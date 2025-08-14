„Ați adus haos”. Ministerul Educației, consultare publică pentru calendarele de Evaluare Națională și BAC 2026

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a publicat spre consultare publică trei proiecte de ordin care stabilesc regulile și calendarele pentru marile examene naționale din 2026: Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, admiterea în învățământul liceal și examenul național de Bacalaureat.

Documentele pot fi consultate pe site-ul instituției și pe pagina oficială de Facebook, iar sugestiile pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice.

„Documentele conțin și propunerile de calendare de desfășurare a examenelor naționale/activităților specifice, precum și propunerile de calendare pentru simulările examenelor naționale (evaluare națională și bacalaureat)”, se arată în postarea de pe Facebook.

Ministerul precizează că proiectele conțin atât propunerile de calendare pentru desfășurarea examenelor, cât și pentru simulările acestora, la Evaluarea Națională și Bacalaureat. Potrivit MEC, probele scrise vor avea loc după finalizarea cursurilor anului școlar 2025-2026, revenindu-se astfel la formatul din anii anteriori.

Evaluarea Națională 2026 – propunere de calendar

Probele scrise:

Limba și literatura română – 22 iunie;

Matematică – 24 iunie;

Limba și literatura maternă – 26 iunie;

Rezultate și contestații:

2 iulie – afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00–18:00);

3–4 iulie – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

9 iulie – afișarea rezultatelor finale;

Simulare: Limba și literatura română – 16 martie;

Matematică – 17 martie;

Limba și literatura maternă – 18 martie;

30 martie – comunicarea rezultatelor.

Bacalaureatul 2026 – propunere de calendar

Evaluarea competențelor: Limba română (proba A) – 8–10 iunie;

Limba maternă (proba B) – 10–11 iunie;

Limbă străină (proba C) – 11–12 iunie;

Competențe digitale (proba D) – 15–17 iunie;

Probele scrise: Limba și literatura română (E.a) – 29 iunie;

Proba obligatorie a profilului (E.c) – 30 iunie;

Proba la alegere a profilului și specializării (E.d) – 2 iulie;

Limba și literatura maternă (E.b) – 3 iulie;

Rezultate și contestații:

7 iulie – afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00–18:00);

8–9 iulie – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

13 iulie – afișarea rezultatelor finale;

Simulare:

Limba și literatura română (E.a) – 23 martie;

Proba obligatorie a profilului (E.c) – 24 martie;

Proba la alegere (E.d) – 25 martie;

Limba și literatura maternă (E.b) – 26 martie;

16 aprilie – comunicarea rezultatelor.

Regulile care se mențin și pașii următori

Ministerul păstrează regula introdusă recent privind vizualizarea lucrărilor înainte de depunerea contestațiilor atât la Evaluarea Națională, cât și la Bacalaureat.

Forma finală a documentelor va fi aprobată după analizarea propunerilor primite și în urma ședinței Comisiei de Dialog Social.

Publicul are la dispoziție 10 zile calendaristice, de la publicarea anunțului, pentru a transmite propuneri și sugestii la adresele de e-mail indicate pentru fiecare proiect.

Proiectele pot fi consultate AICI.

Reacții online: scepticism și nemulțumiri

Postarea MEC pe Facebook a strâns rapid reacții, multe dintre ele critice.

„Consultare publică? Păi parcă a mai fost și nu ni s-a luat nimic în considerare, din contră, au făcut tot ceea ce au uneltit cu știm noi cine”, a scris un utilizator.

„Haos ati adus in viata profesorilor, a copiilor si a parintilor!”, punctează o altă persoană. Altcineva a comentat: „Cred că ați dorit să scrieți ‘informare’ în loc de ‘consultare’. E ca înainte de 1989. Ați aprobat deja ceea ce propuneți spre ‘consultare’.”

Profesorii au atras atenția asupra problemelor de organizare: „În perioada de competențe și simulări aproape toți profesorii sunt angrenați în comisiile de examen (...). În ultimii ani, în unele școli s-a optat pentru ore online asincron, dar sunt zile pur și simplu pierdute pentru restul elevilor.”

Pe de altă parte, unii au salutat revenirea examenelor scrise după finalul anului școlar: „Este bine că se revine la normalitatea de a organiza toate probele EN și ale Bacalaureatului după finalizarea anului școlar, anulând astfel inepția petrecută în 2025.”