search
Duminică, 21 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Evaluarea Națională 2026 începe luni. 10 sfaturi pentru părinți: „Copilul tău nu-și va aminti ce notă a avut, dar va ține minte cum te-ai comportat”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Examenul de Evaluare Națională din anul 2026 va începe luni, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba română, iar la această sesiune de teste sunt așteptați peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a. Antropologul Mihai Copăceanu le transmite părinților un set de zece sfaturi esențiale.

eleva sustine examenul evaluare nationala
Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a. FOTO: Inquam

Antropologul subliniază că, deși Evaluarea Națională este un examen mai puțin cunoscut publicului larg decât Bacalaureatul, impactul său psihologic asupra copiilor de 14-15 ani este, de fapt, mai puternic.

„Psihologic vorbind presiunea și stresul la 14-15 ani este mult mai mare decât la Bacalaureat. Ei nu au experiența celor de 18 ani care au trăit mai multe examene, nu au maturitatea și nici indiferența lor”, explică Copăceanu, într-o postare pe Facebook.

În timp ce unii liceeni pot fi mai detașați de rezultatul Bacalaureatului, elevii de clasa a VIII-a au fost supuși pe tot parcursul anului unui discurs intens, care le-a creat o anxietate mult mai profundă. „Cei de clasa a VIII-a, în schimb, au auzit pe parcursul întregului an și poate și din clasa a VII-a: «învață copile, că de acest examen contează viitorul tău», «dacă nu înveți nu vei intra la un liceu bun», etc.”, a scris antropologul.

Protejați somnul, evitați ecranele și pregătiți logistica din timp

Copăceanu oferă o serie de recomandări concrete pentru părinți, începând cu protejarea somnului copilului.

„Cu una, două seri înainte de examen, încurajați copilul să aibă un programul normal și echilibrat de somn-ceea ce contează mai mult decât informația nouă. Dacă poate să adoarmă mai devreme și mai multe ore, și mai bine. Lipsa somnului sau un somn nesatisfăcător/prost afectează atenția, concentrarea, dispoziția și desigur performanța la examen”, avertizează el.

De asemenea, recomandă evitarea ecranelor cu două ore înainte de culcare și pregătirea logisticii din seara anterioară: buletin, pixuri albastre, apă, șervețele, riglă pentru matematică, gumă și creion.

Un alt sfat esențial vizează alimentația. „Pregătiți un mic dejun normal și hidratare corespunzătoare. Pregătiți ceva ușor, dar consistent, fără experimente alimentare. Nu cedați când copilul spune că nu îi este foame și că nu vrea să mănânce. Stresul dinaintea examenului, trei ore în timpul examenului, altă ore de așteptare, îngrijorările, teama, căldura, împreună cu lipsa alimentației sunt factori de risc pentru orice incident neplăcut, stare de rău sau leșin”, explică antropologul, subliniind că un copil care nu mănâncă este mai vulnerabil în fața stresului și a căldurii.

Nu faceți „interogatorii” înainte de examen și evitați schimbările majore de rutină

Copăceanu le recomandă părinților să evite întrebările de ultim moment, care nu fac decât să crească anxietatea. „Evitați seria de întrebări: «Mai știi formula?», «Ai repetat?», «Ce te faci dacă pică Bacovia?». Nu faceți verificări de ultim moment. Ele nu fac decat să crească anxietatea”, scrie el. În locul acestora, o încurajare simplă este binevenită: „Ești pregătit, mergi liniștit, am încredere în tine”. De asemenea, stabilirea din timp a modului de deplasare și evitarea schimbărilor bruște de rutină pot reduce tensiunea.

Admiterea la liceu 2026. Capcana desființării școlii profesionale: elevii care nu dau Evaluarea Națională riscă să rămână fără loc la meseria dorită

Un alt sfat esențial este acela de a merge pe jos către examen.

„Mersul pe jos înainte de examen, activitatea fizică (20-30 de minute de mișcare) crește fluxul de sânge spre creier și are o serie de beneficii: reduce stresul și anxietatea, reduce blocajul emoțional și tensiunea musculară, reglează respirația și îmbunătățește concentrarea. Se va simți mai bine si mai relaxat decât dacă ajunge rapid cu masina/taxiul direct în fata scolii”, explică antropologul.

El îndeamnă părinții să normalizeze exprimatul emoțiilor, spunându-le copiilor că este normal să se simtă anxioși, și să mențină un „ritm normal”, nu unul de criză, evitând discuțiile tensionate și exagerările.

Ultimul sfat este poate cel mai important. Copăceanu le propune părinților să scrie sau să îi spună copilului un mesaj de încurajare, susținere și acceptare necondiționată, un mesaj care să îi transmită că dragostea părintească nu depinde de note și că toată munca depusă are valoare în sine. „Peste ani, copilul tău nu-și va aminti ce notă a avut la Evaluarea Națională, dar va ține minte cum te-ai comportat”, este avertismentul cu care antropologul își începe postarea și care sintetizează întreaga lui abordare.

Regulile și logistica examenului. Accesul, durata și interdicțiile

Pentru cei care susțin examenul, Ministerul Educației a stabilit că accesul în centrele de examen este permis între orele 8:00 și 8:30. Elevii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră. Probele încep la ora 9:00, cu o durată de rezolvare de 120 de minute.

