România reia studiile de licență cu dublă specializare. Primii studenți, admiși în anul universitar 2025-2026

România a reluat studiile în programele de licență cu dublă specializare în acest an, după mai mulți ani de întrerupere. Prima generație de studenți a fost admisă în anul universitar 2025-2026.

Anul universitar 2025 - 2026 marchează reluarea studiilor în programele de licență cu dublă specializare, atât în specialitate, cât și didactică, după mai mulți ani de întrerupere, prima generație de studenți fiind admisă în sesiunile acestui an, anunță Ministerul Educației.

„Ca rector am susținut în Legea 199/2023 și prin demersurile UBB elemente europene care se subsumează la ceea ce unii numesc «Reforma Bologna 2.0» și mă bucur că în calitate de ministru am inițiat și/sau am aprobat câteva din acestea (unele au fost deja inițiate pe parcursul anilor 2023 - 2024, iar altele urmează). Spre exemplu, în cazul specific al dublelor specializări, atât în specialitate, cât și didactice, după diverse analize și dezbateri, am susținut acest demers, inclusiv prin propunerile UBB, cunoscând eficiența structurii «major + minor» din sistemul american, care în demersul legislativ din țară a devenit «specializare principală + specializare secundară».

Mă uit acum cu plăcere că avem primele generații care încep anul universitar 2025 - 2026 în această structură, ceea ce le va spori șansele de integrare în piața muncii, dar va ajuta și integrarea lor în învățământul preuniversitar prin arii curriculare mai largi, crescând astfel și accesul copiilor la cadre didactice calificate. Din discuțiile preliminare avute cu cei implicați am înțeles că a existat interes din partea studenților pentru aceste programe și că startul a fost mai mult decât încurajator”, a transmis ministrul Educației și Cercetării, Daniel David.

În total, sunt 209 programe de studii universitare de licență cu dublă specializare care se pot organiza în cadrul universităților. Absolventul acestui tip de program primește o singură diplomă care atestă toate competențele dobândite. Diploma primită va permite absolventului să se înscrie la programe de studii universitare de masterat.