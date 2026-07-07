La ce materie au obținut elevii cele mai multe note de 10 la Bacalaureat

Ministerul Educației a publicat, marți, statistica notelor obținute la examenul de Bacalaureat de anul acesta, care arată inclusiv la ce materie au fost obținute cele mai multe note de 10, dar și unde elevii au avut cele mai multe probleme.

Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, la proba obligatorie a profilului de la BAC 2026 au fost înregistrate 3.548 de note de 10. Dintre acestea, 2.289 de note maxime au fost la Matematică și 1.259 de note de zece la Istorie.

Apoi, la proba la alegere a profilului și specializării de la BAC 2026 au fost acordate 3.158 de note de 10. Elevii au luat cele mai multe note maxime la examenul de BAC de la Logică, Biologie, Chimie și Informatică.

De asemenea, la Limba și literatura română au fost obținute 454 de note de 10, în timp ce la Limba și literatura maternă au fost înregistrate 34.

Ministerul Educației amintește că cererile de contestație pot fi depuse/transmise astăzi, 7 iulie, în intervalul 14.00-18.00, respectiv în zilele de 8 și 9 iulie.

Candidații pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale, în același interval menționat anterior pentru depunerea contestațiilor, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Națională de Bacalaureat.

La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Comunicarea rezultatelor se face anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților. Aceste coduri au fost distribuite, pe bază de semnătură de primire, la prima probă pe care aceștia au susținut-o.

Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) vor fi afișate în data de 13 iulie 2026.

Conform rezultatelor obținute înainte de contestații, rata de promovare înainte de soluționarea contestațiilor este de 74,8%, în creștere față de prima sesiune a anului trecut, când promovabilitatea a fost de 74,3%.

La nivel național, 45 de candidați au încheiat examenul cu media generală 10, iar cei mai mulți absolvenți, 16.217, au obținut medii cuprinse între 9,00 și 9,49. De asemenea, 4.685 de candidați nu s-au prezentat la examen, iar 67 au fost eliminați pentru nerespectarea regulamentului.