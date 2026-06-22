Analiză Evaluarea Națională 2026 | Capcanele ascunse de la proba de Română: „Unii elevi au căzut în ele, nu ne așteptăm la multe note de 10”

Peste 143.000 absolvenți de clasa a VIII-a au susținut, luni, 22 iunie 2026, proba la Limba și literatura română, prima probă a examenului de Evaluare Națională 2026. S-au înregistrat și 4.551 de absenți la nivelul întregii țări, iar patru elevi au fost eliminați din examen.

Deși cei mai mulți elevi au spus că subiectele nu le-au pus mari probleme, acestea nici nu vor aduce foarte multe note de 10, spune prof. Ionela Mircescu, pentru „Adevărul”.

„Subiect echilibrat, bine structurat și adaptat nivelului de pregătire al absolvenților de gimnaziu” spune profesoara de Limba și literatura română Ionela Mircescu, de la Liceul Teoretic „Ioniță Asan” Caracal. Într-o analiză pentru „Adevărul”, prof. Mircescu precizează că textele suport au fost accesibile. În schimb, profesoara nu se așteaptă la multe note foarte mari, pentru că au fost și elemente de finețe, pe care le stăpânesc elevii care au învățat constant de-a lungul anilor de gimnaziu.

„Din perspectiva unui profesor de limba și literatură română, consider că subiectul propus la proba de astăzi din cadrul examenului de Evaluare Națională a fost unul echilibrat, bine structurat și adaptat nivelului de pregătire al absolvenților de gimnaziu și în deplină concordanță cu modelele anterioare propuse de Ministerul Educației și Cercetării. Cerințele au urmărit evaluarea unor competențe esențiale prevăzute în programa școlară, de la receptarea și înțelegerea mesajului în text, până la exprimarea corectă și coerentă în text. Textele suport au fost accesibile și au oferit elevilor posibilitatea de a demonstra atât capacitatea de înțelegere a informațiilor, cât și abilitatea de a formula răspunsuri argumentate”, a precizat profesoara.

Cele două texte-suport, „Mesteceni de hârtie” de Veronica D. Niculescu, autoare studiată și la clasă, precizează prof. Ionela Mircescu, și „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee” de Carmen Strungaru, au avut elaborate cerințe care au fost rezolvate cu ușurință de către copii, pentru că au înțeles mesajul acestora.

Ce aveau de scris elevii

La exercițiul 1 - completează spațiile punctate cu informații din textul 1 - „Într-o seară de toamnă, șeful tipografilor aduce o țestoasă”, informații se regăseau chiar în prima propoziție a textului suport. „Țestoasa o adusese la redacție șeful tipografilor, într-o seară de toamnă”.

La exercițiul 2, „Vladimir are meseria de...”, varianta corectă de răspuns este „B - corector la un ziar”.

La exercițiul 3, „În sat, podeaua caselor este făcută din...”, varianta corectă de răspuns este „C - trunchiuri de bambus”.

La exercițiul 4, „Autoarea consideră neplăcut gustul...” – răspunsul este „D - laptelui de cocos”.

La exercițiul 5, unde elevii aveau de bifat cu adevărat sau fals, cerințele erau clar formulate pe cele două texte suport și nu au ridicat probleme elevilor, astfel că acestea aveau valorile - „adevărat, fals, fals” și apoi „adevărat, fals, fals”.

La exercițiul 6 - „precizează o trăsătură a tiparului textual narativ” - o țesătură a tiparului textual narativ o constituie „prezența personajelor și a naratorului obiectiv”. O secvență sugestivă a acestei caracteristici o reprezintă „reporterii s-au plictisit repede, șeful tipografiei a dispărut și el” sau „când să stingă lumina și să plece acasă, Vladimir s-a plecat și a apucat cu două degete carapacea rece”.

La exercițiul 7, elevii au avut de precizat în minimum 30 de cuvinte un element de conținut comun celor două texte suport, cum ar fi „pădurea”, „natura”, „comuniunea omului cu natura”, exemplificând apoi cu secvențe relevante din fiecare text.

Astfel, în primul text suport -„Vladimir îngrijește animalele rănite sau aflat în dificultate, precum țestoasa, uliul și stârcul cenușiu, pe care le eliberează ulterior în mediul lor natural”. Și se susține cu secvența - „apoi a fost un stârc cenușiu adus la redacție”.

În cel de-al doilea text suport, „autoarea observă cu interes vegetația și obiceiului localnicilor, descoperind cocotieri și arbori de cacao, în timpul călătoriei sale mărturisind: mă uit la plante și ascult zgomotele naturii”.

La exercițiul 8, elevii au avut de răspuns la întrebarea „Crezi că darurile primite trebuie prețuite oricât de simple ar fi?”. „Justifică-ți în 50% de cuvinte răspunsul la întrebarea dată, valorificând textul 2”. Așadar, elevii ar fi trebuit să-și exprime opinia față de problematica pusă în discuție, să susțină răspunsul și să exemplifice cu o secvență din textul 2, așa cum au avut precizat în cerință.

