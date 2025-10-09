search
Notele devin confidențiale. Profesorii nu mai pot compara elevii în fața clasei astfel că performanțele școlare devin informații personale

Analize Adevărul
Publicat:

România trece printr-o schimbare de paradigmă în Educație. Ministerul interzice publicarea rezultatelor elevilor și compararea acestora, dar decizia ridică o întrebare esențială: protejăm demnitatea copilului sau ascundem realitatea performanței școlare?

Lecții la țcoală. Profesor şi elevi. Foto: Freepik.com
Lecții la țcoală. Profesor şi elevi. Foto: Freepik.com

Ministerul Educației a stabilit recent că profesorii nu mai au voie să discute în fața clasei sau în ședințele cu părinții performanțele individuale ale elevilor, nici să compare rezultatele între elevi. Informațiile privind rezultatele școlare devin confidențiale, accesibile doar elevului, părinților și profesorului. Decizia urmărește, potrivit autorităților, reducerea stresului și a presiunii sociale în școală. Însă profesorii avertizează că lipsa oricărui reper comparativ poate duce la o diminuare a motivației elevilor.

„Între încurajarea competiției și protejarea demnității copilului, sistemul nostru de învățământ trebuie întotdeauna să aleagă demnitatea copilului”, spune Marcel Bartic, profesor și expert în educație.

El consideră că ideea de competiție este adesea înțeleasă greșit.

„Obsesia de a confecționa elite cu orice preț ține mai degrabă de orgoliile unor părinți sau profesori. Afișarea notelor și comparațiile între copii nu au nimic de-a face cu valorile educației. Măsura ministerului este un act de bun-simț care consfințește o practică deja existentă printre mulți dascăli”, afirmă el.

Cum se schimbă relația dintre părinte, profesor și elev

Pentru Bartic, interdicția nu înseamnă renunțarea la exigență, ci redefinirea modului în care se oferă feedback-ul. „Un profesor bun nu anunță notele în fața clasei. Îl cheamă pe copil la catedră, îi explică ce a făcut bine și ce are de îmbunătățit. Nota este între profesor și elev, nu un spectacol public.”

Expertul crede că adevărata competiție nu este între copii, ci între elev și propriile sale limite. „Copilul trebuie să se compare cu el însuși, nu cu colegul de bancă. Să își cunoască potențialul și să înțeleagă că munca și efortul sunt standardele pe care trebuie să le atingă.”

El avertizează că presiunea publică a ierarhiilor produce efecte nocive: câțiva elevi primesc satisfacția de a fi pe podium, iar restul rămân frustrați și descurajați. „Noi trebuie să decidem ce vrem de la școala românească: o educație decentă pentru fiecare copil sau performanță doar pentru o minoritate.”

Între protecție și performanță

Competiția între copii nu a făcut și nu va face niciodată bine. Un sistem educațional sănătos trebuie să creeze condiții decente de învățare pentru fiecare copil, nu podiumuri pentru câțiva”, conchide Marcel Bartic.

Pe termen lung, dezbaterea rămâne deschisă. Protejarea demnității elevului este un pas necesar, dar rămâne de văzut dacă școala românească va reuși să combine echilibrat empatia cu exigența.

Educație

