O clasă din mediul rural, desființată de Inspectoratul Școlar Constanța. Părinții acuză blocarea accesului la educație

Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu, județul Constanța, confruntat în anul școlar trecut cu pericolul desființării unei clase de liceu-seral, a rămas acum fără clasa de învățământ profesional, conform unei decizii a Inspectoratului Școlar din Constanța. Părinții și profesorii vor merge în instanță.

La această dată, 16 copii din localitatea Nicolae Bălcescu, din județul Constanța, nu știu unde vor merge la școală peste mai puțin de o săptămână. Au absolvit gimnaziul în Nicolae Bălcescu și s-au înscris la școala profesională în aceeași localitate, la aceeași unitate de învățământ.

Cu 14 elevi, acestora adăugându-li-se alți doi colegi mai mari (care nu au promovat anul școlar 2024-2025), unitatea școlară a sperat că această clasă poate funcționa. Cu doar câteva zile în urmă, Inspectoratul Școlar Județean Constanța (IȘJ) a transmis școlii, în schimb, printr-o adresă, că cei 14 elevi (în adresă nu se pomenește și de cei doi repetenți) va trebui să meargă pentru înscriere la alte școli, IȘJ „recomandând” Liceul Tehnologic Crucea.

La acest din urmă liceu, la clasa a IX-a învățământ profesional numărul de elevi înscriși a fost de asemenea la limită, 15 elevi, o decizie finală în privința menținerii clasei urmând să fie adoptată, conform declarațiilor șefului Inspectoratului, peste două zile.

Elevii vor la clasa de „Construcții”, li se recomandă „Agricultură”

Nemulțumit de situația în care se află și elevii, dar și unitatea școlară, unul dintre profesorii școlii, susținut de părinți și de asociația elevilor, a decis să lupte pentru menținerea clasei.

S-a adresat avocatului Alexandru Bajdechi, fost lider al elevilor constănțeni, și a solicitat revocarea hotărârii Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Constanța prin care s-a aprobat diminuarea clasei a IX-a, învățământ profesional, domeniul „Construcții, instalații și lucrări publice”, calificarea profesională „Zidar, pietrar, tencuitor” de la Liceul Tehnologic I.C. Brătianu Nicolae Bălcescu. În plângerea prealabilă, înaintată Inspectoratului Școlar Județean Constanța și Ministerului Educației și Cercetării, se menționează că decizia IȘJ nici măcar nu a fost comunicată unității școlare, ci doar o adresă în care se face referire la aceasta. Mai mult, se contestă numărul de elevi înscriși menționat de IȘJ.

„Prin adresa nr. 4933A/26.08.2025, ISJ Constanța afirmă că «Ca urmare a nerealizăriinumărului minim de elevi înscrişi la clasa a IX-a învățământ profesional, (...) cei 14 elevi primind recomandarea de a se înscrie la cea mai apropiată unitate de învățământ, respectiv, Liceul Tehnologic Crucea». Afirmația Inspectoratului Școlar Județean Constanța este falsă sub două aspecte:

- în primul rând, potrivit Listei finale cu candidații înmatriculați în învățământul profesional/învățământul dual (nivel 3 de calificare) COD 575/DOMENIUL Construcții, instalații, lucrări publice / CALIFICARE PROFESIONALĂ Zidar-Pietrar- Tencuitor PENTRU ANUL ȘCOLAR 2025-2026 înregistrată sub nr. 2686/21.08.2025 emisă de unitatea de învățământ rezultă că există 16 elevi ce vor constitui această clasă și nu 14, cum în mod eronat și fals afirmă ISJ Constanța;

- în al doilea rând, chiar și în măsura în care ar fi doar 14 elevi, deși sunt 16 elevi, clasa a IX-a se poate constitui și cu 14 elevi, având în vedere dispozițiile Legii nr. 198/2023.

