțiunii care se susține la nivel național. Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina și Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina, singurele colegii naționale din județ, sunt unitățile în care profesorii au decis să se alăture protestului anunțat de sindicate, iar decizia lor a fost respectată de echipele de conducere. În aceste unități de învățământ, care în total numără peste 400 elevi de clasa a XII-a, se organizează constant simulări ale probelor de Bacalaureat, prin urmare elevii nu sunt lipsiți de șansa de a fi evaluați, spun profesorii.

La nivelul județului Olt s-a susținut în schimb prima probă a simulării Bacalaureatului în 28 de unități de învățământ. Conform statisticii de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Olt, au fost înscriși pentru simulări 3.295 de elevi, dintre care s-au prezentat 1.692. Peste 400 dintre absenți sunt de la cele două licee în care nu s-a susținut simularea, iar alți peste 700 sunt elevi de clasa a XIII-a de la forma de învățământ seral.

„Putem vedea unde mai avem de învățat”

La Liceul Tehnologic „Alexe Marin” din Slatina, elevii din cele două clase a XII-a s-au prezentat în număr mare la prima probă a simulării Bacalaureatului.

„Astăzi am avut trei absenți, la primele simulări nu a lipsit niciun elev. Avem și monitorizare de la Inspectoratul Școlar, lucrurile se desfășoară fără probleme”, a precizat directorul liceului, prof. Marian Croitoru, pentru Adevărul.

Cât despre acțiunea de boicot, care în această unitate nu s-a realizat, „eu le-am pus decizia pe grup și nu m-a refuzat nimeni”, a mai precizat directorul.

Elevii de la Liceul Tehnologic „Alexe Marin” cu care am stat de vorbă au fost de părere că-i ajută simularea, chiar dacă și la clasă lucrează frecvent teste pe tiparul celor de examen.

„Am stat două ore în sală. Subiectul III a fost mai greu, poezia de Lucian Blaga mi-a pus probleme mai mari”, a spus primul elev intervievat. Despre celelalte subiecte nu și-a mai amintit foarte multe lucruri. „Dacă mă întrebați acum, nu mai știu. La Mate sper că va fi mai bine”, a adăugat elevul.

„Mi s-au părut ușoare. Acum, vedem la notă cum va fi. Pentru cei care au învățat a fost ușor”, a apreciat un alt elev, de la specializarea „Electronică și automatizări”. Consideră că simularea este benefică. „Putem vedea unde mai avem de învățat și în ce stadiu ne aflăm. Eu nu fac meditație, dar facem la școală teste, recapitulăm...”, a adăugat elevul.

„A fost OK simularea. N-a fost grea, n-a fost nici ușoară, a fost ce a trebuit. Mi-a plăcut subiectul II, să identificăm două modalități de caracterizare. A fost puțin mai grea decât cea județeană. N-a fost o diferență mare, la ambele au fost poezii moderniste și la subiectul II caracterizare, doar că <Eu nu strivesc corola...> a fost puțin mai grea ca <Testament>. Simulări la școală fac destul de des, și la oră și ne mai întâlnim câteodată și după ore. Eu aș vrea să dau la Școala de Subofițeri de Jandarmi sau la o facultate de sport”, a dezvăluit un alt elev.

Deși subiectele nu i-au pus probleme mari, a spus că se așteaptă la o notă de 7.00. „Nu am scris foarte mult la subiectul III, m-a luat prin surprindere, mă așteptam la altceva. M-am uitat peste simulările trecute și mi-am făcut o idee. Și n-a fost așa cum mă așteptam eu”, a mai adăugat elevul.

„Mi s-au părut destul de ușoare. Chiar puteam să fac mai mult, dar nu mi-am dat așa silința. Mi s-au părut ușoare. M-a surprins puțin subiectul III. Am văzut că anul trecut, la fel, a fost destul de ușor. Cred că o să pice ceva în genul acesta și la examenul din vară. E un antrenament bun, da, chiar da, pentru că ne pregătim și sperăm să luăm o notă cât mai mare. Ne ajută foarte mult simularea în condiții de examen. Eu consider că mai e timp să ne pregătim, oricând se poate învăța pentru o notă mai mare. La această simulare mă aștept la 6,57, așa”, și-a evaluat prestația un alt elev.

