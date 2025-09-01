search
Luni, 1 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

O clasă din mediul rural, desființată de Inspectoratul Școlar Constanța. Părinții acuză blocarea accesului la educație

0
0
Publicat:

Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu, județul Constanța, confruntat în anul școlar trecut cu pericolul desființării unei clase de liceu-seral, a rămas acum fără clasa de învățământ profesional, conform unei decizii a Inspectoratului Școlar din Constanța. Părinții și profesorii vor merge în instanță.

Conform deciziei IȘJ Constanța, la „I.C. Brătianu” nu mai există clasa a IX-a FOTO: Adevărul
Conform deciziei IȘJ Constanța, la „I.C. Brătianu” nu mai există clasa a IX-a FOTO: Adevărul

La această dată, 16 copii din localitatea Nicolae Bălcescu, din județul Constanța, nu știu unde vor merge la școală peste mai puțin de o săptămână. Au absolvit gimnaziul în Nicolae Bălcescu și s-au înscris la școala profesională în aceeași localitate, la aceeași unitate de învățământ.

Cu 14 elevi, acestora adăugându-li-se alți doi colegi mai mari (care nu au promovat anul școlar 2024-2025), unitatea școlară a sperat că această clasă poate funcționa. Cu doar câteva zile în urmă, Inspectoratul Școlar Județean Constanța (IȘJ) a transmis școlii, în schimb, printr-o adresă, că cei 14 elevi (în adresă nu se pomenește și de cei doi repetenți) va trebui să meargă pentru înscriere la alte școli, IȘJ „recomandând” Liceul Tehnologic Crucea.

La acest din urmă liceu, la clasa a IX-a învățământ profesional numărul de elevi înscriși a fost de asemenea la limită, 15 elevi, o decizie finală în privința menținerii clasei urmând să fie adoptată, conform declarațiilor șefului Inspectoratului, peste două zile.

Elevii vor la clasa de „Construcții”, li se recomandă „Agricultură”

Nemulțumit de situația în care se află și elevii, dar și unitatea școlară, unul dintre profesorii școlii, susținut de părinți și de asociația elevilor, a decis să lupte pentru menținerea clasei.

S-a adresat avocatului Alexandru Bajdechi, fost lider al elevilor constănțeni, și a solicitat revocarea hotărârii Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța prin care s-a aprobat diminuarea clasei a IX-a, învățământ profesional, domeniul „Construcții, instalații și lucrări publice”, calificarea profesională „Zidar, pietrar, tencuitor” de la Liceul Tehnologic I.C. Brătianu Nicolae Bălcescu. În plângerea prealabilă, înaintată Inspectoratului Școlar Județean Constanța și Ministerului Educației și Cercetării, se menționează că decizia IȘJ nici măcar nu a fost comunicată unității școlare, ci doar o adresă în care se face referire la aceasta. Mai mult, se contestă numărul de elevi înscriși menționat de IȘJ.

Prin adresa nr. 4933A/26.08.2025, ISJ Constanța afirmă că  «Ca urmare a nerealizăriinumărului minim de elevi înscrişi la clasa a IX-a învățământ profesional, (...) cei 14 elevi primind recomandarea de a se înscrie la cea mai apropiată unitate de învățământ, respectiv, Liceul Tehnologic Crucea».  Afirmația Inspectoratului Școlar Județean Constanța este falsă sub două aspecte:

- în primul rând, potrivit Listei finale cu candidații înmatriculați în învățământul profesional/învățământul dual (nivel 3 de calificare) COD 575/DOMENIUL Construcții, instalații, lucrări publice / CALIFICARE PROFESIONALĂ Zidar-Pietrar- Tencuitor PENTRU ANUL ȘCOLAR 2025-2026 înregistrată sub nr. 2686/21.08.2025 emisă de unitatea de învățământ rezultă că există 16 elevi ce vor constitui această clasă și nu 14, cum în mod eronat și fals afirmă ISJ Constanța;

- în al doilea rând, chiar și în măsura în care ar fi doar 14 elevi, deși sunt 16 elevi, clasa a IX-a se poate constitui și cu 14 elevi, având în vedere dispozițiile Legii nr. 198/2023.

