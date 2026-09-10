 Mișcare de amploare a părinților pentru interzicerea inteligenței artificiale în școli. Ce poate învăța sistemul de învățământ românesc din exemplul american | adevarul.ro
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Mișcare de amploare a părinților pentru interzicerea inteligenței artificiale în școli. Ce poate învăța sistemul de învățământ românesc din exemplul american

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În ultimele zile, trei dintre cele mai mari districte școlare din Statele Unite au anunțat restricții semnificative privind utilizarea tehnologiei în sălile de clasă, răspunzând presiunii tot mai mari exercitate de grupuri de părinți. În Washington, D.C., oficialii școlari au stabilit limite de timp pentru ecrane pentru elevii din învățământul primar și gimnazial, în timp ce districtul Los Angeles a blocat accesul la platformele de inteligență artificială generativă pe toate dispozitivele elevilor. În același interval, New York City a anunțat că elevii nu vor avea acces la instrumente AI până la nivelul de liceu. 

copil care foloseste telefonul mobil
Cum au reușit părinții americani să determine școlile să limiteze utilizarea inteligenței artificial Foto: Shutterstock

Deciziile survin într-un context în care patru state au adoptat anul acesta legi pentru limitarea timpului petrecut în fața ecranelor în școli, iar numeroase districte au renunțat la distribuirea câte unui laptop pentru fiecare elev, au blocat accesul elevilor la YouTube, au redus numărul testelor pe calculator și au experimentat zile fără tehnologie. Fenomenul reflectă o schimbare de atitudine semnificativă față de anii anteriori, când integrarea tehnologiei în educație era privită ca o prioritate incontestabilă.

La o conferință de presă organizată miercuri la New York, în prezența primarului și a cancelarului școlilor, consiliera municipală Rita Joseph a salutat implicarea părinților în acest proces decizional.

„Ați semnat petiții, ne-ați umplut căsuțele poștale – și guvernul a ascultat”, a declarat Rita Joseph, membră a Consiliului Municipal din New York, potrivit NBC News.

Grupurile de părinți, care au început să se organizeze la nivel local, s-au extins rapid la nivel național. Lila Byock, co-fondatoare a grupului activist Schools Beyond Screens, care a luat ființă la sfârșitul anului trecut în Los Angeles și are acum filiale în 40 de state, consideră că aceste schimbări demonstrează puterea comunității de a influența deciziile din sistemul public de învățământ.

„Aceste schimbări dovedesc că oamenii au puterea de a revendica școlile publice din influența corporativă”, a afirmat Lila Byock, co-fondator al grupului de părinți activiști Schools Beyond Screens.

Măsuri concrete adoptate în marile districte

Districtul școlar unificat din Los Angeles a devenit în aprilie primul de o asemenea dimensiune care a adoptat o rezoluție de limitare a timpului petrecut de elevi în fața ecranelor, ca răspuns la plângerile conform cărora cei mici deveneau adesea distrași de jocuri și rețele sociale pe dispozitivele furnizate de școală.

Rezoluția a dispus, de asemenea, un audit al software-ului de evaluare i-Ready și al tuturor celorlalte contracte de tehnologie educațională, a blocat accesul elevilor la YouTube și a înființat un comitet pentru elaborarea unor reguli privind inteligența artificială.

În prima ședință a acestui comitet, săptămâna trecută, administratorii districtului Los Angeles au anunțat că au decis să blocheze accesul la toate nivelurile de clasă pentru platformele generative de AI, precum ChatGPT, Claude și Nano Banana. Anterior, districtul a interzis accesul doar copiilor sub 13 ani.

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În New York City, autoritățile școlare au interzis utilizarea computerelor pentru copiii din preșcolar până în clasa a II-a și au recomandat limite zilnice de timp petrecut în fața ecranelor de 30 de minute pentru clasele a III-a până la a V-a și de 45 de minute pentru gimnaziu. Noul comitet, format din oficiali școlari, lideri sindicali și părinți, va reexamina aceste modificări tehnologice anul viitor.

Această politică reprezintă o schimbare radicală față de începutul anului, când districtul lăsa la latitudinea fiecărei școli decizia dacă elevii pot folosi AI, iar orașul lua în considerare deschiderea unui liceu specializat în inteligență artificială. Părinții s-au revoltat, iar sute s-au alăturat unui nou grup numit Parents for AI Caution in Educational Spaces, fondat de o mamă din Brooklyn.

Interdicțiile generale nu învață elevii să fie responsabili, avertizează unii experți

Specialiștii în politici educaționale estimează că aceste măsuri vor continua să se răspândească la nivel național. 

În același timp, susținătorii tehnologiei educaționale avertizează că interdicțiile generale nu învață elevii cum să folosească computerele în mod responsabil. Richard Culatta, directorul executiv al Societății Internaționale pentru Transformarea Educației, o organizație nonprofit care promovează tehnologia în școli, a declarat că școlile ar trebui să se concentreze pe pregătirea cadrelor didactice pentru a utiliza tehnologia în moduri care să stimuleze creativitatea elevilor și să îi pregătească pentru rezolvarea problemelor care se vor ivi pe parcursul lor profesional.

Districtele care au limitat recent timpul petrecut de elevi în fața computerelor au permis unele excepții, inclusiv pentru elevii cu dizabilități și pentru cursurile axate pe tehnologie. Experții care susțin implementarea pe mai departe a educației tehnologice subliniază că școlile au în continuare un rol important în a arăta elevilor cum să utilizeze în mod responsabil inteligența artificială și alte software-uri emergente.

În acest sens, Karim Meghji, președintele organizației nonprofit CodeAI, a declarat că interdicțiile ample ar putea duce la situații în care elevii nu învață despre tehnologie și o folosesc fără conștientizarea riscurilor asociate.

Mișcarea părinților se extinde la nivel național

Chicago, al treilea cel mai mare district din țară, rămâne angajat în educarea elevilor despre inteligența artificială, dar aproape jumătate dintre candidații la consiliul școlar care candidează anul acesta au semnat un angajament de a o interzice timp de trei ani. 

Districtele școlare din Iowa City, Iowa, și Fairfax County, Virginia, au înființat recent comitete pentru reducerea timpului petrecut în fața ecranelor.

În Washington, D.C., școlile publice vor limita acum elevii din clasele pregătitoare până în clasa a doua la 100 de minute pe săptămână de timp petrecut în fața ecranelor. 

De asemenea, școlile nu pot solicita elevilor să folosească i-Ready acasă, profesorii nu mai pot folosi ecranele ca recompensă pentru comportament bun sau ca divertisment pasiv, iar districtul a creat un tablou de bord public care listează software-ul aprobat.

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