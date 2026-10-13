Mihai Dimian, mesaj pentru profesorii care au picat concursul de directori: „Să aibă mai multă încredere în propriile competențe”

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, i-a felicitat pe profesorii care au promovat proba de evaluare a competențelor din cadrul concursului pentru funcțiile de director și director adjunct și le-a transmis încurajări celor care nu au obținut punctajul necesar. Totodată, Dimian i-a îndemnat pe profesorii care nu s-au înscris la această sesiune să aibă mai multă încredere în propriile competențe și să participe la următoarele concursuri.

Mihai Dimian. Foto: Inquam Photos/George Călin

„Le mulțumesc tuturor colegilor care au participat și îi felicit pe cei care au promovat! Celor care nu au atins pragul le transmit încurajarea de a continua pregătirea și de a participa la următoarele sesiuni ale concursului”, a transmis Mihai Dimian, marți, într-un mesaj pe Facebook.

Ministrul interimar a făcut apel și la cadrele didactice care au ales să nu participe la concurs, încurajându-le să analizeze subiectele și să își evalueze cu încredere capacitățile.

„Sper ca și colegii care nu s-au înscris, dar care, analizând subiectele, constată că ar fi putut promova această probă, să aibă mai multă încredere în propriile competențe și să participe la următoarea sesiune de concurs. Școlile au nevoie de profesori dispuși să-și asume responsabilitatea conducerii lor”, a subliniat acesta.

Peste 4.600 de candidați au promovat

Potrivit datelor Ministerului Educației, înainte de contestații, 4.615 candidați au promovat proba de evaluare a competențelor. La testare au participat 6.684 de persoane, reprezentând 97,7% dintre candidații înscriși și validați, iar rata de promovare a fost de 69,05%.

Proba a constat într-un test care a evaluat raționamentul verbal, numeric și logic, prin intermediul unor situații ipotetice din activitatea curentă a unei școli. Pentru promovare, candidații trebuiau să obțină minimum nota 6, echivalentul a cel puțin 12 răspunsuri corecte din cele 20 de întrebări, fără punct din oficiu.

Mihai Dimian a făcut și o paralelă cu evaluările internaționale PISA, menționând importanța aplicării cunoștințelor în situații concrete. El a amintit că România va participa, în 2028, pentru prima dată la Programul pentru evaluarea internațională a competențelor adulților (PIAAC), coordonat de OCDE și cunoscut și drept „PISA pentru adulți”.

„Indiferent de testarea despre care vorbim, mesajul educaţional este comun: cunoştinţele îşi arată valoarea atunci când ştim să le folosim”, a transmis ministrul interimar.

În urma probei din 13 octombrie, 2.069 de candidați nu au atins pragul de promovare. Cei rămași în concurs își continuă parcursul pentru ocuparea celor aproximativ 7.600 de funcții de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat.