Rezultate Bac 2025. Notele la Bacalaureatul de toamnă disponibile până la prânz. Când pot fi făcute contestații

Rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2025 vor fi afișate astăzi, 18 august, până la ora 12:00, pe site-ul oficial bacalaureat.edu.ro și la avizierele liceelor în care s-au susținut probele.

La această sesiune s-au înscris peste 30.200 de absolvenți de liceu, dintre care peste 18.200 provin din promoția curentă și aproximativ 12.000 din promoțiile anterioare, potrivit Ministerului Educației.

Este cel mai mic număr de candidați din ultimele două decenii.

Cum își află elevii notele

Rezultatele sunt anonimizate, pentru respectarea legislației privind protecția datelor personale. Fiecare elev trebuie să introducă codul unic primit la prima probă scrisă, de forma JJ0000, unde literele reprezintă județul.

Același cod este afișat și la avizierul liceului.

Contestații și rezultate finale

Cei nemulțumiți de note pot depune contestații chiar astăzi, 18 august, completând declarația-tip prin care își asumă că nota finală poate fi mai mare sau mai mică decât cea inițială.

Pentru prima dată, candidații pot solicita vizualizarea lucrării proprii imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a decide dacă depun sau nu contestație.

„Candidatul poate solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat”, precizează Ministerul Educației.

Vizualizarea lucrărilor se poate face între orele 14:00 și 17:00, conform programului stabilit de centrele de examen. Cei care doresc să depună contestație o pot face astăzi, între orele 17:00–18:00 și mâine, 19 august, între 9:00–17:00.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 26 august 2025.

Condițiile pentru promovarea examenului

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

să fi susținut toate probele de competențe lingvistice și digitale;

să fi obținut minimum nota 5 la fiecare probă scrisă;

să fi obținut cel puțin media 6 la toate probele scrise.

Rata de promovabilitate

În sesiunea de vară 2025, rata de promovare a fost de 74,3% înainte de contestații și a crescut la 76,5% după contestații, al doilea cel mai bun rezultat din ultimii 16 ani.

Pentru sesiunea de toamnă, rata de promovare este, tradițional, mult mai scăzută (de regulă între 25–30%), urmând ca datele oficiale pentru acest an să fie anunțate de Ministerul Educației după afișarea rezultatelor.