Avalanșă de cereri după notele la Evaluarea Națională. Un candidat din cinci a cerut să-și vadă lucrarea

Candidații de la Evaluarea Națională pe care notele afișate marți, 30 iunie, cu o zi mai devreme decât era programat, i-au nemulțumit au avut posibilitatea să solicite să-și vizualizeze lucrările înainte de a decide dacă le vor contesta. Într-un centru din Slatina, un candidat din cinci a depus o astfel de solicitare.

Posibilitatea de a vedea lucrarea înainte de depunerea contestației a fost introdusă în 2025, când atât candidații de la Evaluarea Națională, cât și cei de la Bacalaureat, pentru a-și fundamenta decizia privind contestarea notei obținute la evaluarea inițială, au cerut, mulți dintre ei, să revadă ce au scris în timpul examenului.

Depunerea solicitărilor pentru vizualizarea lucrării/lucrărilor s-a putut face doar miercuri, 1 iulie 2026, în intervalul orar 14.00 – 18.00, iar mulți candidați, însoțiți de părinți/reprezentanți legali, chiar au depus astfel de solicitări. Reprezentanții fiecărui centru de examen au realizat pe baza solicitărilor și programarea solicitanților pentru vizualizarea efectivă. Cele mai multe centre au început să le permită candidaților și părinților să vadă lucrările chiar de miercuri, vizualizarea fiind posibilă, potrivit calendarului, și în zilele de 2 și 3 iulie, când de asemenea se pot depune și contestații.

„Plusul ar fi vizualizarea, este foarte bună în această etapă”

La centrul de examen de la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Slatina, elevii și părinții nemulțumiți de notare s-au prezentat să solicite vizualizarea lucrărilor chiar din prima oră destinată depunerii cererilor.

„Am decis să contestăm nota la Matematică pentru că noi credem că se poate obține punctaj mai mare”, a precizat mama unei eleve. Au vizualizat mai întâi lucrarea și au hotărât să lupte pentru 0,15 puncte. Eleva a fost notată cu 8,45 la matematică, iar din calculul pe care și l-au făcut, urmărind baremul, rezulta un punctaj de 8,60. „Într-adevăr, unele puncte pot fi luate ca subiective, de la profesor la profesor. Poate profesoara mea de la clasă ar da niște puncte, profesoara mea de la meditație nu le-ar da. Așa că sunt calcule diferite, depinde de noroc, e totul la corector”, a explicat eleva. A solicitat să-și vadă și lucrarea de la Limba română, la final decizând să nu conteste însă nota. „Știam sigur că o să fie nota sub 9,30 și am luat 8,85, s-a scăzut mai mult decât mă așteptam la literatură, mult mai mult chiar, 0,45 puncte, dar chiar dacă atunci când au venit rezultatele am zis cu toții că e rezumat, că e ușor, are anumite chichițe, aspecte pe care, când scrii, atunci, în timpul examenului, nu le realizezi. Eu, acum, când am citit lucrarea din nou, am văzut niște greșeli pe care nu le credeam posibile”, a adăugat eleva.

Faptul că pot fi vizualitate lucrările înainte de depunerea contestațiilor ajută foarte mult, a mai spus mama elevei. „Este o salvare de resurse, pentru că nu se mai trimite mai departe contestația, urmată de corectare, recorectare și așa mai departe”, a mai spus mama elevei.

„În timpul examenului e foarte haotic să-ți corectezi lucrarea. La final, supraveghetorii îți spun – mai sunt 5 minute, mai sunt 5 minute – și faci totul repede. Când ieși, toată lumea te-ntreabă ce-ai făcut, îți amesteci răspunsurile cu ceilalți și când ajungi acasă să vorbești cu profesorii de la meditație deja nu-ți mai amintești nimic. Atunci citești repede, greșelile gramaticale, virgulele, greșelile de toate felurile îți pot scăpa”, a mai spus eleva. „Plusul ar fi vizualizarea, este foarte bună în această etapă”, a fost concluzia.

Contestații depuse chiar și fără a vedea lucrarea

Și la centrul de examen de la Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” din Slatina s-au prezentat elevi însoțiți de părinți pentru a depune solicitări în vederea vizualizării lucrării. Mai mult, au fost și candidați atât de hotărâți încât au depus contestație fără să-și mai vadă lucrarea, regulamentul permițând, pe de o parte, depunerea contestației și fără solicitare privind vizualizarea lucrării, iar pe de alta, posibilitatea de a vedea lucrarea fără a fi obligat să contești, la final, nota.

