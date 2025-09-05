Două dintr-o lovitură. O nouă clasă de profesională s-a desființat, cu trei zile înainte de începerea cursurilor, în județul Constanța

Încă o clasă a IX-a din mediul rural a fost diminuată din planul de școlarizare, prin decizia Inspectoratului Școlar Constanța, cu trei zile înainte de începerea cursurilor, pentru că nu s-a reușit atingerea numărului minim de elevi. Se întâmplase același lucru, cu câteva zile înainte, cu o altă clasă din localitatea Nicolae Bălcescu.

Decizia de „diminuare din planul de școlarizare” a clasei a IX-a școală profesională de la Liceul Tehnologic Crucea a fost adoptată în 4 septembrie, astfel că elevilor și părinților acestora le-a mai rămas la dispoziție doar o zi lucrătoare, vineri, 5 septembrie 2025, să-și găsească o altă școală în care să înceapă, de luni, 8 septembrie, anul școlar 2025-2026, la rând cu toți elevii.

„Ne-au făcut dumnealor solicitare de reducere a clasei. Am redus-o. Dacă nu s-au înscris, dacă n-au înțeles, din păcate, cei de la Bălcescu faptul că era o variantă...”, a declarat inspectorul școlar general din cadrul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Constanța, prof. Sorin Mihai.

Cum s-a reușit ca în mai puțin de două săptămâni, cu atât de puțin timp înainte de începerea școlii, 30 de copii să se întrebe unde încep clasa a IX-a este o istorie extrem de încurcată, care a născut deja acțiuni în instanță.

Cum a dispărut prima clasă și ce legătură are cu cea de-a doua

Situația la care face referire șeful IȘJ Constanța atunci când spune că Liceul Tehnologic Crucea era o variantă pentru elevii de la Nicolae Bălcescu o explicăm în cele ce urmează. La Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din localitatea Nicolae Bălcescu s-a aprobat, la începutul anului, formarea unei clase a IX-a de învățământ profesional, profil construcții. În vară, după parcurgerea etapelor de înscriere la școala profesională, s-a constatat că la liceul din Nicolae Bălcescu s-au înscris 14 elevi din promoția curentă. Acestora li s-au alăturat alți doi elevi care nu au promovat clasa a IX-a în anul școlar 2024-2025. Iar de aici încep complicațiile. Liceul din Nicolae Bălcescu a considerat că și-a îndeplinit planul de școlarizare, având suficienți elevi, respectiv 16. Conform legislației, ar fi putut funcționa, cu acordul IȘJ, chiar și cu 14 (însemnând diminuarea cu doi a numărului minim de elevi pentru o clasă, așa cum a precizat Ministerul Educației și Cercetării). Doar că IȘJ Constanța a decis că nu se poate forma clasa cu doar 14 elevi, pe cei doi repetenți neputând să-i ia în considerare pentru că aceștia ar avea drept să se înscrie doar într-o clasă deja formată, a explicat șeful IȘJ.

În 26 august, IȘJ Constanța a trimis către Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu” din Nicolae Bălcescu o adresă prin care îi înștiințează că respectiva clasă s-a diminuat din planul de școlarizare, adică nu se recunoaște formarea clasei. De aici a început un șir de acțiuni juridice, un profesor al școlii, un elev înscris în clasa respectivă, dar și Uniunea Elevilor Reprezentanți Constanța dând în judecată Inspectoratul și solicitând suspendarea deciziei prin care s-a diminuat clasa, pe motiv că decizia a fost adoptată cu încălcare legii. Mai mult, școlii nu i-a fost comunicată decizia ca atare, situație care contravine legii, argumentează reclamanții, ci doar o adresă în care măsura adoptată în Consiliul de Administrație al IȘJ Constanța este menționată. În respectiva adresă li se mai „recomanda” elevilor care își depuseseră dosarelor să se înscrie la Liceul Tehnologic Crucea, aflat la 20 km distanță.

La Liceul Tehnologic Crucea, pe de altă parte, în aceleași etape de înscriere s-au adunat 14 elevi și ulterior încă un elev. După decizia de diminuare a clasei din Nicolae Bălcescu s-a sperat că o parte dintre elevi se vor îndrepta către Crucea. Aceasta a fost, de altfel, și suspiciunea celor care acum luptă în instanță pentru formarea clasei la Liceul „I.C. Brătianu”, anume că IȘJ a adoptat decizia de a diminua această clasă pentru a favoriza formarea clasei în localitatea aflată la 20 km distanță.

Din 26 august și până în 4 septembrie, liceul din Crucea nu a mai reușit însă să adune alți elevi, din contră, pare că a mai pierdut unul, rămânând 14, astfel că școala a solicitat, conform declarației șefului IȘJ Constanța, diminuarea.

