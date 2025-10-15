search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Protest în Educație. Sindicatele pichetează din nou Ministerul Învățământului

Publicat:

Sindicatele din educație anunță un nou protest la Ministerul Educației. Federațiile „Spiru Haret” și FSLI pichetează instituția miercuri, între orele 13.00 și 14.30, în semn de nemulțumire față de măsurile luate în sistemul de învățământ.

Protest al sindicaliștilor educației, 12 august 2025. Foto: FSE Spiru Haret
Protest al sindicaliștilor educației, 12 august 2025. Foto: FSE Spiru Haret

Tensiunile din sistemul de învățământ cresc din nou. Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ au transmis un mesaj prin care anunță organizarea unui protest la sediul Ministerului Educației și Cercetării, miercuri, între orele 13.00 și 14.30.

Acțiunea vizează toate măsurile adoptate în ultimele luni de minister, pe care profesorii le consideră abuzive și lipsite de consultare publică.

Cele două federații au transmis un mesaj prin care își exprimă protestul față de lipsa dialogului social și de deciziile unilaterale privind salarizarea și condițiile de muncă din învățământ.

Cele două organizații sindicale contestă modul în care ministerul a modificat algoritmul de calcul al salariilor profesorilor, acuzând instituția de „dezinformare” și de acțiuni unilaterale.

Într-un comunicat comun semnat de liderii Simion Hăncescu (FSLI) și Marius Nistor (FSE „Spiru Haret”), sindicatele reclamă faptul că Ministerul Educației „a dezinformat opinia publică și salariații din învățământul preuniversitar de stat”, susținând că profesorilor li s-au diminuat veniturile aferente lunii septembrie din cauza modificării modului de calcul al sporului de suprasolicitare neuropsihică în aplicația EduSAL.

„Am primit numeroase sesizări din teritoriu privind diminuarea salariilor cadrelor didactice. Ministerul a schimbat algoritmul de calcul al sporului fără consultare și fără a comunica raportul Curții de Conturi care a stat la baza acestei decizii”, au transmis reprezentanții celor două federații.

Sindicaliștii afirmă că nu au acces la programul EduSAL și că Ministerul refuză să răspundă apelurilor sau să ofere documentele solicitate prin Legea 544 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Potrivit liderilor sindicali, situația demonstrează o „lipsă totală de transparență și respect față de partenerii sociali”. Aceștia cer demisia ministrului Educației, Daniel David, acuzând „o dictatură administrativă” în luarea deciziilor privind salarizarea personalului din învățământ.

Protestul de miercuri vine după mai multe avertismente publice ale federațiilor privind aplicarea Legii nr. 141/2025 și efectele sale asupra veniturilor cadrelor didactice. Sindicatele anunță că vor continua acțiunile de protest până când Ministerul va oferi explicații oficiale și va prezenta raportul Curții de Conturi.

