Sindicatele din Educaţie acuză presiuni asupra profesorilor pentru a participa la simularea examenelor naţionale

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”SPIRU HARET” reclamă, luni, ”presiuni şi intimidări nemaiîntâlnite” din partea conducerilor unităţilor de învăţământ şi a inspectoratelor şcolare pentru ca angajaţii să participe la simularea examenelor naţionale.

”Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”SPIRU HARET”atrag atenţia asupra unui fenomen extrem de grav şi periculos care se desfăşoară în aceste zile în unităţile de învăţământ din România. Deşi referendumul nostru a arătat o dorinţă clară de boicotare a simulărilor examenelor naţionale, suntem asaltaţi de semnale că tot mai mulţi colegi sunt forţaţi să semneze pentru participare. S-a ajuns la presiuni şi intimidări nemaiîntâlnite venite din partea conducerilor unităţilor de învăţământ şi a inspectoratelor şcolare, mai mari decât la greva din 2023”, au transmis, luni, sindicatele din Educaţie, într-un comunicat de presă comun, scrie News.

Sindicaliştii reclamă că unii directori şi inspectori ”au ales să se transforme în instrumente de constrângere ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării”.

”Le transmitem un mesaj clar: deveniţi complici la perpetuarea crizei din educaţie! Voi sunteţi cei care aţi ales să înăbuşiţi vocea disperării prin frică, forţând profesorii să presteze o muncă inutilă, neremunerată şi ignorată de mulţi elevi. Înţelegem teama colegilor, dar vrem să le reamintim că singura noastră forţă este solidaritatea. Prin fiecare pas înapoi pe care îl facem acum, validăm tacticile lor abuzive. Alegerea este în fiecare unitate: fie protestăm şi luptăm pentru drepturilor noastre, fie cedăm presiunilor şi rămânem resemnaţi şi tăcuţi”, au mai transmis sindicaşiştii.

Aceştia reclamă că, prin măsurile anti-educaţie luate de Guvernul Bolojan prin Legea nr. 141/2025, angajaţii din sistem au ajuns categoria socială cu cea mai dramatică scădere a puterii de cumpărare (între 15 şi 20%).

”Printre măsurile luate amintim: creşterea normei didactice, supraaglomerarea efectivelor de beneficiari primari la clasă/grupă,comasarea unităţilor de învăţământ, reducerea plafonului până la care se acordă indemnizaţia de hrană şi voucherele de vacanţă, precum şi neplata sumelor provenite din hotărâri judecătoreşti. A boicota aceste simulări este un act minim de demnitate, o formă de protest care nu ne afectează financiar, dar care trimite un semnal puternic. Este doar un test premergător protestelor masive de la finalul anului şcolar”, se mai arară în comunicatul de presă.

Sindicaşiştii anunţă că vor fi multe unităţi de învăţământ unde simulările la examenele naţionale vor fi boicotate.

”Având în vedere actuala situaţie, suntem obligaţi să amânăm prezentarea rezultatelor finale ale referendumului. Vom veni cu noi precizări cu câteva zile înainte de simulări”, se mai arată în comunicat.

Simularea Evaluării Naţionale ar trebui să aibă loc săptămâna viitoare.