Ministerul Educației le răspunde profesorilor care se plâng că au luat mai puţini bani: „Nu este vorba despre o diminuare a salariilor”

Ministerul Educației și Cercetării a transmis federațiilor sindicale un răspuns oficial privind recalcularea unor sporuri, precizând că nu este vorba despre diminuare a salariilor, ci de un calcul conform legislației, care elimină „sporul la spor”.

La începutul acestei luni, președintele SIPA Muntenia, Adrian Voica, a semnalat că anumite categorii de profesori au observat diminuarea sporului de suprasolicitare neuropsihică.

„Aplicația de salarizare a fost actualizată săptămâna trecută, iar sporul de suprasolicitare neuropsihică apare mai mic. Este vizibil pentru cei care au dirigenție sau gradație de merit, precum și pentru colegii din învățământul special”, a declarat liderul sindical Adrian Voica, care a cerut ministerului să clarifice această situaţie.

În acest context, marţi, 14 octombrie, Ministerul Educaţiei a emis un comunicat în care anunţă că sporul de suprasolicitare neuropsihică a fost recalculat legal, după un control al Curţii de Conturi, care a constatat că acesta nu era cuantificat în mod corect.

„Nu este vorba despre o diminuare a salariilor, ci despre un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor și constatărilor Curții de Conturi a României din 2025”, precizează ministerul, explicând faptul că sporul, conform Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se calculează la salariul de bază.

„Pentru personalul didactic de predare, precum și pentru personalul didactic de conducere prevăzut la pct. 1 nr. crt. 1, 2, 4 - 6 și pentru personalul de conducere, de îndrumare și control prevăzut la pct. 2 din anexa nr. I cap. I lit. A, se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază”, prevede legea.

Ministerul explică că prin ordonanțe succesive ale Guvernului, începând cu 2019, sporurile au rămas calculate la nivelul salariilor de bază din decembrie 2018, însă Curtea de Conturi a constatat că în anumite cazuri, profesorii cu gradație de merit, dirigenție sau învățământ special primeau sporul „la spor”, ceea ce nu respecta legea.

Prin ordonanțe ale Guvernului privind măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru fundamentarea bugetului consolidat anual, începând cu 2019, succesiv, sporurile au rămas calculate la nivelul salariilor de bază din decembrie 2018.

Curtea de Conturi a României a constatat faptul că, pentru cei care au beneficiat de gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz, sporul de suprasolicitare neuropsihică nu era calculat conform legii - la salariul de bază, ci includea și ​gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz, ceea ce a presupus o acordare a acestuia pe principiul «spor la spor».

Astfel, de la intrarea în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, personal didactic cu aceeași încadrare avea valori diferite ale acestui spor, cuantumul mai mare avându-l personalul ce avea în plată și gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz.

În prezent, în urma acestor verificări efectuate de către Curtea de Conturi a României, sporul se calculează la salariul de bază stabilit conform Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna septembrie 2025, rezultând același cuantum al sporului de suprasolicitare neuropsihică pentru toți salariații care au același grad didactic, vechime în învățământ/muncă, studii, cum de altfel este legal.

Federațiile sindicale semnatare ale adresei nr. 223FSLI/894FSE-SH/13.10.2025 cunosc aspectele expuse mai sus”, a transmis Ministerul Educaţiei.