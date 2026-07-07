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Contestații Bac 2026. Cum pot elevii să își vadă lucrările înainte de a cere recorectarea

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Candidații nemulțumiți de notele obținute la examenul național de bacalaureat 2026 pot depune contestații chiar de astăzi, conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, după ce rezultatele probelor scrise din sesiunea iunie-iulie au fost publicate marți, 7 iulie, pe site-ul dedicat și în centrele de examen.

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Procedura de contestații pentru examenul de Bacalaureat 2026. FOTO: Arhiva Adevărul

Cum se depune contestația la Bacalaureat 2026

Dacă un candidat decide să conteste nota primită, el trebuie să completeze și să semneze o cerere-tip de contestație, alături de o declarație prin care confirmă că a luat la cunoștință faptul că nota finală poate fi modificată atât în plus, cât și în minus, în urma reevaluării.

Contestațiile se depun conform următorului calendar: pe 7 iulie, între orele 14:00 și 17:00, se depun cererile pentru vizualizarea lucrărilor, iar între orele 17:00 și 18:00 se realizează vizualizarea și depunerea contestațiilor.

În zilele de 8 și 9 iulie, între orele 09:00 și 17:00, continuă vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Formularele necesare sunt disponibile la centrele de examen și pe site-urile inspectoratelor școlare, iar candidații le pot completa în perioada prevăzută în calendarul examenului.

Ce riscă elevii care contestă nota

Depunerea unei contestații implică un risc asumat de candidat, deoarece nota finală poate crește, dar poate și scădea în urma reevaluării.

Această posibilitate este menționată în declarația pe care o semnează fiecare candidat care depune contestație.

Reevaluarea se face de către o altă comisie de profesori, iar nota stabilită în urma acestui proces devine definitivă și nu mai poate fi contestată ulterior.

Candidații trebuie să fie conștienți că, deși contestarea poate aduce o îmbunătățire a notei, există și riscul ca nota să fie modificată în jos.

De aceea, este recomandat ca, înainte de a depune contestația, elevii să își vizualizeze lucrarea și să analizeze cu atenție posibilitățile de reevaluare.

Pe 8 și 9 iulie elevii pot vizualiza lucrările de la Bac. Ce trebuie să facă

Candidații care doresc să își vadă lucrările înainte de a decide dacă depun contestație pot solicita vizualizarea acestora.

Potrivit procedurii Ministerului Educației, fiecare candidat își va vedea lucrarea individual, în prezența unei persoane desemnate de comisia de examen.

Candidații minori pot fi însoțiți de un părinte sau de reprezentantul legal. Pentru a solicita vizualizarea, elevii trebuie să depună o cerere-tip, disponibilă la centrele de examen și pe site-urile inspectoratelor școlare.

În sala de vizualizare nu este permisă folosirea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive de înregistrare audio ori video.

De asemenea, persoanele prezente nu pot oferi explicații privind modul în care a fost acordată nota, deoarece vizualizarea are doar rol informativ și nu reprezintă o recorectare a lucrării.

Vizualizarea lucrării nu obligă candidatul să depună contestație.

Când se publică rezultatele finale la Bac 2026

Toate contestațiile depuse de candidați vor fi soluționate în perioada 9-10 iulie, iar rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2026 vor fi publicate pe 13 iulie.

Acestea vor fi afișate atât pe site-ul Ministerului Educației, cât și în centrele de examen, în format anonimizat, utilizându-se codurile individuale care înlocuiesc numele și prenumele candidaților, conform prevederilor legale privind protecția datelor personale.

Candidații care nu sunt mulțumiți de notele primite după această etapă pot opta pentru participarea la sesiunea a doua de Bacalaureat, programată în perioada iulie-august 2026.

Pentru a promova examenul, absolvenții trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă și o medie generală de cel puțin 6, iar cei care nu îndeplinesc aceste condiții sunt declarați „respinși” și pot participa la următoarea sesiune.

Rezultatele inițiale

Din totalul celor 126.169 de candidați prezenți, 94.345 au promovat examenul, dintre care 90.263 sunt din promoția curentă și 4.082 din promoțiile anterioare, în timp ce 4.685 de candidați nu s-au prezentat, iar 67 au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Rata de reușită pentru promoția curentă este de 79,7%, în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți procentul se situează la 31,7%. 45 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10, iar cele mai multe medii (16.217) s-au situat în intervalul 9 – 9,49.

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