„Subiectele au fost accesibile”

Marele plus al subiectelor de la simularea probei la Limba și literatura română a Bacalaureatului 2026 a fost, potrivit profesoarei Alina Becheru, că i-a provocat pe elevi să caute și să ofere răspunsuri, fiind puternic ancorate în realitate.

„Subiectele au fost accesibile, dificultatea chiar medie spre mică, consider eu. Într-adevăr, la prima vedere par foarte simple, însă sunt adânc ancorate la realitatea unor tineri care se pregătesc să devină adulți și atunci ar fi putut fi considerate și ca experiențe de viață unele dintre cerințe”, a apreciat prof. Becheru.

Primul subiect, un text memorialistic scris de Mircea Micu, a fost apreciat ca fiind unul interesant. „Tema este una interesantă. A reprezentat relatarea unei farse tensionate făcute lui Marin Preda. Iarăși, eu consider că este o alegere inspirată și captivantă, pentru că, dincolo de necesitatea la concentrare asupra textului și de înțelegere a textului, elevii a trebuit să pătrundă mai în profunzime în text și să înțeleagă faptul că, dincolo de amuzament, acea farsă a vizat munca de o viață a unui scriitor. Cerințele nu au fost complicate, au fost itemi obișnuiți”, a arătat prof. Alina Becheru.

Punctul B al subiectului I a fost „un exercițiu de etică mascat într-o probă de limba română”, potrivit prof. Becheru. „De ce? Pentru că cerința a fost următoarea: care este impactul unei farse și consecințele acesteia? Ori, în această epocă în care <e doar o gluma> a devenit o scuză universală pentru a motiva o lipsă de empatie, tema aceasta i-a forțat pe copii, pe elevi, pe tineri, să cântărească greutatea cuvintelor și a gesturilor, raportându-se în primul rând, bineînțeles, la textul care a fost propus”, a apreciat Alina Becheru.

Și la subiectul al II-lea, care a vizat caracterizarea unui personaj, textul a fost unul „deosebit de interesant”, a analizat prof. Becheru, pentru că personajul era un copil care a avut un comportament distructiv doar pentru că mediul de acasă l-a determinat să se comporte în acest fel.

Subiectul al III-lea, care rămâne unul de departajare, la prima vedere pare, pentru elevii de la filiera tehnologică, vocațională sau profil real, că ar fi putut pune probleme. Opera – poezia „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii”, de Lucian Blaga - a fost însă parcursă recent și la clasă și s-a regăsit și în programa pentru simularea județeană, prin urmare nu ar fi trebuit să fie o mare surpriză, consideră prof. Alina Becheru.

Notele ar trebui să fie mari, a mai adăugat profesoara, iar rata de promovare pentru această probă să fie foarte bună. „Nota necesară promovării ar putea să rezulte doar din primele două subiecte. Pentru un copil care se și pregătește și a învățat, sau a reușit să parcurgă, sau a recapitulat, și poezia lui Lucian Blaga, nota ar putea să fie destul de mare. Dar, revin, subiectele, temele alese, sunt foarte interesante, sunt chiar captivante, nu exagerez când spun asta. (...) Sunt niște texte interesante și foarte mult ancorate în realitate”, a mai arătat profesoara.

Dacă, pe de altă parte, se vor obține și rezultatele slabe, „ar trebui să ne pună pe gânduri”, a atras atenția prof. Becheru. Ar fi semnalul că în general copiii au un orizont destul de redus, sau că deschiderea la lumea virtuală deja îi transformă și le reduce foarte mult din posibilitatea de a se exprima cu ușurință, a conchis prof. Alina Becheru.