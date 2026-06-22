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Subiectele de la Evaluarea Națională 2026, publicate pe rețelele sociale în timpul examenului

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Subiectele pentru proba scrisă la Limba română, ale Evaluării Naționale, au apărut pe grupurile de părinți și pe rețelele sociale în mai puțin de o oră de la începerea oficială a examenului.

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Elevii susțin prima probă a Evaluării Naționale 2026. FOTO: Inquam

Elevii au avut de rezolvat următoarele subiecte, potrivit unui document care a circulat pe rețelele de socializare, fără Watermark, la o oră după începerea probei, fiind încălcat regulamentul stabilit de Ministerul Educației.

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Peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a susțin luni, 22 iunie, prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale 2026, la Limba Română, examenul care le va stabili, în mare măsură, parcursul educațional în învățământul liceal. 

Examenul la limba și literatura română deschide seria probelor scrise, urmat, pe 24 iunie, de examenul la matematică, iar pe 26 iunie de proba la limba și literatura maternă, destinată elevilor care au studiat într-o limbă a minorităților naționale. 

Potrivit metodologiei Ministerului Educației, accesul candidaților în sălile de examen se face pe baza unui act de identitate, până cel târziu la ora 8:30, iar proba începe la ora 9:00, cu o durată de rezolvare de 120 de minute, calculată din momentul în care s-a încheiat distribuirea broșurilor cu subiecte către toți participanții.

Structura subiectului la limba română

Potrivit modelului oficial publicat de Minister, testul este împărțit în două secțiuni și urmărește evaluarea competențelor dobândite de elevi pe parcursul gimnaziului. 

Prima parte a subiectului le oferă candidaților două texte la prima vedere, pe baza cărora trebuie să rezolve exerciții de înțelegere și interpretare. 

Cerințele vizează identificarea unor informații explicite, formularea de concluzii, explicarea sensului unor cuvinte și expresii, precum și stabilirea relațiilor dintre ideile prezentate. 

Tot în această secțiune sunt incluse exerciții care verifică noțiuni de vocabular, ortografie, punctuație și gramatică, în conformitate cu programa școlară. 

Cea de-a doua parte a subiectului este dedicată redactării, iar candidații trebuie să elaboreze texte în care să respecte cerințele privind conținutul, organizarea ideilor și normele limbii române. 

În funcție de cerință, elevii pot avea de realizat caracterizări, compuneri narative, texte argumentative sau alte tipuri de redactări prevăzute în programă.

Reguli esențiale: instrumente de scris albastru și interdicția semnelor distinctive

Lucrările sunt redactate exclusiv cu pix sau stilou cu cerneală albastră, iar candidații trebuie să respecte cu atenție cerințele privind completarea răspunsurilor și redactarea textelor. 

Ministerul Educației atrage atenția că orice semn distinctiv pe lucrare poate conduce la anularea acesteia, iar elevii sunt sfătuiți să acorde o atenție deosebită respectării numărului minim de cuvinte solicitat la exercițiile de redactare, utilizării corecte a semnelor de punctuație și evitării greșelilor de ortografie. 

De asemenea, răspunsurile trebuie formulate clar și argumentate atunci când cerința impune justificarea unei opinii.

Ministerul Educației va publica subiectele și baremele de corectare în ziua desfășurării probei, după încheierea examenului, pe platforma dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro. Potrivit practicii din anii anteriori, documentele oficiale sunt publicate în cursul după-amiezii, de regulă în jurul orei 15:00, oferind astfel elevilor posibilitatea de a verifica rezolvările și modul de acordare a punctajului.

Calendarul oficial al Evaluării Naționale 2026 prevede, după proba de luni, examenul la matematică pe 24 iunie și proba la limba și literatura maternă pe 26 iunie, pentru elevii care aparțin minorităților naționale. Rezultatele inițiale vor fi afișate la începutul lunii iulie, urmate de etapa de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor. Media obținută la Evaluarea Națională reprezintă criteriul principal pentru admiterea în învățământul liceal, astfel încât fiecare probă are o importanță decisivă pentru parcursul educațional al absolvenților de gimnaziu.

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