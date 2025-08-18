search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Rezultate Bac 2025. Notele la Bacalaureatul de toamnă disponibile până la prânz. Când pot fi făcute contestații

0
0
Publicat:

Rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2025 vor fi afișate astăzi, 18 august, până la ora 12:00, pe site-ul oficial bacalaureat.edu.ro și la avizierele liceelor în care s-au susținut probele.

Avizier cu notele la Bacalaureat, o mână care indică spre o notă
Rezultatele la Bacalaureatul de toamnă 2025, afișate pe 18 august FOTO Alina Mitran

La această sesiune s-au înscris peste 30.200 de absolvenți de liceu, dintre care peste 18.200 provin din promoția curentă și aproximativ 12.000 din promoțiile anterioare, potrivit Ministerului Educației.

Este cel mai mic număr de candidați din ultimele două decenii.

Cum își află elevii notele

Rezultatele sunt anonimizate, pentru respectarea legislației privind protecția datelor personale. Fiecare elev trebuie să introducă codul unic primit la prima probă scrisă, de forma JJ0000, unde literele reprezintă județul.

Același cod este afișat și la avizierul liceului.

Contestații și rezultate finale

Cei nemulțumiți de note pot depune contestații chiar astăzi, 18 august, completând declarația-tip prin care își asumă că nota finală poate fi mai mare sau mai mică decât cea inițială.

Pentru prima dată, candidații pot solicita vizualizarea lucrării proprii imediat după afișarea rezultatelor inițiale, înainte de a decide dacă depun sau nu contestație.

Candidatul poate solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat”, precizează Ministerul Educației.

Vizualizarea lucrărilor se poate face între orele 14:00 și 17:00, conform programului stabilit de centrele de examen. Cei care doresc să depună contestație o pot face astăzi, între orele 17:00–18:00 și mâine, 19 august, între 9:00–17:00.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 26 august 2025.

Condițiile pentru promovarea examenului

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • să fi susținut toate probele de competențe lingvistice și digitale;
  • să fi obținut minimum nota 5 la fiecare probă scrisă;
  • să fi obținut cel puțin media 6 la toate probele scrise.

Rata de promovabilitate

În sesiunea de vară 2025, rata de promovare a fost de 74,3% înainte de contestații și a crescut la 76,5% după contestații, al doilea cel mai bun rezultat din ultimii 16 ani.

Pentru sesiunea de toamnă, rata de promovare este, tradițional, mult mai scăzută (de regulă între 25–30%), urmând ca datele oficiale pentru acest an să fie anunțate de Ministerul Educației după afișarea rezultatelor.

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana Țoiu: „Nu creşte presiunea asupra bugetului”
digi24.ro
image
Pronunțare în dosarul 2 Mai. În primă instanță, Vlad Pascu a primit 10 ani de închisoare. Istoria unei tragedii
stirileprotv.ro
image
Ultima oră de la ANM: Unde LOVEȘTE VREMEA REA!
gandul.ro
image
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență de primarul unei comune. Reacții aprinse!
mediafax.ro
image
Partidele care au rămas în campania electorală și au dat bani pe clipuri electorale. Cum arată cursa pe Facebook
fanatik.ro
image
Pe urmele lui Boc: Ilie Bolojan are în plan să-și asume de mai multe ori răspunderea în Parlament. „Joacă la totul sau nimic”
libertatea.ro
image
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
digi24.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Primarul Capitalei, revoltat: "Dă-ți demisia, să vină altul!" / "Asta e rușinea Bucureștiului!"
digisport.ro
image
Intră România în incapacitate de plată? Ce spune Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu
stiripesurse.ro
image
Schimbări majore privind rovinieta: Șoferii vor plăti în funcție de numărul kilometrilor parcurşi
antena3.ro
image
Trei urşi găsiţi morţi în Mureş, otrăviţi cu substanţe interzise: "Au început să-şi facă singuri dreptate"
observatornews.ro
image
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
cancan.ro
image
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
prosport.ro
image
Elena Udrea, lăsată cu ochii în soare? Unde a fost filmat Adrian Alexandrov în weekend, se distra fără parteneră
playtech.ro
image
Cine a obținut mega-contractele IT din Sănătate. Legăturile politice ale firmei câștigătoare
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gestul făcut de Diana Șucu, în finalul "nebun" de la Rapid - FCSB. Camerele TV au surprins totul
digisport.ro
image
VACANTA IN ALASKA
stiripesurse.ro
image
Ultima oră! Cutremur în România, în această dimineață. Ce magnitudine a avut
kanald.ro
image
Sergey Lavrov, omul ultra-decorat, dar sensibil, din spatele diplomaţiei lui Putin. Fața mai puțin cunoscută a...
playtech.ro
image
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
wowbiz.ro
image
Despărțire BOMBĂ în showbiz! Cătălin Botezatu s-a enervat și i-a dat papucii iubitei cu 40 de ani mai mică decât el: Nu am timp să cresc copii și nici nervi să înțeleg o puștoaică
romaniatv.net
image
Carduri cu 500 de lei pentru rechizite. Ministrul Dragoș Pîslaru: ”Trebuie cheltuiți până pe 31 august”
mediaflux.ro
image
„Dă-ți demisia!” » Primarul Capitalei a răbufnit, în direct: „Asta e rușinea Bucureștiului! Distruse!”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții
click.ro
image
Ce cadouri i-a făcut Daniela Gyorfi fiicei sale, Maria. Artista îi face toate poftele adolescentei: „Este un copil foarte bun” Cu ce rețetă le răsfață George Tal
click.ro
image
Orașul din România pe care Andi Moisescu îl poartă în suflet: „E slăbiciunea mea”. Ce amintiri îl leagă de acest loc special
click.ro
Prințesa Bajrakitiyabha Narendira Debyavati jfif
Diagnostic cumplit pentru prințesa spitalizată din 2022. Palatul a făcut anunțul, ce se întâmplă cu ea
okmagazine.ro
Dallas foto imdb jpg
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!
clickpentrufemei.ro
George Coșbuc, Elena Coșbuc, Alexandru Vlahuță, Alexandru Vaida-Voevod și Ion Luca Caragiale, la Karlsbad, în 1911 (© Wikimedia Commons)
Cârciuma din Buzău deținută odinioară de Caragiale, scoasă la vânzare
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii primesc un semn divin în săptămâna următoare, începând de luni – Universul le deschide ușa către noroc și abundență
image
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții

OK! Magazine

image
Viitoarea Regină a Iordaniei ”a furat” stilul glam al celebrei sale soacre, Regina Rania. Cât de șic a apărut Prințesa Rajwa!

Click! Pentru femei

image
Ce culoare îți poartă noroc? Află răspunsul după luna în care te-ai născut

Click! Sănătate

image
Iată ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie!