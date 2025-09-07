search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Profesorii ies în stradă în prima zi de școală. Artere importante din București vor fi blocate. Programul protestelor

0
0
Publicat:

Profesorii ies în stradă pe 8 septembrie: miting și marș de protest în București, cu blocaje pe principalele artere. Iată locațiile, traseul și programul complet al manifestațiilor. 

Sindicaliștii au anunțat ce vor face pe 8 septembrie în București / Sursa foto: Inquam Photos
Sindicaliștii au anunțat ce vor face pe 8 septembrie în București / Sursa foto: Inquam Photos

Profesori din toată țara ajung în Capitală. Autoritățile sunt în alertă maximă

Profesorii din învățământul preuniversitar și universitar din România își vor manifesta nemulțumirea față de Guvernul României printr-un protest de amploare programat pentru luni, 8 septembrie 2025, în Capitală. 

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie "SPIRU HARET" şi Federaţia Naţională Sindicală "ALMA MATER", în numele membrilor de sindicat şi al tuturor salariaţilor din învăţământul preuniversitar şi universitar, vor organiza mâine, 8 septembrie 2025, în Bucureşti, un miting în Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni

Această acţiune de protest este expresia nemulţumirii profunde a personalului din educaţie faţă de refuzul constant al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025. 

„Nici măcar în cel de-al doisprezecelea ceas, ministrul educaţiei, Daniel David, nu recunoaşte problemele grave generate de aceste decizii pripite luate de Guvern şi ne cere să îi fim alături şi să construim împreună viitorul educaţiei. Îl întrebăm pe domnul ministru de ce nu ne-a consultat şi când a gândit aceste "reforme"? De ce a luat aceste măsuri ce au crescut numărul elevilor care învaţă în sistem simultan, ce au lăsat mii de suplinitori calificaţi fără loc de muncă, ce au dus la dispariţia a sute de unităţi de învăţământ?” transmis sindicaliștii. 

Angajații din învățământ îi cer ministrului demisia: „Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!”

Programul manifestațiilor de protest ce vor avea loc mâine în București

10:00 - 11:00 - Adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei

11:00 - 12:00 - Pichetarea Guvernului României

12:00 - 13:30 - Marş de protest pe traseul Piaţa Victoriei - Bd. Nicolae Titulescu - Pasajul Basarab - Şos. Grozăveşti - Palatul Cotroceni

13:30 - 14:30 - Pichetarea Palatului Cotroceni

14:30 - 16:00 - Defluirea participanţilor

Marșul dintre Piața Victoriei și Palatul Cotroceni va genera blocaje rutiere de lungă durată

„Pe această cale, ne cerem scuze public tuturor cetăţenilor care vor fi afectaţi de blocajele rutiere generate de marşul nostru. Recurgem la această formă de protest ca la o ultimă soluţie, după epuizarea tuturor celorlalte căi de dialog şi după mai bine de 5 săptămâni de pichetări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale Guvernului României. Miza noastră este una comună pentru întreaga societate: un sistem de educaţie de calitate, respectat şi finanţat corespunzător. Vă mulţumim anticipat pentru înţelegere!” transmit liderii sindicali. 

Asociațiilor civice și formațiunilor politice le este interzis să li se alăture profesorilor la protest

De asemenea, pentru a menţine caracterul apolitic şi civic al acestui protest, organizatorii solicită asociaţiilor civice (care nu au discutat în prealabil) şi formaţiunilor politice care doresc să se alăture demersului să nu o facă.

„Nu dorim şi nu vom permite ca protestul legitim al angajaţilor din învăţământ să fie instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură. Ne dorim ca mesajele şi revendicările noastre să rămână clare şi nealterate. Acţiunea noastră este un demers strict profesional, care vizează exclusiv drepturile salariaţilor din învăţământ şi interesul sistemului educaţional” avertizează reprezentanții profesorilor nemulțumiți. 

Nu în ultimul rând, părinţii şi elevii sunt rugați de organizatorii protestului să înţeleagă importanţa luptei lor şi să îi susţină, întrucât este în joc şi viitorul tinerelor generaţii care se formează şi se vor forma în sistemul educaţional.

„Vă rugăm să nu ne blamaţi pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de şcoală. De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de NOI, de VOI, de ŞCOALA ROMANEASCĂ, de VIITORUL ACESTEI ŢĂRI” mai transmit aceștia. 

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 în România. Tot ce trebuie să știi despre acest moment unic
stirileprotv.ro
image
Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă!
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul s-a schimbat, însă care e adevărul?
fanatik.ro
image
Demisii în masă la cea mai mare școală din București: toată conducerea a demisionat
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
L-a distrus și vrea să-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzații grave: ”Am găsit în patul fiicei noastre”
digisport.ro
image
Bucurie și tristețe în Japonia. Primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
observatornews.ro
image
Daciana Sârbu are iubit ❤️ Primele imagini cu cei doi îndrăgostiți
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
prosport.ro
image
Ajutor de minimis 2025: schimbarea care îi vizează direct pe români
playtech.ro
image
Top cele mai scumpe ceasuri purtate de tenismeni la US Open 2025. Jucătorul cu o ”bijuterie” de 430 de mii de dolari pe mână
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: ”Au bătut palma cu Zinedine Zidane”
digisport.ro
image
VIDEO Industria aeronautică rusă marchează un moment istoric: SJ-100, zbor complet cu motoare 100% autohtone
stiripesurse.ro
image
El este bărbatul de 40 de ani care a murit ars de viu, după ce s-a prăbușit cu mașina de pe podul de pe Centura Capitalei. Ar fi suferit din dragoste
kanald.ro
image
Ce pensie ar trebui sa incaseze un batran in Romania in medie încât să acopere traiul zilnic al unui adult singur, conform calculelor...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Ireal! Cabiria Morgenstern i-a dăruit un copil unui bărbat care ar putea să-i fie bunic! Este un celebru actor
romaniatv.net
image
Al 13-lea salariu. Ce prevede Codul Muncii referitor la acest privilegiu
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Andreea Raicu, episod neplăcut cu fostul ei iubit din tinerețe! „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
Prințul Hisahito al Japoniei și a celebrat majoratul profimedia 1034617898 jpg
Imagini istorice la Palatul imperial din Tokyo. Prințul Hisahito al Japoniei și-a celebrat majoratul
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sfeclă roșie la borcan. Rețetă simplă și gustoasă pentru iarnă
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
O prințesă în extaz! Kate Middleton a apărut separat de Prințul William, fanii regali fiind surprinși de gesturile ei

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică