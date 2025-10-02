search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Protestul studenților în București, sabotat de ploaie: „Nu simt că sunt ascultați”

0
0
Publicat:

Studenții au protestat din nou în fața Palatului Victoria, să își ceară înapoi biletele de tren cu 90% reducere, precum și bursele de care beneficiau anul trecut. Din cauza vremii, doar 20 de manifestanți au fost în piață. Deși ceruseră o întrevedere cu premierul, studenții nu au primit răspuns.

Din cauza vremii, doar 20 de manifestanți au fost în Piața Victoriei
Din cauza vremii, doar 20 de manifestanți au fost în Piața Victoriei

Limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar doar pe ruta domiciliu - centru universitar, reducerea fondului de burse cu peste 40%, dar și eliminarea dreptului studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a putea beneficia de aceste recompense sunt principalele măsuri față de care studenții au protestat. 

"Este îngrijorător, atât pe problema de fond, pentru că sprijinul acordat studenților a fost diminuat, cât și în ceea ce privește perspectiva de ansamblu, pentru că studenții nu simt că sunt ascultați", spune Sergiu Covaci, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești (ANOSR).

Până acum, studenții nu au avut nicio întâlnire cu premierul Bolojan

A fost al doilea protest din această săptămână, iar ANOSR solicitase public și o întâlnire cu premierul Bolojan, să discute problemele. Nicio întrevedere nu a avut loc. La ora când a avut loc protestul, premierul conducea ședința de guvern. 

Daniel David, ministrul Educației, vorbea la deschiderea anului universitar de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, acolo unde a fost invitat, despre posibilitatea utilizării fondurilor europene ca să rezolve nemulțumirile studenților.

Care sunt solicitările studenților

Modificările cuantumului burselor și a perioadei de acordare vin pe fondul măsurilor de austeritate decise de Guvern.

Alianța Organizațiilor Studențești a publicat o listă cu revendicările față de  Executiv. Acestea sunt:

- revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni);

- revenirea la acordarea burselor către studenți pe toată durata anului calendaristic (12 luni);

- creșterea procentului din salariul minim net prin care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară cu cea din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut;

- reintroducerea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat;

diversificarea de către universități a formelor de sprijin pentru studenți, din venituri atrase de acestea, inclusiv prin proiecte instituționale;

- creșterea contribuției din fonduri proprii a instituțiilor de învățământ superior la fondul de burse, pentru a suplimenta numărul de burse acordate, îndeosebi în vederea acoperirii solicitărilor studenților eligibili pentru burse sociale;

- abrogarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 156/2024 de la art. XXIX, alin. (1) care limitează dreptul studenților de a beneficia de facilitățile pentru transportul feroviar intern pe toate rutele.

Educație

Top articole

Partenerii noștri

image
Schimb de replici între premierii Poloniei și Ungariei. Tusk: „Nu răspunde, e o provocare”. Orban: „Suntem mai puternici decât Rusia”
digi24.ro
image
Cod roșu de ploi abundente în două județe, până vineri seara. Meteorologii anunță vreme severă în jumătate din țară. HARTĂ
stirileprotv.ro
image
Veste importantă pentru toți românii. Produsul care dispare definitiv de pe rafturile magazinelor
gandul.ro
image
Energie mai ieftină pentru românii vulnerabili
mediafax.ro
image
Care este, de fapt, secretul lui Ion Țiriac. Așa a reușit să facă o adevărată avere
fanatik.ro
image
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
libertatea.ro
image
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
digi24.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
”Lupta rușinii” s-a mutat la București: o româncă a intrat în ring cu un bărbat și ce a urmat e complet neașteptat
digisport.ro
image
SURSE Coaliția pregătește un adevărat cutremur: Multe orașe vor deveni comune. Se taie în carne vie la angajați și cheltuieli
stiripesurse.ro
image
Lupii preistorici înviați în laborator au împlinit un an. Cum arată acum Romulus și Remus. Fiecare cântărește peste 50 de kilograme
antena3.ro
image
Cod roșu de ploi în 2 judeţe: Va ploua cât pentru 2 luni în câteva ore. București, sub Cod portocaliu de vânt
observatornews.ro
image
ANM a emis cod ROȘU! Se întâmplă de la 18:00, în aceste zone
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
'Stau cu chirie de 16 ani. Am vreun drept la casă?'. Răspunsul avocatului, viral
playtech.ro
image
Amantlâcul lui Geolgău cu o mamă a unui junior și reacția FRF: “A fost o capcană?!” / “Și doamna a marșat în flirt”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Decizia și anunțul instanței în cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului său de doi ani
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
A murit un cunoscut antreprenor! Compania pe care o conducea a anunțat două zile de doliu
kanald.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ele sunt fiicele lui Ilie Bolojan. Lucia și Anda sunt două tinere foarte frumoase și deștepte. Ce meserii super bănoase au. Au terminat facultăți grele
romaniatv.net
image
Românii plătesc rate de trei ori mai mari decât cetățenii din vest. De ce creditele la aceeași bancă sunt mai scumpe
mediaflux.ro
image
Scandal de proporții! Trump le-a dat INTERZIS în SUA, după ce s-au calificat la Mondial
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Ce zodii trăiesc transformări uriașe în octombrie
actualitate.net
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”
click.ro
image
Zodia care o să plângă de fericire astăzi, 2 octombrie. Va avea parte de o surpriză de proporții
click.ro
image
Elena și Ianis Hagi și-au botezat fiul. Au ales un nume special în onoarea lui Gheorghe Hagi
click.ro
Prințesa Diana foto GettyImages jpg
Obiectul scandalos pe care Prințesa Diana îl introducea, în mare secret, în palat. Pur și simplu, nu se putea abține!
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului
clickpentrufemei.ro
Eleve altadata jpeg
Examenul de Bacalaureat la limba rusă, la Școala Centrală de fete, după instaurarea comunismului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit civil cu George Restivan: „Din respect pentru mama, nu facem nimic. Am reprogramat nunta pentru anul viitor!”

OK! Magazine

image
Cu cine a fost surprinsă la Paris Brigitte, în timp ce Emmanuel Macron se afla la summit-ul danez. Cine e frumușelul din imagine

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe