Ministerul Educației, clarificări după creșterea normei didactice: 98,6% dintre profesorii titulari rămân la aceleași școli

Aproximativ 98,6% dintre profesorii titulari au rămas în aceleași unități școlare, iar ceilalți aproximativ 1,4% își vor constitui normele și de la alte unități școlare, după creșterea normei didactice, a anunțat vineri, 22 august, Ministerul Educației.

„Pe baza informațiilor furnizate de inspectoratele școlare la finalul perioadei de constituire a normelor la nivelul unităților de învățământ, în cazul profesorilor titulari, aproximativ 98,6% au rămas în aceleași unități școlare, iar ceilalți aproximativ 1,4% își vor constitui normele și de la alte unități școlare. Creșterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână permite elevilor o mai mare interacțiune cu profesori-titulari, dar, așa cum preciza ministrul Educației și Cercetării, acest lucru trebuie dublat de o reducere a încărcării birocratic-administrative din timpul general de lucru, demers pe care ministerul îl are în analiză”, transmis ministerul Educației, într-un comunicat de presă.

De asemenea, prin reglementările ministerului pentru implementarea legii fiscal-bugetare (L141/2025) s-a avut în vedere „posibilitatea de a evita fragmentarea normelor didactice acolo unde acestea erau deja fragmentate în 3 sau mai multe unități scolare”.

Săptămâna viitoare vor fi distribuite normele pentru suplinitori și ulterior numărul de ore disponibile pentru plata cu ora. Ministerul Educației și Cercetării va informa public și în privința acestor demersuri.

„Ministerul Educației și Cercetării mulțumește tuturor cadrelor didacttice pentru implicarea în pregătirea anului școlar, în condițiile dificile generate de criza fiscal-bugetară”, se mai precizează comunicatul de presă.