Ce fac acum copiii

Tribunalul Constanța a fixat deja un prim termen de judecată în urma acțiunii profesorului de la „I.C. Brătianu” și a elevilor, în 12 septembrie urmând să se ia în discuție suspendarea deciziei IȘJ.

Temându-se însă că ar putea rămâne pe dinafară, dacă demersul în justiție nu le este favorabil, părinții elevilor din Nicolae Bălcescu s-au îndreptat către alte licee la care au mai găsit locuri disponibile la școala profesională, după ce școala i-a înștiințat să meargă să ridice dosarele.

Conform inspectorul școlar general Sorin Mihai, cinci elevi s-au înscris la un liceu privat din Constanța, alți șase la licee de stat, iar trei ar fi la această dată încă neînscriși. Cei doi elevi repetenți nu au mai încăput în statistică, despre soarta lor școala se va interesa mai târziu.

Pentru elevii din Crucea lucrurile par și mai complicate. De la Crucea până la Constanța ar parcurge peste 50 de kilometri (cei din Nicolae Bălcescu au de parcurs 30-35 km până la Constanța. Dacă ar merge la Hârșova, cei din Crucea au de parcurs aproximativ 30 km. În oricare variantă, este vorba fie despre o navetă costisitoare, ca timp și bani (naveta se decontează, însă, din experiența elevilor, familia face mai întâi cheltuiala și ulterior își recuperează banii), fie de cazarea la cămin, care de asemenea ar putea însemna costuri suplimentare pentru familie.

Elevii de la Crucea, care au aflat în pragul începerii anului școlar că nu mai au clasă în satul lor, vor putea să-și caute variante și în cursul săptămânii viitoare, a spus șeful IȘJ.

„Le-am recomandat unitățile de învățământ unde ar putea să-și depună dosarele și acum așteptăm, pentru că ei au avut mai puțin timp la dispoziție, adică au avut o zi, azi. O să-i întrebăm luni unde și cum (n. red. – s-au înscris). Dar, nu e tragedie dacă se întâmplă și în prima săptămână. În mod normal, în prima săptămână ei trebuie să se înscrie, astfel încât să nu le fie perturbat parcursul educațional, dar se pot înscrie și mai târziu”, a explicat Sorin Mihai, dând exemplul elevilor care au plecat cu părinții în străinătate și au revenit în țară, aceștia având posibilitatea să își încheie situația școlară dacă au rămas cel puțin opt săptămâni de școală.

Profesorul Luigi Frigioiu, cel care a acționat IȘJ în judecată, spune însă că școala aproape de casă era o oportunitate pentru elevi, riscul de abandon școlar fiind mult mai mare în situația în care se află aceștia acum.

„Părinții au spus că îi înscriu doar ca să aibă siguranță, dar că au menționat la înscriere că vor cere transferul dacă se face clasa la Nicolae Bălcescu, pentru că pentru ei este costisitor. Riscul de abandon este mare, nu se vor duce toți”, a declarat Luigi Frigioiu, profesor în cadrul Liceului Tehnologic „I.C. Brătianu” Nicolae Bălcescu și parte în procesul intentat Inspectoratului Școlar Județean Constanța. Șeful IȘJ, în schimb, a menționat că la liceul din Nicolae Bălcescu, rămas în acest an fără clasa a IX-a, s-au semnalat în ultimii ani mai multe deficiențe, elevii școlii acumulând un număr foarte mare de absențe și, de asemenea, un număr mare de repetenți, ceea ce ar putea pune în discuție calitatea actului educațional.

Tot la liceul din Nicolae Bălcescu, Inspectoratul Școlar Constanța a dispus, anul trecut, desființarea unei clase de seral chiar în timpul anului școlar, în cele din urmă revenindu-se asupra deciziei, astfel că în anul școlar 2025-2026 clasa respectivă de seral va funcționa cu elevi sub pragul minim legal (cu 14 elevi).

Cât despre abandon, Sorin Mihai a menționat că unitatea de învățământ are în sarcină să urmărească situația fiecărui elev și să semnaleze autorităților în drept situațiile-problemă. Astfel, școala de unde pleacă elevii (care este, în cazul elevilor din Nicolae Bălcescu, tot Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu”) are sarcina de a urmări dacă aceștia s-au înscris pentru continuarea studiilor, iar școala la care se înscriu, la fel, trebuie să semnaleze absenteismul sau abandonul, având în vedere că învățământul este obligatoriu (învățământul obligatoriu cuprinde învățământul preșcolar, învățământul primar, învățământul gimnazial și învățământul liceal).