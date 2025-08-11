search
Încadrarea profesorilor pentru anul școlar 2025-2026: Cum vor fi repartizate posturile după creșterea normei didactice

Publicat:

În perioada 11-14 august 2025, școlile din toată țara vor demara procesul de constituire a posturilor didactice și încadrare a personalului didactic pentru anul școlar 2025-2026.

O profesoară tânără și zâmbitoare, în fața clasei
De luni, 11 august, începe repartizarea cadrelor didactice FOTO Shutterstock

Măsurile sunt reglementate prin Ordinul ministrului educației nr. 5.198/2025, publicat în Monitorul Oficial, care aprobă Procedura privind constituirea normelor didactice de predare-învățare-evaluare în învățământul preuniversitar.

Această procedură aplică măsurile adoptate prin Legea nr. 141/2025 care include și modificări importante legate de norma didactică.

Activitățile principale în perioada 11-14 august 2025

Conform Art. 6 din Ordin, în perioada 11-14 august 2025, fiecare unitate de învățământ de stat va desfășura următoarele activități:

„(1) În perioada 11-14 august 2025 la nivelul fiecărei unități de învățământ de stat se desfășoară următoarele activități:

„b) reluarea constituirii posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic de predare și soluționarea cererilor de completare a normei didactice de predare la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic care beneficiază de aceste drepturi, în concordanță cu norma didactică de predare stabilită conform prevederilor art. 207 alin. (4) lit. a), b) și i), alin. (6) din Legea nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor prezentei Proceduri.”

Ordinea în care se vor face încadrările profesorilor

Procedura detaliază clar ordinea în care cadrele didactice vor fi încadrate pentru anul școlar 2025-2026:

„(2) Prin derogare de la prevederile Metodologiei – cadru, în fiecare unitate de învățământ de stat, după reconfigurarea formațiunilor de studiu și stabilirea numărului total de ore pentru fiecare disciplină, conform planurilor-cadru de învățământ aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării în vigoare, raportat la numărul de ore din norma didactică corespunzător activităților de predare-învățare-evaluare stabilite conform prezentei Proceduri, se realizează încadrarea cadrelor didactice, în ordine, după cum urmează:

a) cadre didactice titulare în unitatea de învățământ, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată până la data de 1 septembrie 2024, inclusiv, și cadre didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (6) din Metodologia – cadru;

b) cadre didactice titulare în unitatea de învățământ, angajate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată până la data de 1 septembrie 2024, inclusiv, care și-au întregit norma didactică de predare începând cu anul școlar 2025-2026;

c) cadre didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) din Metodologia – cadru, angajate cu contract de muncă pe perioadă determinată;

d) cadre didactice angajate pe durata viabilității postului, până la data de 1 septembrie 2024, inclusiv, care au obținut cel puțin media 7 la concursul național, sesiunea 2025, denumit în continuare concurs, și care devin titulare începând cu data de 1 septembrie 2025 pe posturile didactice/catedrele pe care sunt deja angajate, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;

Citește și: Sindicatele din Educație îi cer lui Nicușor Dan să nu promulge legea măsurilor fiscale: „Nu fiţi părtaș la distrugerea învăţământului!”

e) cadre didactice titulare transferate sau cărora li s-a completat norma didactică de predare pe perioadă nedeterminată, începând cu data de 1 septembrie 2025, în unitatea de învățământ ca urmare a soluționării reducerii de activitate;

f) cadre didactice angajate pe durata viabilității postului, până la data de 1 septembrie 2024, inclusiv;

g) cadre didactice angajate pe durata viabilității postului, până la data de 1 septembrie 2024, inclusiv, care și-au întregit norma didactică de predare începând cu anul școlar 2025-2026;

h) cadre didactice titulare și cadre didactice angajate pe durata viabilității postului, până la data de 1 septembrie 2024, inclusiv, repartizate începând cu data de 1 septembrie 2025, în unitatea de învățământ prin pretransfer, respectiv modificarea repartizării;

i) candidații care au obținut cel puțin media 7 la concurs, repartizați pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru concurs începând cu data de 1 septembrie 2025, în perioada 31 iulie – 4 august 2025, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare;

j) cadre didactice titulare cărora li s-a completat norma didactică de predare pe perioadă determinată, începând cu data de 1 septembrie 2025, în unitatea de învățământ ca urmare a soluționării reducerii de activitate;

k) cadre didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) și (6) din Metodologia-cadru sau cadre didactice angajate pe durata viabilității postului, până la data de 1 septembrie 2024, inclusiv, cărora li s-a completat norma didactică de predare pe perioadă determinată, începând cu data de 1 septembrie 2025, în unitatea de învățământ ca urmare a soluționării reducerii de activitate;

l) cadre didactice pentru care s-a aprobat modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei începând cu data de 1 septembrie 2025;

m) cadre didactice care au dobândit cel puțin definitivarea în învățământ sau care au promovat examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2025, și beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2025-2026, conform prevederilor art. 63 din Metodologia-cadru.”

Context și importanță

Aceasta este prima modificare majoră a normei didactice după 30 de ani care introduce două ore obligatorii pe săptămână pentru pregătire remedială în atribuțiile tuturor învățătorilor și profesorilor pentru învățământul primar.

Procedura pentru încadrarea profesorilor în anul școlar 2025-2026 este esențială pentru asigurarea unui start organizat al anului școlar, în condițiile noilor reglementări privind norma didactică.

Documentul integral al Procedurii privind constituirea normelor didactice de predare-învățare-evaluare poate fi consultat mai jos:

Ordin 5.198 Procedura Incadrare Profesori 2025 2026 Monitorul Oficial Partea I Nr. 746Bis by Florina Ilicea

Educație

