search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ministerul Educației le răspunde profesorilor care se plâng că au luat mai puţini bani: „Nu este vorba despre o diminuare a salariilor”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministerul Educației și Cercetării a transmis federațiilor sindicale un răspuns oficial privind recalcularea unor sporuri, precizând că nu este vorba despre diminuare a salariilor, ci de un calcul conform legislației, care elimină „sporul la spor”.

Unii profesori s-au plâns că au luat mai puţini bani. FOTO: arhivă
Unii profesori s-au plâns că au luat mai puţini bani. FOTO: arhivă

La începutul acestei luni, președintele SIPA Muntenia, Adrian Voica, a semnalat că anumite categorii de profesori au observat diminuarea sporului de suprasolicitare neuropsihică.

„Aplicația de salarizare a fost actualizată săptămâna trecută, iar sporul de suprasolicitare neuropsihică apare mai mic. Este vizibil pentru cei care au dirigenție sau gradație de merit, precum și pentru colegii din învățământul special”, a declarat liderul sindical Adrian Voica, care a cerut ministerului să clarifice această situaţie.

În acest context, marţi, 14 octombrie, Ministerul Educaţiei a emis un comunicat în care anunţă că sporul de suprasolicitare neuropsihică a fost recalculat legal, după un control al Curţii de Conturi, care a constatat că acesta nu era cuantificat în mod corect.

„Nu este vorba despre o diminuare a salariilor, ci despre un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor și constatărilor Curții de Conturi a României din 2025”, precizează ministerul, explicând faptul că sporul, conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se calculează la salariul de bază.

„Pentru personalul didactic de predare, precum și pentru personalul didactic de conducere prevăzut la pct. 1 nr. crt. 1, 2, 4 - 6 și pentru personalul de conducere, de îndrumare și control prevăzut la pct. 2 din anexa nr. I cap. I lit. A, se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază”, prevede legea.

Ministerul explică că prin ordonanțe succesive ale Guvernului, începând cu 2019, sporurile au rămas calculate la nivelul salariilor de bază din decembrie 2018, însă Curtea de Conturi a constatat că în anumite cazuri, profesorii cu gradație de merit, dirigenție sau învățământ special primeau sporul „la spor”, ceea ce nu respecta legea.

Prin ordonanțe ale Guvernului privind măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru fundamentarea bugetului consolidat anual, începând cu 2019, succesiv, sporurile au rămas calculate la nivelul salariilor de bază din decembrie 2018.

Curtea de Conturi a României a constatat faptul că, pentru cei care au beneficiat de gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz, sporul de suprasolicitare neuropsihică nu era calculat conform legii - la salariul de bază, ci includea și ​gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz, ceea ce a presupus o acordare a acestuia pe principiul «spor la spor».

Astfel, de la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, personal didactic cu aceeași încadrare avea valori diferite ale acestui spor, cuantumul mai mare avându-l personalul ce avea în plată și gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz.

În prezent,  în urma acestor verificări efectuate de către Curtea de Conturi a României, sporul se calculează la salariul de bază stabilit conform Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna septembrie 2025, rezultând același cuantum al  sporului de suprasolicitare neuropsihică pentru toți salariații care au același grad didactic, vechime în învățământ/muncă, studii, cum de altfel este legal.

Federațiile sindicale semnatare ale adresei nr. 223FSLI/894FSE-SH/13.10.2025 cunosc aspectele expuse mai sus”, a transmis Ministerul Educaţiei.

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală
digi24.ro
image
Șoferul care a spulberat o mamă și pe fetița ei, pe o trecere de pietoni din București, a fost reținut. „Venea cu viteză”
stirileprotv.ro
image
1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție
gandul.ro
image
Un vaccin experimental oprește dezvoltarea formelor agresive de cancer. Cum funcționează nanoparticulele lipidice
mediafax.ro
image
Raul Florucz a spus în limba română de ce a refuzat naționala lui Mircea Lucescu pentru Austria: „N-a fost o decizie greu de luat”
fanatik.ro
image
Magnatul cripto a fost găsit împușcat în cap în Lamborghiniul său de lux, la Kiev: „Pierderi de milioane”
libertatea.ro
image
VIDEO Ciudata strângere de mână dintre Trump și Macron, moment viral pe Internet
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Donald Trump a arătat spre Șeicul Mansour și a rostit ȘASE cuvinte. Momentul a devenit VIRAL
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Cine e șoferul care a lovit o mamă şi pe fetiţa ei pe trecerea de pietoni. Camerele video au surprins momentul accidentului
antena3.ro
image
Şoferul care a spulberat pe trecere o mamă cu copilul în căruţ, reţinut. "Am pus frână, nu s-a oprit maşina"
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță un Crăciun cum n-a mai fost în România. Prognoza meteo pentru București
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Cum este corect: 'învie' sau 'înviază'? Mulți români nu-și dau seama că folosesc forma greșită
playtech.ro
image
Suma uriașă plătită de Guvern pentru numirea unui șef la stat. Concursul de selecție, reluat pentru a treia oară
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Situația neverosimilă din grupa României face înconjurul lumii. "Scenariu de film", în ultima etapă
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
S-a aflat cine este mama ucisă pe trecerea de pietoni. Anunțul spitalului despre ce se întâmplă în aceste momente cu fetița de 2 ani
kanald.ro
image
Dacă pui un punct colorat pe copia buletinului, acest gest te proteja împotriva furtului de identitate și...
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
Se dau banii pentru încălzirea locuințelor. Cum poți beneficia de sprijin
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
image
Uleiul ieftin care încetinește îmbătrânirea, recomandat de Mihaela Bilic: „Important este să consumăm zilnic”
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
profimedia 1044338506 jpg
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute
clickpentrufemei.ro
Acordurile Helsinki profimedia 1009176263 jpg
Amintirea Acordului de la Helsinki într-o lume fracturată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor

OK! Magazine

image
Ozana Barabancea, derapaj halucinant în online: ”Amărâtelor! Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!”

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”