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„La Matematică am solicitat să o vedem și vom depune contestație. O să vizualizăm și lucrarea la Română, dar Matematica este sub ce ne așteptam”, a precizat tatăl unui elev. Diferența între calculul pe care elevul și l-a făcut având în vedere baremul și nota pe care a primit-o este de 0,5-0,6 puncte, destul de mult având în vedere că vizează un profil de la liceul teoretic pentru care concurența preconizată este mare. „Dacă le-ar câștiga pe cele 0,5 puncte, ar avea media peste 9,00, ar fi sigur de loc, așa stăm în șah. Am înțeles de la doamna dirigintă că mediile sunt mai mici decât anul trecut, dar...”, a mai spus părintele.

Și la Română „aveam speranțe un pic mai mari”, a mai precizat tatăl, însă diferența între calculul pe care și l-a făcut elevul și nota obținută nu este mare. „Noi tragem speranțe ca după contestație (n. red. – la Matematică) să mai crească un picuț. Ne gândim că poate totuși este o eroare la corectare”, au mai spus cei doi.

În prima oră și jumătate, la centrul de examen de la Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” au fost depuse două contestații fără vizualizarea lucrării și șase solicitări pentru a se vedea lucrările.

La centrul de examen de la Liceul Teoretic „Nicolae Titulescu” Slatina s-au depus, în intervalul 14.00 – 18.00, 34 de cereri pentru vizualizarea lucrărilor (34 de candidați), în total fiind solicitată vizualizarea a 31 de lucrări la Limba și literatura română și 21 de lucrări la Matematică (candidații au depus o singură cerere, în aceasta precizând dacă vor să vizualizeze lucrarea de la Limba română, lucrarea de al matematică sau pe ambele).

Centrul a avut 155 de candidați înscriși în examen, din patru școli, înregistrându-se două absențe, ceea ce înseamnă că peste 20% dintre candidați au solicitat să-și vizualizeze lucrările.

Ca și în cazul celorlalte două centre, solicitările privind vizualizarea lucrărilor au venit preponderent de la elevi și părinți din mediul urban, chiar dacă acestor centre de examen le-au fost arondate și școli gimnaziale din mediul rural și toți părinții au fost înștiințați cu privire la termenul în care se pot depune cereri de vizualizare și contestații.

„A obținut 8,75 și se aștepta la peste 9,00. I-a sat doamna de la clasă 9,40, a scăzut cât a putut să scadă, cunoscând-o și cum se exprimă. Acum am vrea doar să vizualizăm, mergem cu baremul, și după vom decide dacă vom face contestație sau nu. La Matematică, nu, nu vom face contestație, a fost chiar mai mult decât și-a calculat. Facem asta pentru liniștea noastră mai mult, și a ei, ca să fie sigură că e nota ei, altfel și nota afișată este o notă bună”, a spus mama unei eleve care aștepta să vizualizeze lucrarea. Eleva a susținut probe de aptitudini, le-a promovat, iar media îi asigură, foarte probabil, admiterea la clasa de Arte, așa cum și-a dorit.

Cum se calculează nota finală

Elevii și părinții care s-au decis sau se decid să conteste nota au fost informați că nota finală va fi cea stabilită în urma recorectării, indiferent de cât de mare sau de mică este diferența între nota inițială și nota finală și indiferent dacă este în avantajul sau dezavantajul elevului. Este motivul pentru care mulți părinți încă se gândesc dacă să depună contestație având în vedere că nu se mai aplică vechea regulă a diferenței de 0,5 puncte pentru modificarea notei.

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La prima evaluare, lucrarea este corectată digital de doi profesori evaluatori independenți, iar fiecare evaluator acordă un punctaj de la 1 la 100. Nota inițială este media aritmetică a celor două note, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

La reevaluarea solicitată, alți doi profesori primesc lucrarea în cadrul comisiei de contestații, nota finală calculându-se tot ca medie aritmetică.

Dacă diferența dintre notele inițiale și cele de la contestații este mare (peste 1 punct), lucrarea este reevaluată de încă doi profesori (evaluatorii 5 și 6), iar media calculată cu notele acordate de ultimii evaluatori va reprezenta nota finală.

Nota obținută în etapa de contestații este cea care se trece în catalogul electronic și reprezintă media oficială a examenului, chiar dacă aceasta a scăzut sau a crescut față de prima afișare.