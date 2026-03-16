Baremul de notare la simularea probei de Limba și Literatura Română în cadrul Evaluării Naționale. În câte școli s-a desfășurat examenul

Cu toate că sindicatele din învățământ anunțau că peste 70% dintre profesorii membri de sindicat nu vor participa la simulări, datele de astăzi arată altceva. Simularea Evalurării Naționale la Limba și Literatura Română s-a desfășurat în aproape 98% din școli, anunță Ministerul Educației. Instituția a transmis și baremul de notare.

Procentul școlilor în care s-a ținut simularea

La nivel național, simularea probei de Limba și Literatura Română a avut loc în 97,8% din școli, potrivit datelor transmite de către inspectoratele județene către Ministerul Educației.

În total, pe platformă au fost încărcate 145.200 de lucrări. În unitățile care au organizat simulările au existat însă și elevi absenți. Numărul lor a fost de 11.800.

În câte școli nu s-a organizat simularea

Potrivit Ministerului Educației, 104 unități de învățământ, cu un număr total de 5.200 de elevi, nu au organizat simularea.

Rămâne de văzut dacă cifrele vor rămâne aceleași și mâine, la simularea probei de Matematică,

Pe platformă sunt înscriși circa 5.000 de profesori evaluatori pentru Limba și Literatura Română și 4.500 pentru Matematică.

Baremul pentru proba de Limba și Literatura Română

Ministerul a publicat și baremul de corectare.

Calendarul simulării

Calendarul stabilit al simulărilor arăta astfel:

16 martie 2026 - Limba și literatura română

17 martie 2026 - Matematică

18 martie 2026 - Limba și literatura maternă

30 martie 2026 - Comunicarea rezultatelor (la nivel individual, nu prin afișare)

Școlile pot organiza propriile simulări

Secretarul de stat Sorin Ion a anunțat la Euronews că școlile unde nu s-a ținut astăzi simularea, din cauza boicotului profesorilor, pot organiza propriile simulări, cu subiecte scrise de specialiști de la Centrul Național de Curriculum și Evaluare (CNCE). Mai mult decât atât, Ministerul Educației le poate da acces la platforma de evaluare.

„Ministerul Educației poate veni în sprijinul acestor școli prin furnizarea de subiecte realizate de către profesioniștii de la Centrul Național de Curriculum și Evaluare și dacă este necesar chiar și punerea la dispoziția platformei de evaluare, pentru că acolo rigorile sunt altele, nu corectează profesorul de la clasă: lucrările sunt distribuite aleatoriu altor profesori din sistem, așa cum se întâmplă în momentul de față, când lucrările vor fi transmise către cei circa 10.000 de profesori care au ales să implice în evaluarea lucrărilor. Așadar, în concluzie, putem spune că pentru aproape toți copiii din România, astăzi are loc simulare”, a declarat Sorin Ion.