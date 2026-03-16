Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
Baremul de notare la simularea probei de Limba și Literatura Română în cadrul Evaluării Naționale. În câte școli s-a desfășurat examenul

Cu toate că sindicatele din învățământ anunțau că peste 70% dintre profesorii membri de sindicat nu vor participa la simulări, datele de astăzi arată altceva. Simularea Evalurării Naționale la Limba și Literatura Română s-a desfășurat în aproape 98% din școli, anunță Ministerul Educației. Instituția a transmis și baremul de notare. 

FOTO Inquam Photos/George Călin
Procentul școlilor în care s-a ținut simularea

La nivel național, simularea probei de Limba și Literatura Română a avut loc în 97,8% din școli, potrivit datelor transmite de către inspectoratele județene către Ministerul Educației.

În total, pe platformă au fost încărcate 145.200 de lucrări. În unitățile care au organizat simulările au existat însă și elevi absenți. Numărul lor a fost de 11.800.

În câte școli nu s-a organizat simularea

Potrivit Ministerului Educației, 104 unități de învățământ, cu un număr total de 5.200 de elevi, nu au organizat simularea. 

Rămâne de văzut dacă cifrele vor rămâne aceleași și mâine, la simularea probei de Matematică, 

Pe platformă sunt  înscriși circa 5.000 de profesori evaluatori pentru Limba și Literatura Română și 4.500 pentru Matematică. 

Baremul pentru proba de Limba și Literatura Română

Ministerul a publicat și baremul de corectare. 

Sursa: Ministerul Educației
Calendarul simulării

Calendarul stabilit al simulărilor arăta astfel:

  • 16 martie 2026 - Limba și literatura română
  • 17 martie 2026 - Matematică
  • 18 martie 2026 - Limba și literatura maternă
  • 30 martie 2026 - Comunicarea rezultatelor (la nivel individual, nu prin afișare)

Școlile pot organiza propriile simulări

Secretarul de stat Sorin Ion a anunțat la Euronews că școlile unde nu s-a ținut astăzi simularea, din cauza boicotului profesorilor, pot organiza propriile simulări, cu subiecte scrise de specialiști de la Centrul Național de Curriculum și Evaluare (CNCE). Mai mult decât atât,  Ministerul Educației le poate da acces la platforma de evaluare.   

„Ministerul Educației poate veni în sprijinul acestor școli prin furnizarea de subiecte realizate de către profesioniștii de la Centrul Național de Curriculum și Evaluare și dacă este necesar chiar și punerea la dispoziția platformei de evaluare, pentru că acolo rigorile sunt altele, nu corectează profesorul de la clasă: lucrările sunt distribuite aleatoriu altor profesori din sistem, așa cum se întâmplă în momentul de față, când lucrările vor fi transmise către cei circa 10.000 de profesori care au ales să implice în evaluarea lucrărilor. Așadar, în concluzie, putem spune că pentru aproape toți copiii din România, astăzi are loc simulare”, a declarat Sorin Ion.   

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Iranul AMENINȚĂ România! Cât ne-ar putea „costa” ajutorul oferit SUA
gandul.ro
image
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
mediafax.ro
image
Site-ul Camerei Deputaților, atacat cibernetic în ziua dezbaterii bugetului României! Recent, ANAF a fost ținta hackerilor pro-Iran
fanatik.ro
image
Iranul amenință direct România: „Dacă își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară”
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Lovitură uriașă pentru Ion Țiriac: 2.400.000.000$ până la finalul anului!
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”
antena3.ro
image
Momentul în care Iranul amenință România: "Pată neagră în istoria dintre cele două țări". Cum răspunde MAE
observatornews.ro
image
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
cancan.ro
image
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce salarii sunt în armată pentru civili: sumele fără sporuri. Au început înscrierile și recrutarea
playtech.ro
image
„El e jucătorul care-ți câștigă meciul sau îți strică toată echipa”. Notele lui Dragomir după FCSB – Metaloglobus 0-0. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali: ”Era visul lui să trăiască mai mult cu o zi decât Ceaușescu”. ”A apucat?” / ”De unde, mă? Săracul...”
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Iranul avertizează România: Să nu permită SUA să folosească baze de pe teritoriul său pentru operaţiuni împotriva Teheranului
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Câți ani l-a alăptat Cristela Georgescu pe cel de-al doilea fiu: „La primul copil m-am lăsat manipulată”
actualitate.net
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată
click.ro
image
O zodie va cunoaște adevărata fericire până de Paște. Își împlinește un vis, va simți că are un înger păzitor aproape, iar minunea vine când se aștepta mai puțin
click.ro
image
Rețetă găluște de cartofi în sos picant. Un preparat delicios, gata în mai puțin de o oră
click.ro
FotoJet (66) jpg
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
