Schimbare majoră în școlile dintr-o țară europeană: Profesorii ar putea imobiliza elevii violenți

Ministerul Educației din Danemarca a înaintat, pe 8 octombrie, un proiect de lege care ar permite profesorilor să intervină fizic în situațiile în care elevii manifestă comportamente violente sau agresive.

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„Un nou studiu privind amploarea violenței și a comportamentului agresiv în școlile din țară a arătat că problema este în creștere în numeroase unități de învățământ. Peste un sfert dintre profesori consideră că violența și comportamentul agresiv s-au intensificat, iar, în una din cinci clase, violența a fost îndreptată și împotriva cadrelor didactice.

În același timp, datele Autorității pentru Inspecția Muncii arată că un număr tot mai mare de profesori au fost victime ale violenței sau ale amenințărilor cu violența în ultimele 12 luni”, a transmis ministerul danez într-un comunicat.

Ministrul Educației, Magnus Heunicke, a afirmat că profesorii trebuie să știe foarte clar ce au voie să facă atunci când o situație escaladează.

„Niciun profesor nu ar trebui să se teamă că va primi o decizie de concediere pentru că a intervenit atunci când a fost necesar, într-o situație violentă. Este vorba despre crearea unei școli în care să existe liniște, reguli și ordine. De aceea, trebuie să existe reguli clare privind situațiile în care un profesor poate interveni fizic.

Le datorăm acest lucru profesorilor. Și le datorăm acest lucru elevilor. În același timp, școlile au responsabilitatea de a preveni astfel de situații, pentru a evita, pe cât posibil, ca lucrurile să ajungă în acel punct”, a declarat ministrul Educației.

În ce situații se poate interveni fizic

Ministerul subliniază că intervenția fizică trebuie să fie proporțională cu gravitatea situației și poate avea loc doar după epuizarea celorlalte metode de intervenție mai puțin intruzive. După ce toate celelalte opțiuni au fost încercate, personalul școlii va putea interveni fizic asupra elevilor, în urma unei evaluări concrete a situației, în cazurile în care aceștia:

deteriorează obiecte sau bunuri;

îi agresează fizic pe ceilalți;

se expun, intenționat sau neintenționat, pe ei înșiși ori pe ceilalți unui pericol fizic;

îi agresează psihologic pe ceilalți;

perturbă grav desfășurarea orelor pentru ceilalți elevi.

„Intervenția fizică trebuie să aibă loc numai în situații excepționale și nu trebuie să înlocuiască niciodată grija față de elevi sau intervenția pedagogică. Măsura trebuie să fie întotdeauna proporțională cu situația și aplicată cât mai delicat și pentru o perioadă cât mai scurtă.

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Aceasta nu trebuie să înlocuiască activitatea pedagogică a școlii și responsabilitatea acesteia de a avea grijă de elevi.

Școala este responsabilă de prevenirea situațiilor în care devine necesară intervenția fizică. De asemenea, trebuie să asigure un mediu educațional adecvat pentru elevi, acordând o atenție deosebită cazurilor repetate, atât în ceea ce îi privește pe elevi, cât și pe membrii personalului școlar”, mai afirmă instituția citată.

Violența în școlile daneze, la cote alarmante

Potrivit The Telegraph, pedepsele fizice au fost scoase în afara legii în 1967. Profesorii danezi se confruntă însă cu o creștere a violenței în rândul copiilor, în special în clasele mici, și spun că se tem de consecințe dacă intervin.

Un sondaj publicat de Ministerul Educației pe 1 octombrie a arătat că, în 2025, violența fizică între elevi a fost raportată cel puțin o dată în 55% dintre clase. În 36% dintre acestea, incidentele s-au produs cel puțin o dată pe lună.

Violența fizică a fost raportată în 75% dintre clasele în care învață copiii din primii ani de școală, cu vârste de aproximativ 6-9 ani. Procentul scade la 59% în cazul elevilor de 10-12 ani și la 27% în rândul celor de 13-16 ani.

În 60% dintre clasele în care au fost raportate incidente de violență, doar unul sau doi elevi au fost implicați. Studiul nu a identificat o legătură generală între etnia elevilor și nivelul violenței.

„În ultimul an, unul din trei profesori s-a abținut să folosească un contact fizic pentru a restabili ordinea în clasă, de teama unor consecințe negative”, a declarat Gordon Orskov Madsen, președintele sindicatului profesorilor.

Proiectul de lege a fost redactat inițial toamna trecută de Mattias Tesfaye, fostul ministru al Educației. Acesta a pledat pentru restabilirea „disciplinei” și „autorității” în școli și i-a criticat pe părinții care nu își educă în mod corespunzător copiii.

Proiectul de lege a stârnit controverse. Anterior, peste 500 de experți în educație și organizații neguvernamentale semnaseră un articol de opinie prin care se opuneau reformei.

Rasmus Kjeldahl, directorul Asociației Naționale pentru Drepturile Copilului, a declarat că este îngrijorat că „relația de încredere dintre elevi și profesorii lor se va rupe dacă profesorii se vor comporta ca niște polițiști”.