Este interzisă introducerea în săli a oricărui tip de materiale ajutătoare, precum manuale, notițe sau culegeri, precum și a telefoanelor mobile și a instrumentelor electronice de calcul. Obiectele personale, cum ar fi ghiozdanele, rucsacurile sau poșetele, trebuie lăsate într-o sală de depozitare. Probele sunt monitorizate audio-video.

Elevii care susțin Evaluarea Națională vor afla rezultatele în data de 1 iulie, până la ora 12:00, atât online, cât și în școli. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 2 și 3 iulie. Elevii pot solicita vizualizarea lucrării, dar trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau reprezentant legal. Rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie.

Comunicarea rezultatelor se realizează anonimizat, prin coduri individuale, iar Ministerul Educației a pus la dispoziție o linie TELVERDE pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități. Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate în fiecare zi cu probă scrisă, la ora 15:00, pe site-ul dedicat. Media de admitere în clasa a IX-a se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe, fără rotunjire.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
digi24.ro
image
VIDEO. Momentul în care o mașină cade în gol într-o râpă pe Transfăgărășan. Șoferița ar fi oprit pentru un selfie
stirileprotv.ro
image
Fotografiile care îl surprind pe Nicușor Dan la Bruxelles în discuții „de culise” cu Rareș Bogdan, Victor Negrescu, Lucian Pahonțu și Eugen Tomac
gandul.ro
image
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
mediafax.ro
image
Un român este omul momentului la CM 2026! Îl antrenează pe portarul care a făcut minuni în Iran – Belgia
fanatik.ro
image
Premierul desemnat Adrian Veștea a depus la Parlament lista cu membrii guvernului. Nume supriză pe listă / Când va avea loc votul de investitură
libertatea.ro
image
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
Neverosimil: E OUT, după o decizie aproape nemaivăzută în 96 de ani la Cupă Mondială!
digisport.ro
image
Zodiile favorizate financiar până în toamna lui 2026. Banii vin mai ușor pentru ele, apar oportunități și câștiguri neașteptate
click.ro
image
Maria și mama ei și-au construit o casă de 70 mp din 8.000 de sticle găsite pe stradă. Interiorul este spectaculos
antena3.ro
image
Bucureştiul prinde viaţă în weekend: cinci evenimente de neratat
zf.ro
image
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
cancan.ro
image
Un bărbat a cerut o pensie mai mare decât o femeie care avea același punctaj și vechime. De ce? Ce a decis CCR
newsweek.ro
image
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
prosport.ro
image
Trucul simplu care face hainele să miroasă frumos săptămâni întregi. Ce să pui în dulap
playtech.ro
image
Sorin Căliniuc, bătaie ca în filmele cu Van Damme la PFC 1. De ce a picat lupta cu colosul de 140 kg: „Îl aștept pe MM Stoica”
fanatik.ro
image
Un român a aflat cât costă să ia un taxi Bolt până în Grecia. Ajunge la destinație în 10 ore
ziare.com
image
Ungurii, după ce Istvan Kovacs a arbitrat meciul 1.000 la Cupa Mondială: "Oficial este român"
digisport.ro
image
Amenzile rutiere cresc de la 1 iulie. Șoferii pot plăti până la 1.700 de lei pentru o greșeală frecventă
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Premierul desemnat Adrian Veştea, anunţ surpriză duminică la miezul nopţii
romaniatv.net
image
Vechimea în muncă se verifică online. Ce trebuie să faci, pas cu pas
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Micii românești, printre delicatesele pregătite de chefi cu stele Michelin la festivalul Meat & Fire din Barcelona
actualitate.net
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă
click.ro
image
Cătălin Măruță, întâmplare neașteptată în Sibiu. Ce s-a întâmplat când a vrut să își comande micul dejun
click.ro
image
Țara vecină în care o casă se vinde sub 30.000 de euro: „85 de metri pătrați plus anexe. Teren de 18 ari”
click.ro
Kate William Charles GettyImages 2265161216 jpg
În așteptarea „fiului risipitor” Harry, Regele Charles i-ar fi promis un lucru care-l înfurie la culme pe Prințul William
okmagazine.ro
2392286 jpg
Horoscop pentru final de iunie. Cine câștigă, cine pierde și cine își schimbă viața?
clickpentrufemei.ro
Monede de aur și bijuterii recuperate de pe epava navei Dom van Keulen (© British Museum)
Misterul epavei din secolul al XVII-lea, care conținea 400 de monede de aur, rezolvat în sfârșit după 30 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Moment surpriză pentru Andreea Popescu în taxi. Ce gest a făcut șoferul: „Poate vă dați jos, că nu știu ce fac”
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă

OK! Magazine

image
Kate Middleton și fiica sa, Charlotte, au fost în mare pericol anul trecut și nimeni n-a știut. De ce erau urmărite din umbră

Click! Pentru femei

image
Solstițiul de vară din 21 iunie 2026 și deciziile care îți pot influența următoarele luni

Click! Sănătate

image
Eşti la a doua căsnicie? Iată ce este bine să ştii!