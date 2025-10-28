Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, marți, în interviurile Adevărul, că analfabetismul funcțional reprezintă „o plagă” care amenință nu doar sistemul de învățământ, ci și siguranța națională, și a anunțat o serie de reforme menite să reducă fenomenul în următorii ani.

„Analfabetismul funcțional este o plagă pentru sistemul nostru, pune la risc țara, ne pune securitatea la risc și, cum sunt analize la nivel internațional, nu e doar la noi, dar analfabetismul funcțional este văzut ca un potențial virus pentru democrație și civilizație, pentru că în zona asta prind foarte bine teoriile conspirației. Este un risc major”, a spus ministrul Educației pentru Adevărul.

Daniel David a explicat că reducerea analfabetismului funcțional nu poate fi făcută prin măsuri izolate, ci printr-o schimbare de fond a modului în care funcționează școala românească. „Sunt multe lucruri pe care le-am început, care nu se văd. Trebuie făcute două lucruri. Nu poți intra într-o logică de a corecta, hai să ne asigurăm că actul educațional funcționează bine”, a afirmat ministrul.

El a susținut că, în cele zece luni de mandat, a inițiat reforma planului-cadru la nivel național și a introdus tehnologii moderne și noi metode pedagogice. „Pe măsură ce dezvolți procesul educațional, vii și ataci și analfabetismul funcțional. Sunt lucruri pe care, dacă le vom vedea bine, vom vedea efecte în 4-5 ani”, a spus Daniel David.

În privința profesorilor care ar putea fi nemulțumiți de orele remediale suplimentare, ministrul a subliniat că schimbarea este una sistemică. „Profesorii au o etică a datoriei, cu toate măsurile, noi totuși am început școala la timp, sigur, cu nemulțumirile care se vedeau”, a precizat el.

„La nivel liceal și gimnazial, avem acea reglementare ca 25% din timpul alocat pentru fiecare disciplină să fie alocat tot pentru acea învățare remedială. În evaluările din clasa a 2-a, a 4-a și a 6-a vom introduce și itemi în logica PISA. Noi nu ne pregătim copiii să obțină competențe care să le folosească și în viața reală”, a mai declarat ministrul Educației.