Evaluarea Națională 2026 începe luni. 10 sfaturi pentru părinți: „Copilul tău nu-și va aminti ce notă a avut, dar va ține minte cum te-ai comportat”

Examenul de Evaluare Națională din anul 2026 va începe luni, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba română, iar la această sesiune de teste sunt așteptați peste 148.000 de absolvenți ai clasei a VIII-a. Antropologul Mihai Copăceanu le transmite părinților un set de zece sfaturi esențiale.

Antropologul subliniază că, deși Evaluarea Națională este un examen mai puțin cunoscut publicului larg decât Bacalaureatul, impactul său psihologic asupra copiilor de 14-15 ani este, de fapt, mai puternic.

„Psihologic vorbind presiunea și stresul la 14-15 ani este mult mai mare decât la Bacalaureat. Ei nu au experiența celor de 18 ani care au trăit mai multe examene, nu au maturitatea și nici indiferența lor”, explică Copăceanu, într-o postare pe Facebook.

În timp ce unii liceeni pot fi mai detașați de rezultatul Bacalaureatului, elevii de clasa a VIII-a au fost supuși pe tot parcursul anului unui discurs intens, care le-a creat o anxietate mult mai profundă. „Cei de clasa a VIII-a, în schimb, au auzit pe parcursul întregului an și poate și din clasa a VII-a: «învață copile, că de acest examen contează viitorul tău», «dacă nu înveți nu vei intra la un liceu bun», etc.”, a scris antropologul.

Protejați somnul, evitați ecranele și pregătiți logistica din timp

Copăceanu oferă o serie de recomandări concrete pentru părinți, începând cu protejarea somnului copilului.

„Cu una, două seri înainte de examen, încurajați copilul să aibă un programul normal și echilibrat de somn-ceea ce contează mai mult decât informația nouă. Dacă poate să adoarmă mai devreme și mai multe ore, și mai bine. Lipsa somnului sau un somn nesatisfăcător/prost afectează atenția, concentrarea, dispoziția și desigur performanța la examen”, avertizează el.

De asemenea, recomandă evitarea ecranelor cu două ore înainte de culcare și pregătirea logisticii din seara anterioară: buletin, pixuri albastre, apă, șervețele, riglă pentru matematică, gumă și creion.

Un alt sfat esențial vizează alimentația. „Pregătiți un mic dejun normal și hidratare corespunzătoare. Pregătiți ceva ușor, dar consistent, fără experimente alimentare. Nu cedați când copilul spune că nu îi este foame și că nu vrea să mănânce. Stresul dinaintea examenului, trei ore în timpul examenului, altă ore de așteptare, îngrijorările, teama, căldura, împreună cu lipsa alimentației sunt factori de risc pentru orice incident neplăcut, stare de rău sau leșin”, explică antropologul, subliniind că un copil care nu mănâncă este mai vulnerabil în fața stresului și a căldurii.

Nu faceți „interogatorii” înainte de examen și evitați schimbările majore de rutină

Copăceanu le recomandă părinților să evite întrebările de ultim moment, care nu fac decât să crească anxietatea. „Evitați seria de întrebări: «Mai știi formula?», «Ai repetat?», «Ce te faci dacă pică Bacovia?». Nu faceți verificări de ultim moment. Ele nu fac decat să crească anxietatea”, scrie el. În locul acestora, o încurajare simplă este binevenită: „Ești pregătit, mergi liniștit, am încredere în tine”. De asemenea, stabilirea din timp a modului de deplasare și evitarea schimbărilor bruște de rutină pot reduce tensiunea.

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Un alt sfat esențial este acela de a merge pe jos către examen.

„Mersul pe jos înainte de examen, activitatea fizică (20-30 de minute de mișcare) crește fluxul de sânge spre creier și are o serie de beneficii: reduce stresul și anxietatea, reduce blocajul emoțional și tensiunea musculară, reglează respirația și îmbunătățește concentrarea. Se va simți mai bine si mai relaxat decât dacă ajunge rapid cu masina/taxiul direct în fata scolii”, explică antropologul.

El îndeamnă părinții să normalizeze exprimatul emoțiilor, spunându-le copiilor că este normal să se simtă anxioși, și să mențină un „ritm normal”, nu unul de criză, evitând discuțiile tensionate și exagerările.

Ultimul sfat este poate cel mai important. Copăceanu le propune părinților să scrie sau să îi spună copilului un mesaj de încurajare, susținere și acceptare necondiționată, un mesaj care să îi transmită că dragostea părintească nu depinde de note și că toată munca depusă are valoare în sine. „Peste ani, copilul tău nu-și va aminti ce notă a avut la Evaluarea Națională, dar va ține minte cum te-ai comportat”, este avertismentul cu care antropologul își începe postarea și care sintetizează întreaga lui abordare.

Regulile și logistica examenului. Accesul, durata și interdicțiile

Pentru cei care susțin examenul, Ministerul Educației a stabilit că accesul în centrele de examen este permis între orele 8:00 și 8:30. Elevii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate valid și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră. Probele încep la ora 9:00, cu o durată de rezolvare de 120 de minute.

Este interzisă introducerea în săli a oricărui tip de materiale ajutătoare, precum manuale, notițe sau culegeri, precum și a telefoanelor mobile și a instrumentelor electronice de calcul. Obiectele personale, cum ar fi ghiozdanele, rucsacurile sau poșetele, trebuie lăsate într-o sală de depozitare. Probele sunt monitorizate audio-video.

Elevii care susțin Evaluarea Națională vor afla rezultatele în data de 1 iulie, până la ora 12:00, atât online, cât și în școli. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor au loc în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 2 și 3 iulie. Elevii pot solicita vizualizarea lucrării, dar trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte sau reprezentant legal. Rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie.

Comunicarea rezultatelor se realizează anonimizat, prin coduri individuale, iar Ministerul Educației a pus la dispoziție o linie TELVERDE pentru sesizarea eventualelor disfuncționalități. Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate în fiecare zi cu probă scrisă, la ora 15:00, pe site-ul dedicat. Media de admitere în clasa a IX-a se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe, fără rotunjire.