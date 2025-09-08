search
Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
Președintele Nicușor Dan și-a dus copiii la școală în prima zi din noul an. Între timp, profesorii anunță proteste de amploare, părinții sunt nemulțumiți, iar copiii întâmpină prima zi cu tristețe.

Preşedintele României a oferit declarații jurnaliștilor la Școala Gimnazială nr. 150 din Bucureşti, unde învaţă fiica sa. Acesta a anunțat că vor avea loc consultări cu federațiile la ora 13.00, însă premierul Ilie Bolojan nu va participa la discuții.

De asemenea, Nicușor Dan a precizat că discuțiile au început cu educația, deoarece măsurile trebuiau finalizate până pe 8 septembrie.

Nicușor Dan, ducându-și copiii la școală, pe 8 septembrie/FOTO: Captură video Gândul
Tot luni, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia „Spiru Haret” și Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” organizează luni, 8 septembrie, în București, o acțiune de amploare.

„Această acţiune de protest este expresia nemulţumirii profunde a personalului din educaţie faţă de refuzul constant al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025”, transmit sindicaliştii.

Aceștia îl critică dur pe ministrul Educației, Daniel David: „Nici măcar în cel de-al doisprezecelea ceas nu recunoaşte problemele grave generate de decizii pripite luate de Guvern. Domnule ministru, recunoaşteţi public că aţi generat haos în învăţământ şi prezentaţi-vă demisia de onoare!”.

Sindicatele au subliniat că nu doresc sprijin politic la protest: „Nu dorim şi nu vom permite ca protestul legitim al angajaţilor din învăţământ să fie instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură. Acţiunea noastră este un demers strict profesional”.

Programul manifestațiilor din București

  • 10:00 - 11:00: Adunarea participanților în Piața Victoriei
  • 11:00 - 12:00: Pichetarea Guvernului României
  • 12:00 - 13:30: Marș de protest pe traseul Piața Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Șos. Grozăvești – Palatul Cotroceni
  • 13:30 - 14:30: Pichetarea Palatului Cotroceni
  • 14:30 - 16:00: Defluirea participanților

Marșul dintre Piața Victoriei și Palatul Cotroceni va provoca blocaje rutiere. „Pe această cale, ne cerem scuze tuturor cetăţenilor care vor fi afectaţi. Recurgem la această formă de protest ca la o ultimă soluţie, după epuizarea tuturor celorlalte căi de dialog şi după mai bine de 5 săptămâni de pichetări”, au transmis sindicatele.

