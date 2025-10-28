Ministrul Educației, Daniel David, a reacționat, marți, la nemulțumirile sindicatelor din învățământ, care amenință cu grevă dacă nu se renunță la măsurile de austeritate sau dacă acesta nu își dă demisia.

„Interesul meu este să am profesori bine plătiți, să am profesori mulțumiți și fericiți. Doar că trebuie să ne uităm toți la sistemul actual și să fim parte din soluție. Eu accept părerile diferite, le accept, dar nu sunt de acord cu ele. Asta nu înseamnă că am ceva cu profesorii”, a declarat ministrul Educației pentru Adevărul.

Întrebat despre protestele care urmează, Daniel David a spus că respectă dreptul sindicatelor de a manifesta, dar consideră că modul de acțiune a fost greșit.

„Sindicatele au misiunea lor de a protesta și fac bine, dar cred că au făcut două mari greșeli. O greșeală se leagă de modul în care au protestat. Supărările sunt de înțeles, dar conținuturile spuse nu au arătat societății o imagine a profesorului așa cum trebuie să fie și ne-am făcut rău cu asta”, a spus acesta.

„Și doi, cred că s-au grăbit să ceară demisii. Ei știu că aceste măsuri nu sunt luate de ministru, sunt luate în coaliție. L-au adus și pe președinte în discuție. Cred că astea sunt atitudini pentru mișcări sindicale mai vechi. Asta nu înseamnă că nu au dreptul să protesteze, dar cred că aceste două aspecte sunt greșeli”, a adăugat ministrul.

În ceea ce privește cererea de demisie, Daniel David a afirmat că o eventuală plecare a sa nu ar rezolva problemele sistemice. „Dacă plecarea mea ar fi rezolvat problemele bugetare, aș fi plecat. Un ministru nu pleacă atunci când doresc sindicatele. Prea repede am ajuns să vorbim despre demisii”, a subliniat el.

Întrebat dacă mai există o punte de dialog cu profesorii, ministrul a transmis că, în realitate, sistemul funcționează și că dascălii sunt conștienți de importanța rolului lor. „Eu cred că înțelegerea există. Dincolo de ce declară liderii de sindicat, școala funcționează, profesorii, copiii sunt la școală. Sistemul înțelege la ce risc s-a expus țara”, a conchis Daniel David.