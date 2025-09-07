„Ne îndreptăm vertiginos spre prăpastie”. Strigătul unui fost profesor despre colapsul școlii românești

Educația românească intră în toamna lui 2025 cu școli comasate, profesori în stradă și sate întregi lăsate fără acces real la învățământ, semn al unui sistem care alunecă tot mai rapid spre colaps.

„Din orice unghi privim situația, ca să citez o profesoară dragă mie «pot doar să spun că stăteam rău în învățământ, dar de acum încolo ne îndreptăm vertiginos spre prăpastie». Și sunt total de acord.” Declarația Aurorei Oprea, consilier vocațional și fost profesor de biologie, sintetizează drama pe care o trăiește educația din România în toamna anului 2025.

Schimbări haotice și manuale „Caragiale style”

Aurora Oprea își amintește că, încă din copilărie, a prins sistemul educațional într-o transformare continuă: „În anii comunismului eram o copilă și nu pot face un tablou al învățământului pe care să îl compar cu cel actual, însă într-un prim punct de analiză, privind ca elev perioadele prin care am trecut, am prins non-stop schimbări care au creat un mediu ostil”.

Ea explică faptul că aceste schimbări erau prezentate drept pași spre „alinierea la standarde înalte”, dar în realitate nu au făcut decât să bulverseze generații întregi. „De la buna intenție și până la punerea ei în aplicare în fapte am trecut de la semestre și trimestre la module, de la competențe și calificative, la concursul de intrare în facultate pe dosar, de la examene cu materie și conținut stufos până la subțierea informației și expunerea ei într-un mod haotic prin manualele alternative care nu sunt decât părerile subiective ale autorilor”, este de părere Aurora Oprea.

Profesorul, între prejudecăți și realitate

În opinia sa, percepția publicului despre profesori este grav distorsionată: „Opinia publică eronată, cum profesorii stau doar câteva ore pe zi la serviciu și dacă au chef se ocupă sau nu de copii, și stau acasă vacanțe întregi, și au parte de libere în timpul școlii destul de multe, și merg în excursii cu copiii și tot timpul sunt nemulțumiți și vor salarii mari, este o consecință a dezinformării și a libertăților greșit înțelese”, susține aceasta.

Pentru ea, munca la catedră este una dintre cele mai mari responsabilități sociale: „Una este să greșești o piesă într-o fabrică și să ți se poată imputa din salariu sau să primești o penalizare, și alta este zi de zi să știi că nu doar materia pe care o predai sedimentează și poate schimba modul de gândire, ci și tu, prin comportamentul tău uman, prin pachetul tău de valori pe care le expui la catedră doar prin simpla ta prezență”, completează consilierul vocațional.

Proteste pentru elevi, nu pentru profesori

Situația actuală din țară și din Argeș, unde, de pildă, orașele Câmpulung și Mioveni au decis să nu organizeze festivități de deschidere a anului școlar pentru ca profesorii să protesteze la București, este privită de Aurora Oprea drept o dovadă de solidaritate cu elevii: „Nu este un manifest pentru ei, ci este o lupta pentru elevii lor. Nu, nu dau în greu pentru cele două ore în plus adaugate oficial (pentru că munca lor reală nu se termină niciodată), munca unui profesor nu este doar la catedră iar munca din spate de multe ori ocupă tot timpul liber și afectează prezența acestuia în propria familie ca să nu mai vorbim de implicațiile legale pe care le presupune meseria de a fi profesor. Dar de data acesta ei ies in stradă pentru copiii lor, ca profesori, ca părinți!”, adaugă ea.

Fosta profesoară evocă propria experiență din școlile rurale: „La un moment dat, am predat aproape patru ani în școlile de țară și nu pentru că nu am avut notă mare, așa cum se vehiculează despre profesori că abia iau titularizarea. În rest fiecare an am avut notă peste 9, dar nu erau posturi titularizabile în orașe. Mergeam cu drag în zonele rurale unde am crescut și ne îngrijam de copiii de acolo.”

Realitatea lor, spune că era una tristă: navetă lungă care însemna trezit de la 4:00 dimineața și ajuns acasă pe la 4:00 după amiaza cu un salariu de profesor debutant la momentul respectiv, care nu te motivează să rămâi, ci te îndeamnă să pleci din prima zi din sistem. „Dar sufletul te trage să fii acolo iar acolo descoperi povești pe care sufletește mulți dintre noi nu le pot duce. Să vezi cum singura masă a unor copii este poate programul atât de blamat laptele și cornul sau cel cu fructele pentru alimentație sănătoasă. Și dacă asta era singura lor masă în multe dintre zile Imaginați vă starea de fapt a acestor copii care acum pentru deciziile de comasare plătesc prin a nu mai avea acces deloc la educație pentru că nu au cu ce să ajungă în localitatea limitrofă care a preluat copiii din zonă iar primăriile pentru că și ele sunt afectate de tăierile bugetare nu au cum să le asigure un transport la noul loc de învățământ pentru ei”, mărturisește Aurora Oprea.

Comasarea școlilor, drum sigur spre analfabetism

De altfel, ea atrage atenția că deciziile recente de comasare a școlilor lasă copiii din sate fără acces real la educație: „Acum, pentru deciziile de comasare, copiii plătesc prin a nu mai avea acces deloc la educație, pentru că nu au cu ce să ajungă în localitatea limitrofă care a preluat școala. Primăriile, afectate de tăieri bugetare, nu au cum să le asigure transport.”

Consecința este alarmantă, conform spuselor sale. „Rezultatul va fi unul dezastruos, ne vom trezi peste câțiva ani nu cu un grad mare de analfabetism funcțional, ci cu analfabetism «pe bune» în toate formele lui, iar gradul acestuia va fi colosal”, crede fostul cadru didactic.

Pentru ea, lipsa educației de bază echivalează cu o condamnare la marginalitate: „Un om fără minimă pregătire într-o unitate de învățământ, care măcar să învețe să scrie, să citească, să socotească, este un om care va trăi toată viața în întuneric. Nu poate fi un om care înțelege nevoile societății și consecințele faptelor lui. Nu poate aduce beneficiu nici familiei, nici comunității.”

„Recomand tuturor să nu mai arunce cu pietre în profesori și să nu se mai agațe de uscăturile din pădure. Nimeni nu este perfect. Dar fiecare a avut parte în viață de cel puțin un om la catedră de la care poate, dacă nu a reușit să învețe materia respectivă, a învățat ceva bun și frumos care a contat pe viitor. Ori aceste lucruri sunt inestimabile”, conchide Aurora Oprea.

Profesori din toată țara ajung în Capitală. Autoritățile sunt în alertă maximă

Amintim că profesorii din învățământul preuniversitar și universitar din România își vor manifesta nemulțumirea față de Guvernul României printr-un protest de amploare programat pentru luni, 8 septembrie 2025, în Capitală.

Mai precis, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, în numele membrilor de sindicat şi al tuturor salariaţilor din educaţie, organizează un miting în Piaţa Victoriei, urmat de un marş de protest până la Palatul Cotroceni. Această acţiune de protest este expresia nemulţumirii profunde a personalului din educaţie faţă de refuzul constant al Guvernului de a abroga prevederile din Legea 141/2025.