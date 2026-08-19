Autoritățile au descins la menajeria care furniza animale exotice pentru Dani Mocanu și Nuțu Cămătaru

Autoritățile au descins la o grădină zoologică privată din Dâmbovița, de unde au început să ridice animalele sălbatice ținute în captivitate. Este vorba despre menajeria de unde în trecut Dani Mocanu şi Nuţu Cămătaru şi-au achizionat diverse specii mai mult sau mai puţin periculoase.

Sursă video: Facebook/Sonia Simionov

În cursul zilei de miercuri, 19 august, reprezentanți de la Garda de Mediu, criminaliști, specialiști de la Protecția Animalelor și de la ANSVSA, precum și un procuror de caz au descins la menajeria de animale din localitatea Picior de Munte, comuna Dragodana, județul Dâmbovița, un loc aflat de mai mult timp în atenția autorităților.

Nu este prima acțiune de acest fel, pentru că, de-a lungul timpului, Garda de Mediu și polițiștii din Dâmbovița au verificat în repetate rânduri această menajerie, despre care există suspiciuni că ar fi funcționat fără autorizațiile necesare.

În timpul acțiunii de miercuri, însă, autoritățile au început să ridice animalele sălbatice ținute în captivitate. Au fost preluați lei, urși, mufloni, maimuțe, iar animalele urmează să fie transportate către grădini zoologice și centre specializate.

Printre animalele scoase din menajerie se află un tigru siberian și patru lei. Tigrul a fost primul animal evacuat. Specialiștii l-au tranchilizat, l-au introdus într-o cușcă specială și apoi l-au urcat într-un TIR. Atât tigrul, cât și cei patru lei vor ajunge la Grădina Zoologică din Galați, potrivit RomâniaTV.

Cei doi urși aflați în menajerie vor fi transportați la Sanctuarul de Urși de la Zărnești.

Amenzi de până la 120.000 de lei

Menajeria din Picior de Munte este, în fapt, o grădină zoologică privată despre care autoritățile susțin că ar fi funcționat ilegal. Proprietarul este un executor judecătoresc, iar animalele sălbatice deținute aici au atras în mod repetat atenția Gărzii de Mediu și a IPJ Dâmbovița. Pentru neregulile constatate în trecut, acesta a primit amenzi din partea Gărzii de Mediu care au ajuns până la 120.000 de lei, potrivit RomâniaTV.

La controalele anterioare, inspectorii au constatat inclusiv că persoanele care țineau animalele în captivitate încasau bani de la vizitatorii care voiau să se fotografieze cu acestea.

Menajeria a devenit cunoscută și pentru persoanele care au apelat la ea pentru a-și procura animale exotice. De-a lungul timpului, de aici și-au luat astfel de animale atât Nuțu Cămătaru, cât și Dani Mocanu.

Grădina zoologică privată a mai ajuns în atenția publică și în urmă cu câțiva ani, când o femeie a fost mușcată de unul dintre lei.

Acum, intervenția autorităților implică mai multe instituții, astfel că, pe lângă reprezentanți ai Gărzii de Mediu, la faţa locului au fost prezenţi şi criminaliști, specialiști de la Protecția Animalelor și de la ANSVSA, precum și procurorul de caz.

Proprietarul menajeriei s-a ales cu dosar penal, iar anchetatorii urmează să stabilească exact în ce condiții au fost deținute animalele și dacă au fost încălcate prevederile legale.

Operațiunea continuă cu evacuarea animalelor și transportarea lor către locațiile stabilite de autorități.