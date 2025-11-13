Articol publicitar

Fundația Bog'Art lansează programul „Micii visători" și le oferă cadourile mult visate copiilor cu rezultate bune la școală

0
0
Publicat:

Fundația Bog’Art lansează un nou program, intitulat „Micii visători”, o inițiativă prin care își propune să descopere copii cu rezultate bune la învățătură, din clasele I–IV, sau aptitudini speciale în diverse domenii, și să le ofere cadourile mult visate, obiecte care i-ar putea ajuta în primii pași către o carieră de succes.

1762955863 zQrb jpg

Fundația Bog’Art îi invită, astfel, pe copiii din primele patru clase ale școlilor din România să scrie, de mână, o compunere în care povestesc cine sunt, ce își doresc să devină când vor fi mari, cum se imaginează la 30 de ani și să menționeze ce obiect i-ar ajuta să facă primul pas spre visul lor – un produs ce poate avea o valoare de până la 5.000 de lei. Cele mai impresionante patru compuneri vor fi selectate, iar autorii acestora vor primi produsul mult visat drept cadou, din partea Fundației Bog’Art, în preajma Crăciunului.

Înscrierile se desfășoară pe www.bogartfoundation.ro/micii-visatori până la data de 30 noiembrie 2025.

La formularul completat, copiii trebuie să atașeze: compunerea scrisă de mână (scanată sau fotografiată), dovada rezultatelor bune la școală sau în specializările pe care le urmează (ex.: carnet de note, diplome, premii etc.) și declarația completată de unul dintre părinți, prin care acesta își exprimă acordul ca minorul să participe la program.

baloane jpg

După data de 30 noiembrie, reprezentanții Fundației Bog’Art vor selecta cele patru compuneri finaliste și vor desfășura interviuri video cu copiii și părinții acestora, pentru a verifica veridicitatea datelor de înscriere. Până la Crăciun, micii visători vor primi produsele mult dorite, care îi vor ajuta să facă primii pași spre viitoarea lor carieră.

„Anul acesta, Fundația Bog’Art a descoperit și premiat, prin programul Upgrade, tineri cu mare potențial în diverse domenii de activitate, precum și studenți talentați ai universităților de arte din țară, prin campania New Wave. La final de an, dedicăm perioada sărbătorilor copiilor din clasele I–IV. Prin programul Micii visători, ne dorim să îi ajutăm să creadă în propriile lor visuri și să le oferim resursele necesare pentru a le transforma în realitate.

Fiecare mare poveste începe cu un vis, iar noi vrem să fim parte din începutul acestor povești frumoase”, a declarat Bogdan Doicescu, Membru Fondator al Fundației Bog’Art.

Despre Fundația Bog’Art

Fundația Bog’Art susține tinerii talentați și inițiativele care contribuie la dezvoltarea unei societăți culturale, educaționale și artistice solide. Prin programe de burse, proiecte educaționale și campanii dedicate tinerilor, fundația investește constant în formarea noii generații de profesioniști și lideri ai României.

