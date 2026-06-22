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Evaluarea Națională 2026: Baremele și subiectele la Limba română, publicate de Ministerul Educației

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Ministerul Educației și Cercetării a publicat, luni, pe platforma dedicată subiectelor de examen, subiectele oficiale și baremul de corectare pentru proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 2026.

Evaluarea Națională 2026. Baremul probei „Limba română”: FOTO: Arhiva Adevărul
Evaluarea Națională 2026. Baremul probei „Limba română”: FOTO: Arhiva Adevărul

Absolvenții clasei a VIII-a care au susținut această primă probă pot consulta acum documentele oficiale pentru a-și evalua propriile rezultate și pentru a înțelege modul în care au fost acordate punctajele pentru fiecare cerință. 

Baremul include răspunsurile considerate corecte și punctajul aferent fiecărei cerințe, oferindu-le astfel candidaților posibilitatea de a-și estima nota obținută la examen. După afișarea acestuia, mulți dintre cei care au susținut proba compară rezolvările proprii cu răspunsurile din barem pentru a-și face o idee despre performanța realizată.

Barem Evaluarea Națională 2026, Limba română (1) png
Imaginea 1/3: Barem Evaluarea Națională 2026, Limba română (1) png
Barem Evaluarea Națională 2026, Limba română (1) png
Barem Evaluarea Națională 2026, Limba română (2) png
Barem Evaluarea Națională 2026, Limba română (3) png

Textele-suport: „Mesteceni de hârtie” și „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee”

Proba de Limba română a inclus două texte suport, ambele din literatura română contemporană.

Primul text a fost un fragment din romanul „Mesteceni de hârtie” de Veronica D. Niculescu, care prezintă povestea lui Vladimir Pârvulescu, un corector la un ziar, care salvează animale rănite – o țestoasă, un uliu și un stârc – și le îngrijește până la eliberarea lor în natură. Al doilea text a fost un fragment din volumul de călătorie „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee” de Carmen Strungaru, care descrie experiențele autoarei într-un sat exotic, unde descoperă locuințe construite pe stâlpi de lemn, gustă apă de cocos pentru prima dată și vede fructe de cacao care răsar direct din trunchiul copacilor.

Pe baza acestor texte, elevii au rezolvat cerințe de înțelegere a textului, au identificat trăsături narative și au argumentat dacă darurile simple merită apreciate, pornind de la ideea că uneori cele mai mici gesturi sau cadouri pot avea o valoare imensă.

Exercițiile care au pus la încercare cunoștințele elevilor

La Subiectul al II-lea, candidații au avut de redactat un rezumat de 100-150 de cuvinte despre Vladimir și animalele salvate de el, trebuind să respecte regulile de concentrare asupra acțiunii și evitarea detaliilor descriptive. 

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Partea de gramatică a examenului a inclus exerciții variate, care au vizat identificarea diftongilor, formarea cuvintelor prin conversiune, recunoașterea antonimelor, analiza morfologică a cuvintelor și identificarea propozițiilor subordonate. 

De asemenea, elevii au trebuit să aleagă formele corecte în enunțuri precum „Mi-ar plăcea”, „Mariei”, „doar”, „aceea”, „a călători” și „fiica”, exerciții care au testat atenția la detalii și cunoașterea normelor gramaticale.

Profesoara de Limba română Ruxandra Achim, de la Colegiul Național „I.L. Caragiale” din București, este de părere că examenul din acest an este mai dificil decât cel din 2025.

Printre exercițiile care le pot crea probleme elevilor se numără conversiunea, confuzia dintre verbul „a lua” și o interjecție, recunoașterea numeralului și forma la mai mult ca perfect a verbului „a spune”. Pe de altă parte, analiza frazelor și rezumatul sunt mai accesibile, cu condiția să se respecte regulile de redactare, cum ar fi concentrarea asupra acțiunii, evitarea descrierilor inutile și folosirea corectă a timpurilor verbale. Identificarea tiparului narativ și a elementelor comune dintre texte nu ridică obstacole, iar un elev care obține în mod obișnuit nota 8 nu ar trebui să aibă dificultăți majore, a declarat aceasta pentru „Adevărul”.

Structura examenului și criteriile de notare

Pentru Evaluarea Națională, elevii susțin două probe scrise: una la Limba și literatura română și una la Matematică, programată pentru 24 iunie. 

La fiecare examen, candidații primesc o broșură care conține subiectele, iar în dreptul fiecărei cerințe au spațiu pentru a-și scrie rezolvările. 

Subiectele la Limba română sunt structurate în două părți, conform modelului oficial publicat de minister. Subiectul I are 70 de puncte și include două texte la prima vedere, pe baza cărora elevii rezolvă nouă cerințe de gramatică, vocabular și analiză morfo-sintactică. 

Subiectul al II-lea are 20 de puncte și presupune redactarea unui text argumentativ sau a unei compuneri de minimum 150 de cuvinte, care are legătură cu unul dintre cele două texte de la Subiectul I. 

Notarea se face pe baza baremului publicat de minister, iar criteriile sunt clare și transparente, pentru a asigura corectitudinea și uniformitatea evaluării. 

Elevii și părinții pot consulta subiectele și baremele pe platforma subiecte.edu.ro, unde ministerul publică toate materialele oficiale în ziua fiecărei probe scrise.

Rezultatele obținute de absolvenți la Evaluarea Națională din 2026 vor fi afișate pentru prima dată pe data de 1 iulie, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, elevii vor avea posibilitatea să își vadă lucrările și să depună eventualele contestații, iar această procedură se va desfășura în continuare și în zilele de 2 și 3 iulie.

După soluționarea contestațiilor, rezultatele finale vor fi publicate pe 8 iulie.

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