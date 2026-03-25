Foto Simulare Bacalaureat 2026. Elevii pot consulta baremele de corectare pentru proba la alegere, susținută astăzi

Elevii de clasa a XII-a care au susținut proba la alegere a profilului, în cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026, pot consulta baremele de corectare publicate de Ministerul Educației.

Documentele includ criteriile de evaluare, punctajele pentru fiecare cerință și modul de calcul al notei finale.

Pentru profilul uman, elevii au la dispoziție bareme pentru disciplinele:

Geografie

Logică, argumentare și comunicare

Psihologie

Filosofie

Sociologie

Economie

Pentru elevii de la profil real, Ministerul Educației a publicat baremele de corectare pentru mai multe discipline, după cum urmează:

Chimie:

- barem pentru chimie anorganică

- barem pentru chimie organică

Fizică:

- barem pentru filiera tehnologică

- barem pentru filiera teoretică

Biologie:

- barem pentru anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană

- barem pentru biologie vegetală și animală

Informatică:

- barem pentru filiera teoretică, profil real

- barem comun pentru limbajele C/C++ (filiera teoretică, profil real – specializarea științe ale naturii) și Pascal (aceeași specializare)

Cum se calculează nota și când se afișează rezultatele

La fiecare probă scrisă, punctajul maxim este de 100 de puncte: 90 de puncte pentru rezolvarea subiectelor și 10 puncte acordate din oficiu.

Potrivit calendarului oficial, rezultatele simulării vor fi publicate pe 16 aprilie 2026, în format anonim. Fiecare elev este identificat printr-un cod unic primit la prima probă, în locul numelui.

Rezultatele obținute la simulare nu se contestă și, în mod obișnuit, nu se trec în catalog. Acestea sunt analizate la nivelul fiecărei școli, prin discuții cu elevii, părinții și profesorii, pentru a îmbunătăți performanțele înaintea examenului din vară.

În cazuri excepționale, elevii pot solicita, prin cerere scrisă, trecerea notei în catalog.