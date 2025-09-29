search
Luni, 29 Septembrie 2025
Universitățile din România deschid anul universitar 2025–2026. Studenții anunță proteste față de măsurile fiscale și tăierile de burse

Publicat:

Luni, 29 septembrie, universitățile din întreaga țară deschid oficial anul universitar 2025–2026. Ceremonii inaugurale sunt programate atât în București, cât și în principalele centre universitare din țară.

Vor fi mai multe proteste luni, 29 septembrie. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Vor fi mai multe proteste luni, 29 septembrie. FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

În capitală, festivitățile vor avea loc la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, Academia de Studii Economice, Universitatea Politehnica București și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

În restul țării, ceremonii similare sunt programate la instituțiile militare de învățământ superior ale Ministerului Apărării Naționale, la Universitatea Petrol–Gaze din Ploiești, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și Universitatea Ovidius din Constanța, conform Agerpres.

Mișcări de protest în mai multe județe ale țării

În paralel, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a făcut apel la studenți să participe la un protest luni, 29 septembrie, începând cu ora 16:00, în Piața Victoriei, ca reacție la actele normative care reglementează unele măsuri fiscal-bugetare considerate „dăunătoare” pentru calitatea actului educațional și care „restrâng accesul la învățământ”.

„ANOSR a criticat ferm încă de la început atitudinea guvernanţilor de a adopta măsurile de austeritate fără consultarea actorilor interesaţi precum studenţii, cadrele didactice şi elevii, dar şi ignoranţa arătată faţă de toate acţiunile prin care studenţii au demonstrat faptul că tăierea transportului feroviar şi a fondului de burse sunt infime pentru reducerea deficitului bugetar şi că acestea reprezintă un atac direct al Guvernului României asupra nevoilor de bază pe care studenţii le au pentru continuarea parcursului educaţional, Guvernul uitând faptul că dreptul la învăţătură este un drept garantat de Constituţia României”, se arată într-o postare ANOSR.

Potrivit organizației, reducerea facilităților de transport și a fondului de burse afectează mai ales studenții aflați în situații socio-economice vulnerabile și riscă să determine abandonul universitar în rândul celor care nu își pot permite să se întrețină pe durata studiilor.

Locurile în care au loc proteste luni, 29 septembrie

București - ora 16:00, Piața Victoriei

Cluj-Napoca - ora 11:30-13:00, în fața Prefecturii

Iași - ora 13:00, în Piața Unirii

Galați - ora 18:00, în fața Prefecturii

Suceava - ora 13:00, Esplanada Corpului A al Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava

Alba Iulia - ora 13:30, Piața Cetății

Sibiu - ora 16:00, Piața Mare

Baia Mare - ora 10:00, în fața Centrului Universitar Nord

Timișoara - Autoritățile locale împiedică protestele

