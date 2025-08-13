Bacalaureat 2025 - sesiunea de toamnă. Elevii susțin proba la alegere a profilului

Miercuri, 13 august 2025, absolvenții care nu au promovat sesiunea de vară a Bacalaureatului, dar și cei care nu au luat examenul în anii anteriori, susțin proba la alegere a profilului.

Candidații a de ales între: anatomie, biologie, chimie anorganică, chimie organică, fizică, informatică, logică - pentru profilul Real și geografie, economie, filosofie, psihologie și sociologie - la profil Uman.

Regulile de desfășurare a probei scrise

Toate probele încep la ora 9:00, iar elevii au alocat un timp 3 ore de la momentul distribuirii subiectelor, pentru rezolvarea acestora. Accesul în săli se face până în ora 8:30, pe baza unui act de identitate valid.

Elevii trebuie să folosească exclusiv instrumente de scris cu pastă sau cerneală albastră.

De asemenea, conform regulilor care se aplică și în această sesiune, comunicarea între candidați sau cu exteriorul, schimbul de materiale sau folosirea dispozitivelor electronice sunt interzise și pot conduce la eliminarea din examen.

Sălile sunt supravegheate audio-video pe tot parcursul probei.

Calendarul complet al Bacalaureatului de toamnă 2025

11 august: Limba și literatura română – probă scrisă

12 august: Proba obligatorie a profilului – probă scrisă

13 august: Proba la alegere a profilului și specializării – probă scrisă

14 august: Limba și literatura maternă – probă scrisă

18 august: Afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

19-20 august: Vizualizarea lucrărilor și continuarea depunerii contestațiilor

26 august: Afișarea rezultatelor finale

Condițiile pentru promovare

Pentru a promova Bacalaureatul 2025, candidații trebuie să respecte cumulativ trei criterii esențiale: Să participe la toate probele de evaluare a competențelor și la toate probele scrise;

Să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă;

Să aibă media generală finală a examenului minimum 6.

La fel ca și în cazul sesiunii din vară, lucrările scrise vor fi corectate digital în toată țara. Profesorii vor avea acces la lucrările scanate ale candidaților printr-o platformă specializată, asigurând astfel un proces transparent și rapid.

Corectarea digitalizată a fost introdusă, în premieră, în 2023 și continuă să fie utilizată în această sesiune.

Subiectele și baremele

Ministerul Educației va publica subiectele și baremele de corectare în fiecare zi de probă scrisă, începând cu ora 15:00, pe site-ul oficial dedicat subiecte.edu.ro, pentru a asigura transparența și accesul facil al candidaților și profesorilor.