Astfel, potrivit art. 23 din Legea nr. 198/2023: «Art. 23 (6) În situații excepționale, formațiunile de antepreșcolari, preșcolari sau de elevi pot funcționa cu cel mult 2 beneficiari sub efectivul minim și, respectiv cu cel mult 4 beneficiari peste efectivul maxim prevăzut la alin. (1), după caz, cu aprobarea DJIP/DMBIP, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al unității de învățământ, care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1)». Din informațiile noastre, unitatea de învățământ a solicitat funcționarea clasei a IX în anul școlar 2025-2026. În concluzie, având în vedere dispozițiile legale de mai sus, vă solicităm să dispuneți de îndată revocarea Hotărârii ISJ”, se menționează în plângerea prealabilă.

Profesorii liceului din Nicolae Bălcescu se tem că dacă nu vor mai avea posibilitatea să-și continue studiile acasă, mulți dintre copii vor renunța la școală. Mai mult, spune profesorul Luigi Frigioiu, cel care a inițiat demersul de menținere a clasei, au ales să se înscrie la profesională și pentru că domeniul este unul căutat pe piața muncii, la Mihail Kogălniceanu urmând să fie construit „orașul NATO“, iar aceasta este șansa unui viitor activ pentru o întreagă regiune.

„Nu avem noi ceva în mod special cu Nicolae Bălcescu”

Șeful Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Sorin Mihai, spune că în decizia adoptată de către comisia județeană de admitere s-a ținut cont strict de prevederile legale.

Este legislație. Nu au numărul de elevi, este atât de simplu! Eu nu înțeleg ce e neclar pentru dumnealor. Pe legislație, pe admitere, noi am constatat că nu au numărul de elevi. Ei îi calculează și pe repetenți. Repetenții nu au trecut prin admitere”, a declarat prof. Sorin Mihai, pentru „Adevărul”.

Pe 14 august, comisia județeană de admitere a evaluat câte clase din cele propuse s-au format, acolo unde nu s-a reușit atingerea planului de școlarizare intervenind diminuările prin decizia IȘJ, a spus șeful IȘJ.

Citește și: Liceele tehnologice, „populate” doar cu elevii care trec de triajul corigenţelor

La Nicolae Bălcescu nu s-a format clasa, așadar s-a diminuat. Și au fost direcționați către alte unități de învățământ, la momentul respectiv. Dar nu s-a întâmplat numai la Bălcescu. Sunt opt clase, și nu numai pe clasele a IX-a. Discutăm și de clasa pregătitoare, discutăm și de clasa a V-a, toate cele care nu s-au creat. În mod special pe admitere, asta spune legislația, nu o spunem noi. Nu avem noi ceva în mod special cu Nicolae Bălcescu. Dovadă că nu avem ceva în mod special cu Nicolae Bălcescu este că acolo unde clasa era deja constituită, respectiv cea care e acum a XIII-a seral, ca urmare a justificării C.A.-ului, așa cum spune legislația, noi am aprobat să funcționeze minus 2 (n. red. – o dispensă pentru a funcționa cu doi elevi sub efectivul minim). Dar aceea era o clasă deja constituită. Noi nu putem să discutăm atunci când înființăm o clasă de un calcul cu elevii repetenți. Pentru că atunci când faci planul de școlarizare, în ianuarie, nu-ți faci clasa luând în calcul repetenții”, a motivat inspectorul școlar general.

Șeful IȘJ Constanța a spus că școala nu putea solicita și IȘJ nu putea acorda acea dispensă pentru funcționarea sub efectiv, fiind vorba de o clasă de început de ciclu. Prof. Sorin Mihai a mai susținut că în județul Constanța nu există nicio clasă a IX-a care să fi primit aprobarea să funcționeze cu mai puțin de efectivul minim din legislație.

