Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
Scrisoarea unei eleve olimpice către ministrul Educației: „Oare elevii își vor mai dori să rămână în țară?"

Publicat:

O elevă olimpică din Drobeta-Turnu Severin i-a trimis o scrisoare deschisă ministrului Educației, Daniel David, prin care își exprimă indignarea față de eliminarea burselor de excelență, notează Digi24. 

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Tânăra, premiată la nivel național, avertizează că măsura riscă să alunge valorile României și face apel la respectarea performanței școlare. Deși recunoaște dificultățile financiare prin care trece țara, olimpica ridică întrebarea dacă decizia de a elimina bursele va aduce beneficii reale pe termen lung.zc v

„Consider că o țară ar trebui să se mândrească prin cultura ei, prin valorile ei spirituale, prin strălucirea elevilor ei la nivel național și internațional. De aceea, atunci când luăm o decizie, ar trebui să aruncăm o privire înspre viitor. Oare elevii noștri se vor simți apreciați, oare își vor dori, după terminarea studiilor, să rămână în țară? Și, din nou, aceeași întrebare la care nu-mi pot răspunde: oare tăierea burselor ajută România pentru un timp îndelungat?”, scrie eleva.

Aceasta propune ca noile criterii de acordare a burselor să intre în vigoare abia din anul școlar 2026-2027, astfel încât să nu fie afectați elevii care au muncit deja pentru a reprezenta România la competiții internaționale.

„Chiar credeți că se cuvine să le luați răsplata acum, în vacanța de vară, după ce s-au chinuit să aducă un strop de lumină acestei țări?”, întreabă tânăra.

În finalul scrisorii, olimpica adresează un apel direct ministrului Educației, pledând pentru recunoașterea sacrificiului și performanței școlare.

„Haideți să prețuim, domnule ministru, performanța, deoarece performanța trebuie să rămână performanță! Haideți să prețuim educația, haideți să prețuim viața, întrucât «educația nu este pregătirea pentru viață, este viața însăși». Haideți să prețuim sacrificiul elevilor din România, dar să ne și sacrificăm pentru ei, deoarece dacă nu ne sacrificăm pentru ceea ce ne dorim, atunci ceea ce ne dorim devine sacrificiul.”

Tânăra, care a obținut premiul I la Olimpiada Națională „Lectura ca abilitate de viață” în clasa a VI-a, în luna mai 2025, reamintește că performanța școlară nu ar trebui ignorată.

Guvernul a aprobat la începutul lunii septembrie noua metodologie de acordare a burselor în învățământul preuniversitar de stat, cu excepția liceelor militare. Potrivit documentului, vor fi menținute patru categorii: burse de merit, burse sociale, burse tehnologice și burse pentru mame minore.

Educație

