Mesajul ministrului Educației înainte de începerea școlii: „Școala este în primul rând a copiilor”

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis, duminică, un mesaj cu prilejul deschiderii cursurilor anului școlar 2025 - 2026.

„Văd acum, când copiii se pregătesc să revină la școală, că sunt încă unele întrebări şi îngrijorări generate de efectele mişcării sindicale. Aşa cum am spus, ca părinte şi ministru cred că şcoala este în primul rând a copiilor, aşa că îi aşteptăm luni, împreună cu părinţii. Cadrele didactice şi personalul auxiliar/administrativ îi vor primi în şcoli şi în clase. Dincolo de diverse nemulţumiri, de acordul sau dezacordul faţă de acţiunile sindicale, toţi profesorii au, la rândul lor, nu doar legal, ci mai ales moral, datoria faţă de elevi şi, aşa cum îi ştiu, sunt convins că o vor onora”, se arată într-un mesaj al ministrului, postat pe site-ul ministerului.

El a adăugat că este conştient de nemulţumirile faţă de măsurile fiscal-bugetare şi a respectat protestele iniţiate de sindicate, dar crede că acestea trebuie folosite nu pentru a ne bloca sistemul de educaţie, ci pentru a construi măsuri şi reforme care să aducă tuturor un sistem de educaţie de calitate.

„Aşadar, să ne revedem cu toţii la şcoală, iar în paralel vă invit (şi am să invit formal reprezentanţii tuturor actorilor din educaţie) să facem echipă pentru a construi pe dificultăţile din prezent viitorul pe care îl dorim”, a mai transmis Daniel David.

Mesajul vine în contextul în care președintele Federației „Spiru Haret”, Marius Nistor, a anunțat sâmbătă, 6 septembrie, că în urma unui referendum se va decide dacă marți cadrele didactice vor protesta în stradă sau în școli.

Marius Nistor le-a mulțumit părinților care ies în Piața Victoriei și, celor care nu știu dacă să își trimită copiii la școală pe 8 septembrie, le-a recomandat să „asculte ce spun societatea civilă și organizațiile sindicale”.