Simulare Bacalaureat 2026: Subiectele și baremul de corectare pentru elevii care au susținut proba la limba maternă

Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a care studiază în limbile minorităților naționale au susținut astăzi, 26 martie, proba la limba maternă din cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026. Testarea a început la ora 09:00 și a durat trei ore.

Subiectele și baremul de corectare au fost publicate de Ministerul Educației pe platforma oficială subiecte.edu.ro, dar pot fi găsite și mai jos.

Simulare Bacalaureat 2026: Subiecte la limba și literatura maternă

- Subiecte limba și literatura maternă croată maternă;

Baremul de evaluare și de notare limba și literatura maternă croată;

- Subiecte limba și literatura germană maternă;

Baremul de evaluare și de notare limba şi literatura germană maternă;

- Subiecte limba şi literatura turcă maternă;

Barem de evaluare și de notare limba şi literatura turcă maternă;

- Subiecte limba şi literatura maghiară maternă, profil real - limba şi literatura maghiară maternă, profil tehnic;

Barem de evaluare și de notare limba şi literatura maghiară maternă, profil real - limba şi literatura maghiară maternă, profil uman;

- Subiecte limba şi literatura sârbă maternă;

Baremul de evaluare și notare limba şi literatura sârbă maternă;

- Subiecte limba şi literatura slovacă maternă;

Baremul de evaluare și notare limba şi literatura slovacă maternă;

- Subiecte limba şi literatura ucraineană maternă

Baremul de evaluare și notare limba şi literatura ucraineană maternă.

Potrivit calendarului oficial, rezultatele simulării vor fi afișate pe 3 aprilie, în mod anonim, fiecare elev fiind identificat printr-un cod unic atribuit la prima probă, pentru a asigura confidențialitatea și transparența evaluării. Inițial, data pentru afișarea rezultatelor era 16 aprilie.

Reguli de desfășurare a probei

Accesul candidaților în sălile de examen a fost permis până la ora 08:30, iar probele au început la ora 09:00. Elevii au avut la dispoziție 180 de minute pentru rezolvarea subiectelor, timpul fiind calculat din momentul distribuirii complete a acestora.

Candidații au fost așezați în bănci în ordine alfabetică, conform procedurilor stabilite. La începutul probei, aceștia au completat datele personale în colțul din dreapta sus al foii tipizate, iar redactarea răspunsurilor a început de pe a doua pagină.

Elevii care au terminat mai devreme au putut preda lucrările, însă au avut voie să părăsească sala doar după minimum o oră de la startul examenului. În situații excepționale, precum incidente tehnice sau reluarea probei, durata examenului poate fi prelungită cu cel mult o oră, conform regulamentului.