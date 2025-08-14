search
Joi, 14 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

„Ați adus haos”. Ministerul Educației, consultare publică pentru calendarele de Evaluare Națională și BAC 2026

0
0
Publicat:

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a publicat spre consultare publică trei proiecte de ordin care stabilesc regulile și calendarele pentru marile examene naționale din 2026: Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, admiterea în învățământul liceal și examenul național de Bacalaureat.

Prim plan cu documente, o mână care scrie cu un pix
MEC consultare publică pentru calendarele de Evaluare Națională și BAC 2026 FOTO Shuttersstock

Documentele pot fi consultate pe site-ul instituției și pe pagina oficială de Facebook, iar sugestiile pot fi transmise în termen de 10 zile calendaristice.

Documentele conțin și propunerile de calendare de desfășurare a examenelor naționale/activităților specifice, precum și propunerile de calendare pentru simulările examenelor naționale (evaluare națională și bacalaureat)”, se arată în postarea de pe Facebook.

Ministerul precizează că proiectele conțin atât propunerile de calendare pentru desfășurarea examenelor, cât și pentru simulările acestora, la Evaluarea Națională și Bacalaureat. Potrivit MEC, probele scrise vor avea loc după finalizarea cursurilor anului școlar 2025-2026, revenindu-se astfel la formatul din anii anteriori.

Evaluarea Națională 2026 – propunere de calendar

Probele scrise:

Limba și literatura română – 22 iunie;

Matematică – 24 iunie;

Limba și literatura maternă – 26 iunie;

Rezultate și contestații:

2 iulie – afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00–18:00);

3–4 iulie – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

9 iulie – afișarea rezultatelor finale;

Simulare: Limba și literatura română – 16 martie;

Matematică – 17 martie;

Limba și literatura maternă – 18 martie;

30 martie – comunicarea rezultatelor.

Bacalaureatul 2026 – propunere de calendar

Evaluarea competențelor: Limba română (proba A) – 8–10 iunie;

Limba maternă (proba B) – 10–11 iunie;

Limbă străină (proba C) – 11–12 iunie;

Competențe digitale (proba D) – 15–17 iunie;

Probele scrise: Limba și literatura română (E.a) – 29 iunie;

Proba obligatorie a profilului (E.c) – 30 iunie;

Proba la alegere a profilului și specializării (E.d) – 2 iulie;

Limba și literatura maternă (E.b) – 3 iulie;

Rezultate și contestații:

7 iulie – afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor (14:00–18:00);

8–9 iulie – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

13 iulie – afișarea rezultatelor finale;

Simulare:

Limba și literatura română (E.a) – 23 martie;

Proba obligatorie a profilului (E.c) – 24 martie;

Proba la alegere (E.d) – 25 martie;

Limba și literatura maternă (E.b) – 26 martie;

16 aprilie – comunicarea rezultatelor.

Regulile care se mențin și pașii următori

Ministerul păstrează regula introdusă recent privind vizualizarea lucrărilor înainte de depunerea contestațiilor atât la Evaluarea Națională, cât și la Bacalaureat.

Citește și: „Examenul maturității”, ediția de august. „Mi-am băgat mințile în cap mai pe la 29 ani, am realizat că îmi trebuie diploma de BAC”

Forma finală a documentelor va fi aprobată după analizarea propunerilor primite și în urma ședinței Comisiei de Dialog Social.

Publicul are la dispoziție 10 zile calendaristice, de la publicarea anunțului, pentru a transmite propuneri și sugestii la adresele de e-mail indicate pentru fiecare proiect.

Proiectele pot fi consultate AICI.

Reacții online: scepticism și nemulțumiri

Postarea MEC pe Facebook a strâns rapid reacții, multe dintre ele critice.

Consultare publică? Păi parcă a mai fost și nu ni s-a luat nimic în considerare, din contră, au făcut tot ceea ce au uneltit cu știm noi cine”, a scris un utilizator.

Haos ati adus in viata profesorilor, a copiilor si a parintilor!”, punctează o altă persoană. Altcineva a comentat: „Cred că ați dorit să scrieți ‘informare’ în loc de ‘consultare’. E ca înainte de 1989. Ați aprobat deja ceea ce propuneți spre ‘consultare’.”

Profesorii au atras atenția asupra problemelor de organizare: „În perioada de competențe și simulări aproape toți profesorii sunt angrenați în comisiile de examen (...). În ultimii ani, în unele școli s-a optat pentru ore online asincron, dar sunt zile pur și simplu pierdute pentru restul elevilor.”

Pe de altă parte, unii au salutat revenirea examenelor scrise după finalul anului școlar: „Este bine că se revine la normalitatea de a organiza toate probele EN și ale Bacalaureatului după finalizarea anului școlar, anulând astfel inepția petrecută în 2025.”

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
Pensia pe care statul român o plătește unui cetățean care a lucrat doar o zi
digi24.ro
image
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
PSD cere consens politic înainte de suspendarea proiectelor PNRR
mediafax.ro
image
Marian Ceaușescu l-a provocat pe Mitică Dragomir la o bătaie în ring. „Vreau de la două milioane de euro în sus! Dezbrăcați în chiloți!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cazul de ultraj care l-a revoltat pe Nicușor Dan, ținut sub preș nouă zile. Ancheta, declanșată doar după apariția imaginilor pe rețelele sociale
libertatea.ro
image
Reacția Melaniei după ce fiul lui Joe Biden a susținut că i-a fost prezentată lui Trump de către delincventul sexual Epstein
digi24.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Lana câștigă o avere ajutând femei să afle dacă soții lor sunt infideli: E șocant cât de repede cedează. Care este metoda ei
antena3.ro
image
Șofer din Elveția, amendat cu 110.000 $ pentru că a depășit cu 27 km/h limita de 50 la oră. Cum s-a calculat
observatornews.ro
image
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Cum se apără un primar PNL acuzat că a refuzat ajutorul lui Bolojan, iar acum localitatea lui are probleme financiare. Scandal uriaș pe zeci de mii de lei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-au lămurit: Cristiano Ronaldo are prost-gust! Cum a fost numit inelul de logodnă de 10.000.000 de dolari
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe o șosea din Iași! Un bărbat a murit, iar o mamă și fetițele ei au fost găsite inconștiente, după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un TIR și a luat foc
kanald.ro
image
ULTIMA ORĂ plata cu cardul obligatorie chiar și la magazinele mici din sate . Dispare plafonul de...
playtech.ro
image
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Cum reușesc copiii cu paralizie cerebrală să devină independenți în România. Kinetoterapeutul Mihai Chirea vorbește despre adevăratele provocări
mediaflux.ro
image
Mesaj cu subînțeles al jurnalistei-fotomodel din Kosovo pentru Gigi Becali, după ce a auzit ce a declarat: „Să nu fie nevoit să înghită Paracetamol”
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto Profimedia jpg
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!
clickpentrufemei.ro
200 de ani de la moartea lui Napoleon Bonaparte: „Mor prematur, asasinat de oligarhia engleză și de asasinul ei plătit” jpeg
Moartea lui Napoleon Bonaparte: „Mor prematur, asasinat de oligarhia engleză și de asasinul ei plătit”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Desertul ieftin, delicios și ușor de făcut pe care Prințul Harry îl adoră. Îi aduce aminte de dragostea mamei sale, iar Meghan i-l prepară

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
Atenție, colesterolul ridicat se vede la genunchi și mâini!