Ministerul Educaţiei oferă „interpretarea corectă” a proiectului privind numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat

Ministerul Educației a transmis sâmbătă o informare privind „interpretarea corectă” a proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 731/2024, supus consultării publice, proiect prin care se stabilește numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat în acest an școlar.

Potrivit Ministerului, ca urmare a discuţiilor apărute în spaţiul public privind proiectul de Hotărâre de Guvern supus recent consultării publice de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin care se actualizează şi stabileşte numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat în anul şcolar 2025 - 2026, „se impun următoarele precizări pentru a evita interpretări eronate”:

„Diferenţa între numărul total de posturi din anul şcolar 2024 - 2025 (prevăzut în Anexa nr. 4 a HG 731/2024) şi numărul total de posturi propus pentru acest an şcolar este dată de reducerea cu aproape 50% a posturilor ocupate temporar în regim de plata cu ora, în condiţiile aplicării măsurilor fiscal-bugetare. În contrapondere, a crescut (cu circa 3%) numărul de norme ocupate cu profesori titulari, în timp ce numărul de norme ocupate pe perioadă determinată (cu profesori suplinitori calificaţi) a rămas relativ constant”

„Nu au fost anulate posturi de titulari în sistemul de învăţământ, ci doar norme libere”

Aşadar, precizează Ministerul „ nu au fost anulate posturi de titulari în sistemul de învăţământ, ci doar norme libere, neocupate, orele din cadrul acestor norme fiind redistribuite în normele cadrelor didactice majorate cu cele 2 ore/săptămână”.

Măsurile fiscal-bugetare au fost implementate fără a fi afectate poziţiile de titulari sau salariile acestora (aşa cum apar în grila de salarizare) se mai arată în indormare.

Amintim că, în ultima perioadă, au existat mai multe proteste ale angajaților din educație, cu pichetări ale Ministerului Educației și Cercetării.