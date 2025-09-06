search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Decizie controversată la Constanța: Inspectoratul Școlar desființează o clasă de liceu cu două zile înainte de 8 septembrie

Publicat:

Uniunea Elevilor Reprezentanți acuză că Inspectoratul Școlar Județean Constanța ar fi desființat ilegal clasa a IX-a de la Liceul Tehnologic Crucea, lăsând peste 30 de elevi fără opțiuni reale și riscând să împingă mulți dintre ei către abandon școlar.

Liceul a lua decizia de a anula o clasă fix înainte de începerea anului școlar / Sursa foto: Arhivă
Liceul a lua decizia de a anula o clasă fix înainte de începerea anului școlar / Sursa foto: Arhivă

Elevii de la Liceul Tehnologic Crucea din Constanța nu mai au unde merge la școală

Uniunea Elevilor Reprezentanți (UER) critică decizia Inspectoratului Școlar Județean Constanța de a desființa încă o clasa de a IX-a! 

„În data de 4 septembrie a.c., Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa a luat decizia de a desfiinţa clasa a IX-a de la Liceul Tehnologic Crucea, după ce, potrivit declaraţiei inspectorului şcolar general Sorin Mihai, şcoala a solicitat diminuarea clasei din planul de şcolarizare, pe motiv că, în urma procesului de admitere, liceul adunase doar 14 elevi. Astfel, părinții au avut la dispoziție doar o zi pentru a găsi o altă școală în care copiii lor să poată începe anul școlar alături de ceilalți elevi. Situația este cu atât mai gravă cu cât, în urmă cu doar 10 zile, Consiliul de Administrație hotărâse desființarea unei alte clase de a IX-a la Liceul "I.C. Brătianu" din Nicolae Bălcescu” transmite organizația care reprezintă elevii.

Inspectoratul Școlar a recomandat părinților să-şi mute copiii de la Nicolae Bălcescu la Liceul Tehnologic Crucea. Paradoxal însă, după această decizie, Crucea nu doar că nu a atras elevi suplimentari, ci a pierdut încă unul, rămânând tot cu 14 elevi înscriși. Conform art. 23 din Legea 198/2023, clasa ar fi putut funcționa legal cu acest număr, însă ISJ a ales să o desființeze. În consecință, peste 30 de copii au fost lăsați fără opțiuni reale, fiind obligați să facă naveta zilnică, să stea la cămin sau, în cel mai rău caz, să renunțe la școală.

Elevii sunt nevoiţi să înceapă şcoala în incertitudine, fără să ştie unde vor învăţa

„În ceea ce priveşte desfiinţarea clasei de la Liceul "I.C. Brătianu", s-a constatat nelegalitatea hotărârii, fapt ce a dus la iniţierea unor acţiuni juridice din partea UER, a profesorului Luigi Frigioiu şi a unui elev care urma să frecventeze liceul din Nicolae Bălcescu. Având în vedere caracterul urgent al problemei şi faptul că anul şcolar începe pe 8 septembrie, stabilirea primului termen de judecată abia pe 12 septembrie ridică mari semne de întrebare. Practic, elevii sunt nevoiţi să înceapă şcoala în incertitudine, fără să ştie unde vor învăţa. Părinţii şi copiii au declarat că, în cazul reînfiinţării clasei la Nicolae Bălcescu, se vor transfera imediat acolo, întrucât costurile navetei sau cazării sunt greu de suportat”, mai arată Uniunea Elevilor Reprezentanți. 

Din punctul de vedere a costurilor, elevii de la Crucea se confruntă cu o situație şi mai complicată, având în vedere că pentru a ajunge la alte licee ar trebui să facă naveta zilnică pe distanțe de 30 până la 50 km, ceea ce presupune costuri ridicate de timp şi bani, sau să se mute la cămin, opțiune greu accesibilă pentru multe familii.

„Din experiența anilor trecuți, decontarea navetei se face după ce părinții sunt obligați să suporte toate costurile. În lipsa unei clase în comunitatea lor, mulți elevi sunt împinși către abandon școlar, în loc să fie sprijiniți să învețe chiar în zona lor.

Solicităm ca Inspectoratul Școlar județean să nu desființeze clasa a IX-a de la Liceul Tehnologic Crucea!” spun elevii. 

Uniunea Elevilor Reprezentanți este prima organizație națională independentă care are ca scop reprezentarea intereselor elevilor din România. În urma eforturilor de a apăra drepturile elevilor depuse de Asociația Elevilor din Constanța în ultimii 10 ani, nevoia extinderii acestei mișcări la nivel național a devenit una evidentă și astfel a apărut Uniunea Elevilor Reprezentanți.

Educație

