Daniel David, convins că școala începe luni: „Esența unui profesor e să primească elevii”

Ministrul Educației, Daniel David, îi încurajează pe părinți să își trimită luni copiii la școală, subliniind că datoria morală a profesorilor este să își primească elevii, indiferent de nemulțumirile existente în sistem.

Daniel David a declarat, în direct la Digi24, că este convins că anul școlar va începe luni și a dat exemplu personal: „Sigur începe școala luni. Fetița mea merge luni la școală. Văd discuțiile în spațiul public. Așa cum am spus de fiecare dată, indiferent de discuții, esența unui profesor, că o fi sindicalist sau nesindicalist, este mai mulțumit sau mai nemulțumit de ceea ce se întâmplă, când are un copil în fața școlii, îl invită în școală și în sala de clasă”.

Ministrul a subliniat că dincolo de aspectele legale, datoria de a primi copiii la cursuri ține de însăși menirea profesiei. „Ăsta este, ca să spun așa, dincolo de aspectul legal, nu vorbesc de «așa ar fi legal, așa trebuie făcut»”, a precizat el.

„Este în esența profesiei de dascăl”

Oficialul a explicat că are încredere în dascăli și nu crede că aceștia ar putea refuza accesul copiilor la școală. „E o chestie de morală. Eu nu cred că sunt profesori care ar putea refuza acest lucru. Așa că sunt optimist pentru faptul că vom începe luni școala, asta fără să anuleze, așa cum am spus, nemulțumirile pe care le văd în sistem, care vin și din partea mea, poate să le discutăm cândva. Așa cum am spus, dincolo de lege, este în esența profesiei de dascăl, de profesor, să primești copilul la școală”, a afirmat Daniel David.

În final, ministrul a subliniat că profesorii trebuie să își respecte misiunea față de copii: „Repet, dincolo de aspectul legal, cred că este esența a ceea ce înseamnă profesor, să îți faci datoria față de copii”.