„Transportul intra-județean este gratuit”

O altă clasă, într-o situație oarecum similară, cu 15 elevi înscriși, se întâlnește în localitatea Crucea, „dar acolo, între timp, s-a mai înscris un elev și au 16”, a precizat Mihai. Este chiar școala unde elevilor înscriși inițial la Nicolae Bălcescu li s-a recomandat să meargă acum. Școala, aflată la 20 km distanță, are însă profil agricol, iar părinții din Nicolae Bălcescu nu ar fi de acord cu mutarea. Nici pentru clasa de la Crucea lucrurile nu sunt foarte clare, a mai precizat porf. Sorin Mihai, existând și aici pericolul ca în cele din urmă clasa să fie desființată. „Dacă cei de la Bălcescu nu se vor duce către Crucea, și acolo o vom desființa, până miercuri desființăm și acolo”, a adăugat Mihai.

Pentru întrebarea – Ce se întâmplă cu copiii din zonă dacă ambele, și cea de la Nicolae Titulescu, dar și cea de la Crucea, se desființează? - răspunsul pare simplu, deși pentru părinți este mai complicat decât se crede.

„Mai avem cel puțin 100 de locuri libere în alte unități de învățământ. (...) Transportul intra-județean este gratuit”, a susținut Sorin Mihai. Șeful IȘJ a menționat chiar exemplul fiului său, care face zilnic naveta, 40 de kilometri.

Ar fi ideal, ar fi nemaipomenit să avem și populație școlară și un liceu în fiecare localitate”, a mai spus șeful IȘJ, susținând că „un liceu nu are circumscripții” și că, în plus, sunt licee în Constanța care asigură și cazare și cantină în cămin. Mai mult, există chiar locuri libere la învățământ dual, cu burse profesionale de minimum 1.000 lei/lună, a mai precizat inspectorul școlar general.

„Mai avem o săptămână și tu trezești așa... Nicio mamă nu vrea în altă localitate”

Părinții celor 16 elevi au semnat alături de profesor un memoriu, cerând menținerea clasei din Nicolae Bălcescu. Faptul că s-au trezit peste noapte cu vestea că ar putea fi nevoiți să-și trimită copiii la școală la zeci de kilometri distanță n-a picat nimănui bine.

Citește și: Clasă de liceu salvată de la desfiinţare, după ce sindicaliştii au anunţat proteste în faţa Ministerului Educaţiei

Totuși, poate nu se va desființa. Vă dați seama, ar trebui bani de transport, bani de pachet, bani de... Eu sunt mamă singură, vedeți și dumneavoastră cum e cu banii, cu salariile, că trăiți în România. Nu e nici pentru familii ușor. Noi sperăm să se mențină aici, pe plan local, altfel ne va fi greu. Și, mai ales, unde să-l duc?! Pentru că nu are nici medie, că el aici s-a înscris, la profesională, la liceu nu-l pot duce”, și-a exprimat îngrijorarea mama unui elev înscris la învățământ profesional, la Nicolae Bălcescu. „Nicio mamă nu vrea în altă localitate”, a mai adăugat părintele, pentru „Adevărul”.

Incertitudinea nu le face bine nici profesorilor. Dacă această clasă nu va funcționa, inclusiv încadrarea va trebui refăcută, sunt aceștia conștienți.

Inspectorul școlar general acuză că cineva „îi ține captivi” pe elevi și că aceștia „trebuia să fie deja înscriși în alte unități de învățământ”. „Cu cât întârzie mai mult, cu atât ne vine mai greu să identificăm soluții. Dar, la momentul acesta eu știu că părinții respectivi s-au interesat și de alte licee. Nu știu cine-i ține captivi acolo, pe de o parte, pe un discurs păgubos pentru ei, și pe de altă parte, nu înțeleg de ce li se blochează accesul la educație de către cine îi ține, Doamne iartă-mă, acolo blocați”, a susținut Sorin Mihai.

Lucrurile, a mai declarat Sorin Mihai, ar fi fost clare pentru reprezentanții școlii încă din 14 august, chiar dacă decizia s-a adoptat în Consiliul de Administrație al IȘJ Constanța cu doar câteva zile în urmă.

