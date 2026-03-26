Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Simulare Bacalaureat 2026: Subiectele și baremul de corectare pentru elevii care au susținut proba la limba maternă

Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a care studiază în limbile minorităților naționale au susținut astăzi, 26 martie, proba la limba maternă din cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026. Testarea a început la ora 09:00 și a durat trei ore.

Rezultatele simulării vor fi afișate pe 3 aprilie. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Rezultatele simulării vor fi afișate pe 3 aprilie. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Subiectele și baremul de corectare au fost publicate de Ministerul Educației pe platforma oficială subiecte.edu.ro, dar pot fi găsite și mai jos.

Simulare Bacalaureat 2026: Subiecte la limba și literatura maternă

Subiecte limba și literatura maternă croată maternă; 

Baremul de evaluare și de notare limba și literatura maternă croată;

Subiecte limba și literatura germană maternă; 

Baremul de evaluare și de notare limba şi literatura germană maternă;

Subiecte limba şi literatura turcă maternă; 

Barem de evaluare și de notare limba şi literatura turcă maternă;

Subiecte limba şi literatura maghiară maternă, profil real - limba şi literatura maghiară maternă, profil tehnic;   

Barem de evaluare și de notare limba şi literatura maghiară maternă, profil real - limba şi literatura maghiară maternă, profil uman;

Simulare cu poezie. Ce subiecte au avut de rezolvat liceenii la simularea de la Română pentru Bac. Baremul, publicat de Minister

Subiecte limba şi literatura sârbă maternă; 

Baremul de evaluare și notare limba şi literatura sârbă maternă;

Subiecte limba şi literatura slovacă maternă;

Baremul de evaluare și notare limba şi literatura slovacă maternă;

Subiecte limba şi literatura ucraineană maternă 

Baremul de evaluare și notare limba şi literatura ucraineană maternă.

Potrivit calendarului oficial, rezultatele simulării vor fi afișate pe 3 aprilie, în mod anonim, fiecare elev fiind identificat printr-un cod unic atribuit la prima probă, pentru a asigura confidențialitatea și transparența evaluării. Inițial, data pentru afișarea rezultatelor era 16 aprilie.

Reguli de desfășurare a probei

Accesul candidaților în sălile de examen a fost permis până la ora 08:30, iar probele au început la ora 09:00. Elevii au avut la dispoziție 180 de minute pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul distribuirii complete a acestora.

Candidații au fost așezați în bănci în ordine alfabetică, conform procedurilor stabilite. La începutul probei, aceștia au completat datele personale în colțul din dreapta sus al foii tipizate, iar redactarea răspunsurilor a început de pe a doua pagină.

Elevii care au terminat mai devreme au putut preda lucrările, însă au avut voie să părăsească sala doar după minimum o oră de la startul examenului. În situații excepționale, precum incidente tehnice sau reluarea probei, durata examenului poate fi prelungită cu cel mult o oră, conform regulamentului.

Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către Israel, anunță presa de la Tel Aviv
digi24.ro
image
Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
stirileprotv.ro
image
Haos la Guvern. Ordonanța crizei carburanților a fost introdusă în ultimul moment pe ordinea de zi. Cum arată forma finală și ce prevede
gandul.ro
image
Disponibilizări la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu anunță reduceri de 30% din posturi și comasări ale instituțiilor culturale
mediafax.ro
image
Pentagonul rupe o tradiție de zeci de ani. O decizie a SUA legată de România amplifică îngrijorările țărilor europene
fanatik.ro
image
Gesine Weber, cercetătoare la Centre for Security Studies: „Dacă Europa ar decide să susțină efortul SUA în Orientul Mijlociu, apelurile ar veni în detrimentul credibilității europene”
libertatea.ro
image
Axios. Pentagonul pregătește „lovitura finală” împotriva Iranului. Care sunt cele patru scenarii analizate
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Marele Batistuta: "A murit ca un câine! Sper să nu pățească la fel și Messi"
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
FOTO&VIDEO Cea mai îngustă casă din lume are doar 63 de centimetri lățime
antena3.ro
image
Un cip cât o monedă, implantat în creier, i-a dat o nouă şansă la viaţă. Bărbatul poate vorbi din nou
observatornews.ro
image
Rareș Cojoc i-a dat 'fatala' Andreei Popescu după divorț. Nu doar că a părăsit-o, dar a 'lovit-o' unde o durea mai tare
cancan.ro
image
Calendarul plății pensiilor dat peste cap. Ajutoarele de 500 lei la pensie, virate cu 30 zile întîrziere
newsweek.ro
image
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
prosport.ro
image
Cine transmite meciul Turcia – România la TV și la ce oră începe. Toate detaliile despre barajul din 26 martie
playtech.ro
image
Meciul de pe Netflix pe care l-au așteptat milioane de oameni din întreaga lume. Și românii s-au uitat, iar partida încă este pe platformă
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Neverosimil: turcii l-au "desființat" pe Arda Guler, tocmai în ziua meciului cu România! Jigniri peste jigniri
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Marco s-a stins din viață la doar 19 ani. Românul se afla pe scuter în momentul tragediei
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan a promulgat legea care dă drumul la bani europeni pentru pachete alimentare, vouchere sau tichete sociale
romaniatv.net
image
Val de cutremure slabe, de mică adâncime, în Transilvania. Unde au avut loc seismele neobișnuite
mediaflux.ro
image
Fostul patron din Liga 1 s-a mutat definitiv din România, împreună cu iubita mai tânără: „Fac progrese”
gsp.ro
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Ce se întâmplă cu cele trei bone pe care Andreea Popescu le are? Unde vor sta filipinezele? S-a mutat într-un apartament mic față de penthouse-ul cu șapte camere: „Nu avem balcon aici” VIDEO
actualitate.net
image
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America. Verdictul stilistului Florin Burescu: „Nu-s haine rele, sunt purtate rău.” Sfaturi pentru un look perfect
click.ro
image
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
click.ro
image
Cum arată locuința în care s-a mutat Andreea Popescu, după divorț: „Anastasia a văzut pentru prima oară noul apartament”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Instagram jpg
Anne Hathaway le-a cerut un singur lucru producătorilor filmului „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”. L-a obținut?
clickpentrufemei.ro
Depozitul de arme al taberei auxiliare de la Călugăreni (© Muzeul Județean Mureș)
Ce se afla în depozitul de arme al taberei auxiliare romane de la Călugăreni?
historia.ro
