 Scene dramatice în Hunedoara. Un bărbat și-a dat foc în plină stradă | adevarul.ro
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Scene dramatice în Hunedoara. Un bărbat și-a dat foc în plină stradă

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Un bărbat de 31 de ani din municipiul Deva a ajuns la spital marți seară, după ce și-a dat foc în plină stradă. Intervenția rapidă a polițiștilor rutieri a împiedicat producerea unei tragedii.

Incidentul a avut loc în jurul orei 20:15, când un echipaj al Biroului Rutier aflat în patrulare a observat bărbatul cuprins de flăcări, potrivit News.ro.

Oamenii legii au intervenit imediat și au folosit stingătoarele din dotarea autospecialei pentru a stinge incendiul și a-l salva pe tânăr, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara.

Incidentul i-a șocat pe cei care au trecut prin zonă.

FOTO captură video Antena 3 Deva
FOTO captură video Antena 3 Deva

După acordarea primului ajutor, la fața locului a fost solicitat un echipaj de ambulanță. Bărbatul a primit îngrijiri medicale și a fost transportat ulterior la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat în vârstă de 31 de ani din Deva, cunoscut cu afecțiuni medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul.

Amintim că, în luna aprilie a acestui an, un bărbat de 67 de ani din comuna ieșeană Valea Seacă a murit la spital după ce s-a autoincendiat.

Anul trecut, o femeie în vârstă de 32 de ani, însărcinată în şapte luni, s-a autoincendiat, fiind transportată la spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu.

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