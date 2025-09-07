Profesorii ies în stradă în prima zi de școală. Artere importante din București vor fi blocate. Programul protestelor

Profesorii ies în stradă pe 8 septembrie: miting și marș de protest în București, cu blocaje pe principalele artere. Iată locațiile, traseul și programul complet al manifestațiilor.

Profesori din toată țara ajung în Capitală. Autoritățile sunt în alertă maximă

Profesorii din învățământul preuniversitar și universitar din România își vor manifesta nemulțumirea față de Guvernul României printr-un protest de amploare programat pentru luni, 8 septembrie 2025, în Capitală.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie "SPIRU HARET" şi Federaţia Naţională Sindicală "ALMA MATER", în numele membrilor de sindicat şi al tuturor salariaţilor din învăţământul preuniversitar şi universitar, vor organiza mâine, 8 septembrie 2025, în Bucureşti, un miting în Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni

Această acţiune de protest este expresia nemulţumirii profunde a personalului din educaţie faţă de refuzul constant al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025.

„Nici măcar în cel de-al doisprezecelea ceas, ministrul educaţiei, Daniel David, nu recunoaşte problemele grave generate de aceste decizii pripite luate de Guvern şi ne cere să îi fim alături şi să construim împreună viitorul educaţiei. Îl întrebăm pe domnul ministru de ce nu ne-a consultat şi când a gândit aceste "reforme"? De ce a luat aceste măsuri ce au crescut numărul elevilor care învaţă în sistem simultan, ce au lăsat mii de suplinitori calificaţi fără loc de muncă, ce au dus la dispariţia a sute de unităţi de învăţământ?” transmis sindicaliștii.

Angajații din învățământ îi cer ministrului demisia: „Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!”

Programul manifestațiilor de protest ce vor avea loc mâine în București

10:00 - 11:00 - Adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei

11:00 - 12:00 - Pichetarea Guvernului României

12:00 - 13:30 - Marş de protest pe traseul Piaţa Victoriei - Bd. Nicolae Titulescu - Pasajul Basarab - Şos. Grozăveşti - Palatul Cotroceni

13:30 - 14:30 - Pichetarea Palatului Cotroceni

14:30 - 16:00 - Defluirea participanţilor

Marșul dintre Piața Victoriei și Palatul Cotroceni va genera blocaje rutiere de lungă durată

„Pe această cale, ne cerem scuze public tuturor cetăţenilor care vor fi afectaţi de blocajele rutiere generate de marşul nostru. Recurgem la această formă de protest ca la o ultimă soluţie, după epuizarea tuturor celorlalte căi de dialog şi după mai bine de 5 săptămâni de pichetări ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi ale Guvernului României. Miza noastră este una comună pentru întreaga societate: un sistem de educaţie de calitate, respectat şi finanţat corespunzător. Vă mulţumim anticipat pentru înţelegere!” transmit liderii sindicali.

Asociațiilor civice și formațiunilor politice le este interzis să li se alăture profesorilor la protest

De asemenea, pentru a menţine caracterul apolitic şi civic al acestui protest, organizatorii solicită asociaţiilor civice (care nu au discutat în prealabil) şi formaţiunilor politice care doresc să se alăture demersului să nu o facă.

„Nu dorim şi nu vom permite ca protestul legitim al angajaţilor din învăţământ să fie instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură. Ne dorim ca mesajele şi revendicările noastre să rămână clare şi nealterate. Acţiunea noastră este un demers strict profesional, care vizează exclusiv drepturile salariaţilor din învăţământ şi interesul sistemului educaţional” avertizează reprezentanții profesorilor nemulțumiți.

Nu în ultimul rând, părinţii şi elevii sunt rugați de organizatorii protestului să înţeleagă importanţa luptei lor şi să îi susţină, întrucât este în joc şi viitorul tinerelor generaţii care se formează şi se vor forma în sistemul educaţional.

„Vă rugăm să nu ne blamaţi pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de şcoală. De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de NOI, de VOI, de ŞCOALA ROMANEASCĂ, de VIITORUL ACESTEI ŢĂRI” mai transmit aceștia.