Astfel, potrivit art. 23 din Legea nr. 198/2023: «Art. 23 (6) În situații excepționale, formațiunile de antepreșcolari, preșcolari sau de elevi pot funcționa cu cel mult 2 beneficiari sub efectivul minim și, respectiv cu cel mult 4 beneficiari peste efectivul maxim prevăzut la alin. (1), după caz, cu aprobarea DJIP/DMBIP, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al unității de învățământ, care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1)». Din informațiile noastre, unitatea de învățământ a solicitat funcționarea clasei a IX în anul școlar 2025-2026. În concluzie, având în vedere dispozițiile legale de mai sus, vă solicităm să dispuneți de îndată revocarea Hotărârii ISJ”, se menționează în plângerea prealabilă.

Profesorii liceului din Nicolae Bălcescu se tem că dacă nu vor mai avea posibilitatea să-și continue studiile acasă, mulți dintre copii vor renunța la școală. Mai mult, spune profesorul Luigi Frigioiu, cel care a inițiat demersul de menținere a clasei, au ales să se înscrie la profesională și pentru că domeniul este unul căutat pe piața muncii, la Mihail Kogălniceanu urmând să fie construit „orașul NATO“, iar aceasta este șansa unui viitor activ pentru o întreagă regiune.

„Nu avem noi ceva în mod special cu Nicolae Bălcescu”

Șeful Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Sorin Mihai, spune că în decizia adoptată de către comisia județeană de admitere s-a ținut cont strict de prevederile legale.

„Este legislație. Nu au numărul de elevi, este atât de simplu! Eu nu înțeleg ce e neclar pentru dumnealor. Pe legislație, pe admitere, noi am constatat că nu au numărul de elevi. Ei îi calculează și pe repetenți. Repetenții nu au trecut prin admitere”, a declarat prof. Sorin Mihai, pentru „Adevărul”.

Pe 14 august, comisia județeană de admitere a evaluat câte clase din cele propuse s-au format, acolo unde nu s-a reușit atingerea planului de școlarizare intervenind diminuările prin decizia IȘJ, a spus șeful IȘJ.

„La Nicolae Bălcescu nu s-a format clasa, așadar s-a diminuat. Și au fost direcționați către alte unități de învățământ, la momentul respectiv. Dar nu s-a întâmplat numai la Bălcescu. Sunt opt clase, și nu numai pe clasele a IX-a. Discutăm și de clasa pregătitoare, discutăm și de clasa a V-a, toate cele care nu s-au creat. În mod special pe admitere, asta spune legislația, nu o spunem noi. Nu avem noi ceva în mod special cu Nicolae Bălcescu. Dovadă că nu avem ceva în mod special cu Nicolae Bălcescu este că acolo unde clasa era deja constituită, respectiv cea care e acum a XIII-a seral, ca urmare a justificării C.A.-ului, așa cum spune legislația, noi am aprobat să funcționeze minus 2 (n. red. – o dispensă pentru a funcționa cu doi elevi sub efectivul minim). Dar aceea era o clasă deja constituită. Noi nu putem să discutăm atunci când înființăm o clasă de un calcul cu elevii repetenți. Pentru că atunci când faci planul de școlarizare, în ianuarie, nu-ți faci clasa luând în calcul repetenții”, a motivat inspectorul școlar general.

Șeful IȘJ Constanța a spus că școala nu putea solicita și IȘJ nu putea acorda acea dispensă pentru funcționarea sub efectiv, fiind vorba de o clasă de început de ciclu. Prof. Sorin Mihai a mai susținut că în județul Constanța nu există nicio clasă a IX-a care să fi primit aprobarea să funcționeze cu mai puțin de efectivul minim din legislație.

„Transportul intra-județean este gratuit”

O altă clasă, într-o situație oarecum similară, cu 15 elevi înscriși, se întâlnește în localitatea Crucea, „dar acolo, între timp, s-a mai înscris un elev și au 16”, a precizat Mihai. Este chiar școala unde elevilor înscriși inițial la Nicolae Bălcescu li s-a recomandat să meargă acum. Școala, aflată la 20 km distanță, are însă profil agricol, iar părinții din Nicolae Bălcescu nu ar fi de acord cu mutarea. Nici pentru clasa de la Crucea lucrurile nu sunt foarte clare, a mai precizat porf. Sorin Mihai, existând și aici pericolul ca în cele din urmă clasa să fie desființată. „Dacă cei de la Bălcescu nu se vor duce către Crucea, și acolo o vom desființa, până miercuri desființăm și acolo”, a adăugat Mihai.

