Protestul studenților în București, sabotat de ploaie: „Nu simt că sunt ascultați”

Studenții au protestat din nou în fața Palatului Victoria, să își ceară înapoi biletele de tren cu 90% reducere, precum și bursele de care beneficiau anul trecut. Din cauza vremii, doar 20 de manifestanți au fost în piață. Deși ceruseră o întrevedere cu premierul, studenții nu au primit răspuns.

Limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar doar pe ruta domiciliu - centru universitar, reducerea fondului de burse cu peste 40%, dar și eliminarea dreptului studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a putea beneficia de aceste recompense sunt principalele măsuri față de care studenții au protestat.

"Este îngrijorător, atât pe problema de fond, pentru că sprijinul acordat studenților a fost diminuat, cât și în ceea ce privește perspectiva de ansamblu, pentru că studenții nu simt că sunt ascultați", spune Sergiu Covaci, președintele Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești (ANOSR).

Până acum, studenții nu au avut nicio întâlnire cu premierul Bolojan

A fost al doilea protest din această săptămână, iar ANOSR solicitase public și o întâlnire cu premierul Bolojan, să discute problemele. Nicio întrevedere nu a avut loc. La ora când a avut loc protestul, premierul conducea ședința de guvern.

Daniel David, ministrul Educației, vorbea la deschiderea anului universitar de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, acolo unde a fost invitat, despre posibilitatea utilizării fondurilor europene ca să rezolve nemulțumirile studenților.

Care sunt solicitările studenților

Modificările cuantumului burselor și a perioadei de acordare vin pe fondul măsurilor de austeritate decise de Guvern.

Alianța Organizațiilor Studențești a publicat o listă cu revendicările față de Executiv. Acestea sunt:

- revenirea la alocarea fondului de burse pe toată durata anului calendaristic (12 luni);

- revenirea la acordarea burselor către studenți pe toată durata anului calendaristic (12 luni);

- creșterea procentului din salariul minim net prin care se calculează valoarea costului standard pentru constituirea fondului de burse de la 10% la 17,5%, pentru a reveni la o valoare a fondului de burse alocat similară cu cea din 2024, când valoarea costului standard reprezenta 10% din salariul minim brut;

- reintroducerea posibilității studenților înmatriculați pe locuri cu taxă de a beneficia de burse din fondurile de la bugetul de stat;

diversificarea de către universități a formelor de sprijin pentru studenți, din venituri atrase de acestea, inclusiv prin proiecte instituționale;

- creșterea contribuției din fonduri proprii a instituțiilor de învățământ superior la fondul de burse, pentru a suplimenta numărul de burse acordate, îndeosebi în vederea acoperirii solicitărilor studenților eligibili pentru burse sociale;

- abrogarea prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 156/2024 de la art. XXIX, alin. (1) care limitează dreptul studenților de a beneficia de facilitățile pentru transportul feroviar intern pe toate rutele.