search
Vineri, 22 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Ministerul Educației, clarificări după creșterea normei didactice: 98,6% dintre profesorii titulari rămân la aceleași școli

0
0
Publicat:

Aproximativ 98,6% dintre profesorii titulari au rămas în aceleași unități școlare, iar ceilalți aproximativ 1,4% își vor constitui normele și de la alte unități școlare, după creșterea normei didactice, a anunțat vineri, 22 august, Ministerul Educației.

Profesorii titulari rămân la aceleaşi şcoli FOTO: Arhivă, Adevărul
Profesorii titulari rămân la aceleaşi şcoli FOTO: Arhivă, Adevărul

„Pe baza informațiilor furnizate de inspectoratele școlare la finalul perioadei de constituire a normelor la nivelul unităților de învățământ, în cazul profesorilor titulari, aproximativ 98,6% au rămas în aceleași unități școlare, iar ceilalți aproximativ 1,4% își vor constitui normele și de la alte unități școlare. Creșterea normei didactice cu două ore de predare pe săptămână permite elevilor o mai mare interacțiune cu profesori-titulari, dar, așa cum preciza ministrul Educației și Cercetării, acest lucru trebuie dublat de o reducere a încărcării birocratic-administrative din timpul general de lucru, demers pe care ministerul îl are în analiză”,  transmis ministerul Educației, într-un comunicat de presă.

De asemenea, prin reglementările ministerului pentru implementarea legii fiscal-bugetare (L141/2025) s-a avut în vedere „posibilitatea de a evita fragmentarea normelor didactice acolo unde acestea erau deja fragmentate în 3 sau mai multe unități scolare”. 

Săptămâna viitoare vor fi distribuite normele pentru suplinitori și ulterior numărul de ore disponibile pentru plata cu ora. Ministerul Educației și Cercetării va informa public și în privința acestor demersuri.

„Ministerul Educației și Cercetării mulțumește tuturor cadrelor didacttice pentru implicarea în pregătirea anului școlar, în condițiile dificile generate de criza fiscal-bugetară”, se mai precizează comunicatul de presă.

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Anunț-surpriză al lui Trump, vineri la ora 19.00. „Breaking news” în RUSIA, deși subiectul declarațiilor nu este cunoscut
gandul.ro
image
Dezvăluiri halucinante despre criminalul din Craiova! Ce ar fi făcut înainte de a-și ucide soția
mediafax.ro
image
O tânără de 24 ani a aflat că are cancer la sân triplu pozitiv. Boala era deja în stadiul 2 când medicii i-au confirmat diagnosticul
fanatik.ro
image
„Șoc și rușine la un loc”. Ce l-a uimit pe un grec la Spitalul Colțea din București
libertatea.ro
image
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
digi24.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
”Ianis Hagi și-a găsit echipă”
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
România are „un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită”. Radu Miruță: „Valoarea lui crește de la o zi la alta”
antena3.ro
image
Două clanuri rivale s-au bătut cu bâte şi săbii pe o stradă din Tecuci. Patru persoane au fost reţinute
observatornews.ro
image
Soțul criminal al Silvanei Dăogaru tocmai aflase că suferă de o boală teribilă. Ce s-a întâmplat cu el înainte să se sinucidă
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
Cât au plătit doi români pe două şezlonguri în Albania, în august 2025? Au rămas cu un gust amar, se aşteptau la preţuri mici: „Doar trei ore”
playtech.ro
image
Au aruncat o scrisoare într-o sticlă în Atlantic, iar ce a urmat 13 ani mai târziu a fost complet neașteptat. Povestea emoționantă a unui cuplu
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Până și ei au recunoscut! Verdictul dat în Scoția, după ce FCSB a făcut scandal la finalul meciului cu Aberdeen
digisport.ro
image
Apa de ploaie se taxează legal: ANRSC explică motivul
stiripesurse.ro
image
Se schimbă vremea în România! Județele lovite de ploi și vijelii
kanald.ro
image
BREAKING: Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și...
playtech.ro
image
Încă un DIVORȚ ȘOC în România! Actrița a anunțat oficial că s-a despărțit de soțul ei după 19 ani: „Am ales să pun punct. După o perioadă de...”
wowbiz.ro
image
Potop în următoarele ore în mai multe zone, inclusiv în Capitală! Romica Jurca: Furtuni foarte puternice, grindină si ploi torențiale. Când revine canicula
romaniatv.net
image
Cererile lui Putin pentru Ucraina, ca să încheie războiul! Anunțul momentului
mediaflux.ro
image
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”
click.ro
image
Dragoste bolnavă. Medicul radiolog care a dormit alături de cadavrul unei tinere timp de șapte ani
click.ro
image
Un oraș pierdut în junglă, redescoperit cu ajutorul unei scrisori vechi de 327 de ani
click.ro
Tily Niculae a divorțat Instagram jpg
Divorț șoc în showbiz! Tily Niculae: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
okmagazine.ro
Regele George al IV lea foto Profimedia jpg
Ce mânca „Cel mai gras rege din lume”. Greutatea nu-i permitea nici să semneze acte!
clickpentrufemei.ro
Adunarea populaţiei din Capitală, în Piaţa Palatului Republicii, în prezenţa conducătorilor de partid şi de stat, aflaţi la balconul sediului C.C. al P.C.R., în legătură cu poziţia P.C.R. faţă de evenimentele din Cehoslovacia (© „Fototeca online a co
21 august 1968 – momentul primului drog consumat de Ceaușescu: admirația mulțimii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Un român a deschis la Tokyo un restaurant cu mâncare tradițională românească: „Când ești nebun și îți pui în cap să duci mai departe, nu te oprești”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
La 76 de ani, Patrick Duffy din serialul „Dallas” dezvăluie secretul unei vieți amoroase fericite

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?