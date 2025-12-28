Video Ploile torențiale agravează situația din Fâșia Gaza. Mii de familii au acum corturile inundate: „Copiii mei tremură de frig și frică”

Sute de mii de palestinieni strămutați din Fâșia Gaza s-au trezit duminică în condiții dramatice, după o noapte de ploi puternice care au inundat taberele improvizate din teritoriul devastat de peste doi ani de război.

„Totul a fost inundat. Ne-am pierdut păturile, toată hrana este plină de apă. Copiii mei tremură de frig și frică”, spune un tată a șase copii, refugiat în regiunea de coastă Mawassi, în apropiere de Khan Yunis, pentru AFP, citat de News.ro.

Imagini filmate duminică în orașul Gaza arată corturi amplasate aproape de mare, bătute de vânt, în timp ce locuitorii încercau să le consolideze pentru a nu fi luate de rafale. Potecile dintre adăposturi au devenit bălți de noroi, iar o femeie încerca, cu o lopată ruptă, să ridice un mic dig pentru a împiedica apa să pătrundă în cortul în care locuiește.

La Deir al-Balah, în centrul enclavei, o femeie și cei patru copii ai săi au fost treziți în toiul nopții de apa care amenința să le inunde adăpostul. „Nu am niciun loc unde să mă duc”, spune femeia în vârstă de 34 de ani. O altă palestiniană, Oum Rami, cere autorităților și organizațiilor internaționale locuințe prefabricate: „Să trăiești într-un cort înseamnă să mori de frig iarna, de ploi și de căldură vara”.

Deși în Fâșia Gaza este în vigoare un armistițiu fragil din octombrie, după doi ani de confruntări sângeroase între armata israeliană și mișcarea islamistă Hamas, criza umanitară continuă să se agraveze. Potrivit ONU, aproape 80% dintre clădirile enclavei au fost avariate sau distruse, iar aproximativ 1,5 milioane de persoane și-au pierdut locuințele.

Directorul Rețelei ONG-urilor Palestiniene, Amjad Al-Chawa, a declarat pentru AFP că, din cele peste 300.000 de corturi necesare pentru adăpostirea persoanelor strămutate, au fost primite doar 60.000, acuzând restricțiile impuse asupra ajutorului umanitar.

În replică, COGAT, organism al Ministerului israelian al Apărării responsabil cu afacerile civile palestiniene, a anunțat că în Fâșia Gaza au ajuns 310.000 de corturi și prelate, precum și 1.800 de camioane cu pături și haine groase. Potrivit instituției, doar în ultima săptămână au intrat în enclavă 4.200 de camioane cu ajutoare.

Volumul ajutorului nu este suficient

Cu toate acestea, directorul agenției ONU pentru refugiați palestinieni (UNRWA), Philippe Lazzarini, a avertizat că volumul ajutorului nu este suficient.

„O iarnă brutală se adaugă la peste doi ani de suferință. Oamenii din Gaza supraviețuiesc în corturi inundate, printre ruine”, a transmis acesta.

La mijlocul lunii decembrie, furtuna Byron a adus ploi abundente și temperaturi scăzute în Fâșia Gaza, provocând moartea a 19 persoane, fie din cauza prăbușirii clădirilor avariate, fie din cauza frigului, potrivit Apărării Civile.

Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare (OCHA) a anunțat că cel puțin 235.000 de persoane au fost afectate, iar peste 42.000 de corturi și adăposturi improvizate au fost distruse total sau parțial.

„Vântul ne-a smuls o parte din cort. Suntem în stradă și ne temem că vremea va continua așa. Nu mai putem, suntem obosiți de această viață”, spune Mohamed al-Souweirki, un bărbat de 39 de ani din regiunea Nuseirat.

Apărarea Civilă a avertizat asupra iminenței unei noi depresiuni atmosferice, cu ploi abundente și vânturi puternice, prognozate să dureze până luni seara, ceea ce riscă să agraveze și mai mult situația critică din Fâșia Gaza.