Pentru întrebarea – Ce se întâmplă cu copiii din zonă dacă ambele, și cea de la Nicolae Titulescu, dar și cea de la Crucea, se desființează? - răspunsul pare simplu, deși pentru părinți este mai complicat decât se crede.

„Mai avem cel puțin 100 de locuri libere în alte unități de învățământ. (...) Transportul intra-județean este gratuit”, a susținut Sorin Mihai. Șeful IȘJ a menționat chiar exemplul fiului său, care face zilnic naveta, 40 de kilometri.

„Ar fi ideal, ar fi nemaipomenit să avem și populație școlară și un liceu în fiecare localitate”, a mai spus șeful IȘJ, susținând că „un liceu nu are circumscripții” și că, în plus, sunt licee în Constanța care asigură și cazare și cantină în cămin. Mai mult, există chiar locuri libere la învățământ dual, cu burse profesionale de minimum 1.000 lei/lună, a mai precizat inspectorul școlar general.

„Mai avem o săptămână și tu trezești așa... Nicio mamă nu vrea în altă localitate”

Părinții celor 16 elevi au semnat alături de profesor un memoriu, cerând menținerea clasei din Nicolae Bălcescu. Faptul că s-au trezit peste noapte cu vestea că ar putea fi nevoiți să-și trimită copiii la școală la zeci de kilometri distanță n-a picat nimănui bine.

„Totuși, poate nu se va desființa. Vă dați seama, ar trebui bani de transport, bani de pachet, bani de... Eu sunt mamă singură, vedeți și dumneavoastră cum e cu banii, cu salariile, că trăiți în România. Nu e nici pentru familii ușor. Noi sperăm să se mențină aici, pe plan local, altfel ne va fi greu. Și, mai ales, unde să-l duc?! Pentru că nu are nici medie, că el aici s-a înscris, la profesională, la liceu nu-l pot duce”, și-a exprimat îngrijorarea mama unui elev înscris la învățământ profesional, la Nicolae Bălcescu. „Nicio mamă nu vrea în altă localitate”, a mai adăugat părintele, pentru „Adevărul”.

Incertitudinea nu le face bine nici profesorilor. Dacă această clasă nu va funcționa, inclusiv încadrarea va trebui refăcută, sunt aceștia conștienți.

Inspectorul școlar general acuză că cineva „îi ține captivi” pe elevi și că aceștia „trebuia să fie deja înscriși în alte unități de învățământ”. „Cu cât întârzie mai mult, cu atât ne vine mai greu să identificăm soluții. Dar, la momentul acesta eu știu că părinții respectivi s-au interesat și de alte licee. Nu știu cine-i ține captivi acolo, pe de o parte, pe un discurs păgubos pentru ei, și pe de altă parte, nu înțeleg de ce li se blochează accesul la educație de către cine îi ține, Doamne iartă-mă, acolo blocați”, a susținut Sorin Mihai.

Lucrurile, a mai declarat Sorin Mihai, ar fi fost clare pentru reprezentanții școlii încă din 14 august, chiar dacă decizia s-a adoptat în Consiliul de Administrație al IȘJ Constanța cu doar câteva zile în urmă.

Secretarul general al Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Ionel Barbu, susține că nu există niciun motiv pentru ca liceului tehnologic din Nicolae Bălcescu să i se interzică funcționarea clasei de învățământ profesional. „Ne lăudăm că elevul este în centrul atenției și că școala merge la copil. Din punctul meu de vedere nu e în regulă ce se întâmplă acolo și am semnalat asta la minister. Practic, nu se solicită niciun fel de dispensă. Este vorba de aplicarea unor reguli din legea care a fost deja modificată din punct de vedere al efectivelor de copii și elevi la grupe și clase”, a susținut Barbu.