Secretarul general al Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Ionel Barbu, susține că nu există niciun motiv pentru ca liceului tehnologic din Nicolae Bălcescu să i se interzică funcționarea clasei de învățământ profesional. „Ne lăudăm că elevul este în centrul atenției și că școala merge la copil. Din punctul meu de vedere nu e în regulă ce se întâmplă acolo și am semnalat asta la minister. Practic, nu se solicită niciun fel de dispensă. Este vorba de aplicarea unor reguli din legea care a fost deja modificată din punct de vedere al efectivelor de copii și elevi la grupe și clase”, a susținut Barbu.

Constanţa

Top articole

Partenerii noștri

image
Președintele polonez, Karol Nawrocki, spune Germaniei că „este timpul să plătească pentru al Doilea Război Mondial”
digi24.ro
image
FT: Avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat forțat după ce rușii i-ar fi dezactivat navigația GPS
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care își schimbă viața începând cu 1 septembrie 2025. Saturn retrograd în Pești aduce transformări majore
gandul.ro
image
Bolojan, despre reforma pensiilor magistraților: Nu este o lege împotriva magistraților
mediafax.ro
image
A venit rezultatul RMN-ului! Daniel Bîrligea ratează meciurile naționalei României. Ce a decis Mircea Lucescu în privința înlocuitorului. Update exclusiv
fanatik.ro
image
Un livrator Glovo știe pe ce-a cheltuit 12.000 de lei un bucureștean, într-o singură zi. Ce comandă a avut de livrat
libertatea.ro
image
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”
digi24.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Un cuplu celebru din România e istorie: au anulat nunta și s-au despărțit, la un an și jumătate de când se logodiseră
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
Din ce trăiește Călin Georgescu? Fără venituri, dar cu bodyguarzi, mașină cu șofer și bani de vacanțe
antena3.ro
image
Val de anchete după ce o fetiţă de 4 ani a fost muşcată de o maimuţă la o grădină zoologică din Suceava
observatornews.ro
fără imagine
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
cancan.ro
image
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
prosport.ro
image
Când se face zacusca? Aşa profiţi din plin de gustul dulce al legumelor bine coapte
playtech.ro
image
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul clubului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a făcut transferul lui Gianluigi Donnarumma!
digisport.ro
image
DOCUMENT Nou SONDAJ pe București. Se încinge bătălia pentru scaunul lui Nicușor
stiripesurse.ro
image
S-au scumpit rovinieta și taxa de pod de la Fetești de la 1 septembrie 2025. Cât trebuie să plătească șoferii
kanald.ro
image
Mihaela Rădulescu, pentru prima oară în România, după moartea lui Felix Baumgartner. Vedeta nu a...
playtech.ro
image
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
wowbiz.ro
image
Ce nebunie! Când începe noul an şcolar şi ce schimbări halucinante aduce
romaniatv.net
image
Cât aur mai are România. BNR face anunțul privind și rezervele valutare
mediaflux.ro
image
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Ce spune cu adevărat ziua ta de naștere despre tine, potrivit științei
actualitate.net
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”
click.ro
image
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
click.ro
image
Theo Rose a dat din casă! Ce face Anghel Damian când rămâne singur cu băiețelul lor, Sasha Ioan? Câți copii își mai doresc cei doi?! „Parcă tot un băiețel…”
click.ro
Mahra French Montana jpg
Prințesa neglijată din Dubai s-a logodit cu un rapper celebru, după ce i-a cerut soțului divorțul pe Instagram
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mihaela Rădulescu, prima vizită în România după moartea lui Felix. Alături de cine a fost surprinsă și ce detaliu a atras atenția tuturor
image
Mara Bănică a slăbit 20 de kilograme după Asia Express. Ce dietă a urmat: „Nu mai eram ce trebuie” Vedeta, confesiuni din emisiune: „Oamenii nu s-au așteptat”

OK! Magazine

image
Prințul Harry mărturisește că toată viața sa va regreta ultima discuție pe care a avut-o cu mama sa

Click! Pentru femei

image
Regina care a fost atacată de un străin în tren. S-a apărat cu pantoful cu toc!

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă