Haos la Evaluarea Națională: Platforma digitală s-a blocat. Sindicate: „Profesori ținuți ostatici opt ore”

Cele două federații reprezentative din învățământul preuniversitar acuză că ministerul i-a umilit pe profesori, luni, 22 iunie 2026, la prima probă a Evaluării Naționale 2026, „ținându-i ostatici” chiar și opt ore pentru că nu s-au putut încărca lucrările în platforma informatică.

UPDATE Marius Nistor, președintele Federației din Educație Spiru Haret, acuză Ministerul Educației, într-o intervenție pentru „Adevărul”, că „se face că plouă”, încercând să minimizeze problemele pe care profesorii le întâmpină cu platforma informatică.

„S-a blocat platforma informatică, iar cadrele didactice sunt obligate să stea în unitățile școlare, în centrele de examene. Profesorii dau „refresh” în permanență și nu reușesc să încarce lucrările. Ministerul Educației se face că plouă și ne minte spunând că aceasta este doar o problemă izolată, că sunt doar câteva cazuri, dar noi primim sesizări de la profesori din toate județele. Profesorii se află și acum în centre și întâmpină problemele pe care le semnalăm în timp ce vorbim”, a relatat Marius Nistor.

Nistor face referire și la interzicerea participării la Evaluarea Națională a profesorilor care au boicotat simulările la Evaluarea Națională, pe care o prezintă ca fiind o măsură generalizată și un act de „răzbunare” îndreptat împotriva cadrelor didactice.

„Ceea ce se întâmplă este o bătaie de joc la adresa dascălilor! Și sfidarea Ministerului vine după ce profesorilor care au boicotat simulările li s-a interzis participarea la Evaluarea Națională. Acestea sunt metode de răzbunare îndreptate împotriva profesorilor care tot pe elevi îi vor afecta”, a mai precizat Marius Nistor, președintele Federației din Educație Spiru Haret.

Știrea inițială

Federațiile „Spiru Haret” și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ condamnă public, prin intermediul unui comunicat, „haosul generalizat și umilința” la care au fost supuși profesorii din comisiile de examen, luni, 22 iunie 2026, la prima probă a Evaluării naționale.

Federațiile „Spiru Haret” și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ condamnă public, prin intermediul unui comunicat, „haosul generalizat și umilința” la care au fost supuși profesorii din comisiile de examen, luni, 22 iunie 2026, la prima probă a Evaluării naționale. „Incompetența crasă a celor care gestionează infrastructura digitală a Ministerului Educației și Cercetării a dus la blocaje majore ale platformei destinate încărcării lucrărilor scanate. Din cauza acestui eșec al sistemului informatic, mii de cadre didactice au fost ținute ostatice în unitățile de învățământ până la 8 ore! Este absolut inadmisibil ca într-o eră a digitalizării profesorii să fie puși în situația de a sta ore în șir în fața unor ecrane, dând continuu „refresh” și încercând cu disperare să urce lucrările elevilor, într-un mediu de stres și epuizare fizică extremă”, acuză sindicatele.

Profesorii sancționează și atitudinea reprezentanților ministerului, care au catalogat deficiențele drept „simple întreruperi”. „Demonstrează o ruptură totală față de realitatea din școli și o nepăsare revoltătoare”, au mai transmis sindicatele.

Acuzații de abuz: profesorii ar fi fost împiedicați să participe la examene

Federațiile sindicale mai semnalează că din teritoriu le-au fost aduse la cunoștință situații de „abuz intolerabil”, ministerul desfășurând o „campanie de pedepsire la care sunt supuși profesorii evaluatori”. Concret, din județe s-au primit „numeroase sesizări” că inspectoratele școlare au refuzat „intenționat și abuziv” înscrierea în comisiile de evaluare a unor profesori care au boicotat simularea examenelor naționale din primăvară.

„Faptul că Ministerul Educației și Cercetării și inspectoratele școlare exclud și marginalizează astăzi profesorii cu experiență, ghidându-se strict pe criterii de răzbunare și vendete mărunte, este o practică ce subminează grav calitatea procesului de evaluare”, mai precizează sindicatele, acuzând o sancționare „pe ascuns”.

„Profesorii din România nu sunt nici cobaii pe care Ministerul Educației și Cercetării să își testeze experimentele eșuate, nici prizonierii de serviciu în centrele de examen și nici victimele orgoliilor unor conducători vremelnici”, au mai transmis sindicatele.