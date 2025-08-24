Îndemn la boicotarea festivităților de început de an școlar. Părinte: „Mii de copii vor merge în zona abandonului școlar”

Un părinte care militează pentru depolitizarea învățământului îi îndeamnă pe părinți să boicoteze festivitățile de început de an școlar la care participă politicienii. Profesorii sunt la rândul lor derutați, oscilând între boicotarea festivităților și declanșarea grevei.

„Sper că anul acesta - pe data de 8 septembrie - nu vor fi festivități de niciun fel, în semn de protest față de politicienii care au nenorocit învățământul românesc! Dacă totuși se vor desfășura astfel de evenimente, în calitate de Președinte al Asociației Pentru Depolitizarea Educației și de fondator al grupului „Părinții Elevilor din România”, îndemn părinții să boicoteze orice festivitate de deschidere a anului școlar la care vor participa politicieni. În ce mod? Prin neparticipare (dacă prezența politicienilor este anunțată) sau prin retragere, discretă și elegantă, de la eveniment dacă participarea respectivilor nu este anunțată, dar are loc. Fără campanie electorală la deschiderea anului școlar, fără discursuri politice în curțile școlilor!”, a propus Zeno Sustac.

Prin acest gest părinții ar putea sancționa politicile educaționale iresponsabile din ultimii 35 de ani, crede Sustac. Părintele consideră „spectacole sinistre” festivitățile în cadrul cărora politicienii se împăunează cu reușitele pe bani publici, îndemnându-i pe părinți să nu onoreze cu prezența lor astfel de manifestări. „Școala este despre muncă, sacrificii și seriozitate, nu despre învârteli, privilegii și scurtături. Vorbele goale și promisiunile deșarte nu ridică nivelul învățământului românesc, din contră, țin școala în prizonierat politic”, atrage atenția Sustac, amintind câteva dintre efectele măsurilor adoptate în această vară: tăieri de burse, aglomerarea claselor, bulversarea lumii educației și umilirea profesorilor. „Să facă bine să înțeleagă că groparii învățământului nu sunt bineveniți la deschiderea anului școlar în unitățile de învățământ”, mai notează Sustac.

Reprezentantul Asociației Pentru Depolitizarea Educației crede că dacă părinții și profesorului vor fi solidari în acest demers se va transmite „un mesaj consistent, coerent, puternic și asumat”.

„Undeva la 50.000 de elevi în plus vor face învățământ simultan”

Zeno Sustac reamintește că măsurile fiscal-bugetare adoptate în această vară au afectat nu doar catedrele profesorilor, ci și calitatea învățământului. În într-un județ a precizat Sustac pentru „Adevărul”, peste 300 de clase vor funcționa în regim simultan. La nivel național este vorba însă de zeci de mii de elevi.

„După un calcul sumar, undeva la cel puțin 50.000 elevi în plus care vor face învățământ simultan, adică vor merge pe la școală, dar nu vor rămâne cu mare lucru de acolo. (...) Știți ce îmi doresc? Îmi doresc că la o școală, două, trei, cinci din România, e de ajuns la una să se întâmple, și lucrul acesta să fie înregistrat, politicienii să fie trimiși la plimbare de părinți, dar acasă. Să nu mai calce pe acolo, să li se bată obrazul. Pentru că iau tot felul de măsuri din acestea fără cap, fără să gândească pe termen lung și serios ce efecte produc astfel de mișcări Și după vin și povestesc, vorbe goale, ce frumos o să fie, când de fapt distrug. Este nevoia de un mesaj din partea părinților că nu pot face chiar orice”, a declarat Sustac.

Chiar dacă părinții și profesorii nu se află de fiecare dată de aceeași parte a baricadei, pentru puținele lucruri care funcționează în educație solidaritatea este necesară, crede Sustac.

„Sunt și profesori care fac minuni. Și pentru ei trebuie să fim acolo. Pentru că acum se pierd pe drum profesori și se pierd pe drum elevii. Abandonul școlar va înflori pe structura propusă de comasare a școlilor, cu transportul elevilor din punctul A în punctul B, cu rețeaua aceasta de transport școlar care există pe hârtie, dar în realitate totul e problematic. Din familii modeste, părinții le vor spune copiilor în felul următor: < Școala era ok să o faci aici, la 2 km, la 1 km, la câteva sute de metri de casă, dar tu nu-mi pleci mie cu o oră mai devreme dimineața și îmi vii cu o oră mai târziu după-amianza de la școală, pentru că noi trebuie să trăim și tu trebuie să produci!>. Din nefericire, acestea sunt realitățile despre care nu se vorbește și mii de copii vor merge în zona abandonului școlar de anul acesta”, a adăugat Sustac.

„Zarurile au fost aruncate. Păcat!”

Profesorii sunt, la rândul lor, debusolați. Cei mai mulți și-au întrerupt concediile pentru că la nivelul școlilor au fost refăcute încadrările, unii au trecut deja prin procedura de reîntregire de normă, dar despre formele de protest încă așteaptă semnale de la liderii de sindicat.

Pe grupurile de pe rețelele sociale se întreabă dacă există școli în care a început consultarea cu privire la ce e de făcut.

„Am primit informare cu programul de pichetare plus avertismentul că ne vor tăia din nou din salariu și ne va fi afectată vechimea, iar pentru a recupera din bani ar trebui să renunțăm la tichetele de Crăciun și de Paște (uneori inexistente)”, precizează un profesor, lămurindu-și colegii că este vorba de tichetele pe care sindicatul din care face parte le oferea ocazional.

„Doar anunț cu zilele de pichetare până pe 8 septembrie inclusiv”, răspunde un alt profesor.

„Nu ne-a întrebat nimeni, nimic. Dar am fost informați, la un moment dat, despre diferența dintre grevă și boicot. Eu cred că liderii noștri de sindicat, nu cei locali, fac apeluri la aceste acțiuni doar pentru... imagine! Zarurile au fost aruncate, zic eu! Păcat!”, este o altă opinie exprimată.

„Deocamdată pentru boicotarea începerii anului școlar, urmând ca pe 1 septembrie să se strângă semnăturile pentru declanșarea grevei generale”, anunță un alt profesor.

Sindicatele reprezentative din învățământ pichetează sediul Ministerului Educației de câteva săptămâni, iar proteste sunt anunțate pentru toată perioada, inclusiv pentru 8 septembrie, prima zi de școală. În ciuda acestor proteste, măsurile trasate de către MEC, prin ordine de ministru, au fost deja implementate în școli, ducând la restrângeri de activitate, comasări de unități școlare, comasări de clase și creșterea numărului de clase în care se va preda în regim simultan.