O variantă de răspuns ar fi fost: „Consider că darurile primite trebuie prețuite oricât de simple ar fi, cu atât mai mult cu cât valoarea unui dar nu este oferită de prețul său, ci de sentimentele cu care este oferit. Astfel, în textul 2, localnicii îi oferă autoarei nuci de cocos și fructe de cacao, dorind să îi facă o bucurie, împărtășindu-i astfel chiar o parte din viața lor, reprezentând un gest de generozitate, ospitalitate: „Primesc, într-adevăr, nu unul, ci două fructe de cacao galben- portocalii și câteva frunze pe care vreau să le păstrez”.

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La exercițiul 9, o valoare comună ar fi fost „iubirea”, „grija omului față de necuvântătoare”, „bunătatea” și puteau asocia fragmentul suport cu un text studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară. Putea fi „Dumbrava minunată” de Mihail Sadoveanu, „Fetița căreia nu-i plăcea numele său” scrisă de Elif Şafak, prezentând ulterior cu câte o secvență relevantă din cele două opere literare pentru valoarea menționată.

În ceea ce privește partea de gramatică, B:

- La exercițiul 1, diftongul se regăsea în seria C - păsăroiul și iarnă;

- La exercițiul 2, în fragmentul „nu e nici dulce, nici acru, ci mai curând sălciu-sărat, plus încă ceva greu de definit, încep să mă întreb în sinea mea cum voi rezista toată luna”, cuvântul „ceva” s-a format prin compunere, „ce+va”, iar „sinea” - prin conversiune a devenit substantiv din pronume reflexiv.

„Aici cred că unii dintre elevi au căzut în acea capcană, considerând că este un cuvânt derivat, dar nu există această variantă de răspuns”, a explicat profesoara. Varianta corectă era D - compunere și conversiune;

- La exercițiul 3, „un tânăr se oprește în dreptul unui cocotier, îmbrățișează cu brațele și pulpele trunchiul și, din câteva mișcări, este sus”, indică faptul că tânărul ajunge în vârf - varianta de răspuns „D - foarte repede”;

- exercițiul 4 - Antonimele se regăsesc în secvența „A - Apoi coboară de parcă ar fi fost în ascensor și turiștii urcă în mașina de teren”, antonimele fiind „coboară” și „urcă”;

- La exercițiul 5 ar fi putut exista o oarecare problemă, semnalează prof. Mircescu, întrucât elevii aveau de precizat valoarea morfologică a unor cuvinte subliniate, ca, de exemplu - „ia- - verb predicativ personal”, „mele - adjectiv pronominal posesiv” (nu este pronume posesiv pentru că se acordă în gen, număr și caz cu substantivul determinat „mâinile”), iar „un” de la „un litru de lapte” - este numeral cardinal simplu. „Dacă este precizată și valoarea, cu atât mai bine, dacă nu, este punctat chiar și numeral cardinal simplu”, precizează profesoara;

- La exercițiul 6, cerința era să alcătuiască o propoziție negativă în care verbul predicativ „a spune” să fie utilizat la timpul mai mult ca perfect, ca, de exemplu, „nu spuseseși adevărul”. „Știu că unii dintre copii au luat un <nu spusesei>, ceea ce este greșit”, avertizează Ionela Mircescu.

Subiectele de la Evaluarea Națională 2026, publicate pe rețelele sociale în timpul examenului

Mai aveau de recunoscut și o propoziție afirmativă în care substantivul comun „broască” să fie în genitiv. Forma corectă este „broaștei”: „săritura broaștei m-a impresionat”, „mâncarea broaștei”...;

- La exercițiul 7, transcrierea oricăror trei propoziții subordonate din fraza dată: „când a venit primăvara” - circumstanțială de timp și „țestoasa a făcut iarăși ochi” - circumstanțială de timp în raport de coordonare prin joncțiune cu prima propoziție; „unde putea” - propoziție subordonată atributivă. „Știu că și aici au fost unele probleme, copiii au luat-o ca fiind circumstanțială de loc, dar nu exista așa ceva”, atrage atenția profesoara. „Să trăiască 100 de ani” - completivă directă, „fără să o mai deranjeze vreodată vreun om” - circumstanțială de mod.

Elevii primeau câte un punct pentru transcrierea corectă a fiecărei propoziții și câte un punct pentru precizarea felului fiecărei propoziții subordonate transcrise;

- La exercițiul 8, precizarea formei corecte a unor cuvinte, „mi-ar plăcea să îi spun Mariei că am doar o mare dorință, aceea (cu doi „e”), de a călători (verbul la infinitiv se scrie întotdeauna cu un singur „i”), împreună cu fiica mea”.

La subiectul al II-lea, elevii au avut de realizat rezumatul textului 1 în 100-150 de cuvinte.

Este o noutate limita de cuvinte fixată la 100 – 150, anterior fiind de 80-120, ceea ce este în avantajul copiilor, a menționat profesoara, pentru că elevii depășeau adesea această limită. „În concluzie, consider că subiectul de astăzi a respectat principiile unui examen național modern, relevanță, echilibru și accent pe competențe.

Mai mult decât verificarea unor cunoștințe punctuale, acesta a urmărit să evidențieze capacitatea elevilor de a înțelege, interpreta și utiliza limba română în mod eficient, obiectiv fundamental al studiului disciplinei pe parcursul învățământului gimnazial, iar notele mari vor fi cu siguranță ale elevilor care s-au pregătit constant și au parcurs cu seriozitate materia de gimnaziu”, a conchis prof. Ionela Mircescu.